اتحاد الغرف الخليجية يبحث تداعيات الحرب في المنطقة

- أكد اتحاد الغرف الخليجية على خطورة الاعتداءات الإيرانية على الملاحة العالمية وتأثيرها السلبي على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن، مما يهدد النمو الاقتصادي العالمي. - دعا الاتحاد إلى تشكيل لجنة دائمة للأزمات والطوارئ بالتنسيق مع مجلس التعاون الخليجي، والبحث عن بدائل اقتصادية لمضيق هرمز، وتعزيز التكامل اللوجستي بين دول الخليج. - أدان الاتحاد الاعتداءات الإيرانية، مؤكداً دعمه للقيادات السياسية في دول الخليج لحماية المكتسبات الاقتصادية والتنموية، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

أكد اتحاد الغرف الخليجية أنه يتابع الانعكاسات السلبية بالغة الخطورة والتكلفة الباهظة للاعتداءات الإيرانية "الآثمة والعبثية"على حركة الملاحة العالمية، والتي أدت إلى انقطاعات خطيرة في سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع هائل في تكاليف الشحن والتأمين، ما يؤذن بتضخم وانكماش خطير في معدلات النمو في العالم أجمع. وشدد الاتحاد في بيان رسمي، صدر اليوم الاثنين، على أن القطاع الخاص في دول المجلس سيبقى الشريك التنموي الفاعل والمدرك لواجباته الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم ويدفع مسيرة التنمية في هذه الدول، وبما يحقق الاستقرار الوطني والإقليمي.

وجاء ذلك في ختام الاجتماع الطارئ لمجلس اتحاد الغرف الخليجية الذي عقد اليوم الاثنين عن بعد، برئاسة رئيس غرفة قطر ورئيس اتحاد الغرف الخليجية الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني وبمشاركة رؤساء غرف واتحادات الغرف بدول المجلس والأمين العام للاتحاد، لبحث تحديات الاقتصاد الخليجي في الحرب في المنطقة.

وخلال الاجتماع، قال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن "الصراع الحالي يمثل تحدياً كبيراً لاقتصاديات دول الخليج العربية وذلك لما له من تأثير على أمن الطاقة ووسائل تصدير النفط والغاز من خلال تهديد الملاحة عبر مضيق هرمز، فضلاً عن حدوث تقلبات حادة في أسعار الوقود، وانخفاض حركة التجارة وتأثير ذلك على موارد وموازنات الدول الخليجية"، إضافة الى "زيادة تكاليف التأمين والشحن وعدم استقرار الأسواق المالية وتذبذبات البورصات وتراجع وسحب الاستثمارات الأجنبية، والتأثير السلبي على حركة وسلاسل الامدادات وانخفاض السياحة، وعودة العمالة الى بلدانها، ما يؤثر على التشغيل في الأسواق الخليجية".

كما شدد على ضرورة تشكيل لجنة دائمة للازمات والطوارئ تعمل بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لرصد وتقييم التحديات أولاً بأول، داعياً كذلك إلى البحث عن بدائل برية اقتصادية ولوجستية لمضيق هرمز، على أن يكون الطريق البديل هو مشروع الاتحاد الاستراتيجي.

وطرحت خلال الاجتماع مجموعة من القضايا مثل تفعيل الجسر البري الخليجي، وتحويل حركة الملاحة نحو موانئ بحر العرب ثم الطريق البري، وآلية التسعير الموحد للشحن، وتفعيل آلية التشاور مع القطاع الخاص، وتنظيم برامج توعية لمجتمع الأعمال، وتعزيز أمن واستدامة سلاسل الامداد، وتسريع التكامل اللوجستي، وتسهيل إجراءات دخول البضائع براً، وسرعة تنفيذ مشروع السكك الحديدية وتمديد أنابيب النفط إلى البحر الأحمر، وتعزيز التنسيق الاقتصادي بين الدول الخليجية.

وأدان اتحاد الغرف الخليجية الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون، لافتاً إلى أنها استهدفت النموذج التنموي المبدع الذي شيّدته دول المجلس على قواعد العدل والاستقرار والتعامل والانفتاح والمرافق الحيوية، وروّعت أهل المنطقة والمقيمين فيها، ما "يعتبر انتهاكاً صارخاً لكل القيم والتعاليم الدينية والمواثيق الدولية وأخلاق حسن الجوار".

وأكد الاتحاد بصفته ممثل القطاع الخاص في دول مجلس التعاون "الوقوف الثابت والدائم والقوي خلف القيادات السياسية لدول المنطقة في كل ما تضمن من سياسات وما تقرره من إجراءات للدفاع عن الأوطان والمواطنين والمقيمين، ولحماية وصون المكتسبات الاقتصادية والتنموية والحضارية والمعرفية التي حققتها دول المجلس"، بحسب البيان.