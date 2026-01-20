اتجاهات السياحة في 2026... رياضات خطرة ومغامرات استثنائية

- يشهد قطاع السياحة العالمي في عام 2026 تحولات نوعية، حيث يركز على تجارب السفر التي تضيف قيمة ومعنى لحياة السائح، مع اتجاهات تشمل السياحة الهادئة والسفر البيئي والرحلات السريعة، مع التركيز على الخبرات الثقافية ورفاهية الذات والاستدامة. - تبرز السياحة التجريبية والعلاجية كاتجاهات بارزة، حيث يختار المسافرون وجهاتهم بناءً على تجارب فريدة وعلاجات صحية، مع وجهات مثل البحر الميت وكيرالا وتوسكانا. - تشهد السياحة الرياضية والخطرة نمواً بفضل الأحداث الكبرى مثل كأس العالم 2026، مع تزايد شعبية الرحلات ذات طابع المغامرات الخطرة مثل تسلق جبل إيفرست والقفز المظلي.

مع بدء العام 2026، يبدأ الكثير من السياح التخطيط لرحلات السياحة بحيث عادة ما يختار السائح، الدمج ما بين الرحلات السياحية منخفضة التكلفة والتنويع في زيارة أماكن مختلفة. في هذا العام وبحسب اتجاهات السياحة العالمية، التي تظهرها المجلات المتخصّصة، يشهد قطاع السياحة العالمي تحوّلات نوعية.

إذ لم يعد السائح يركز على المكان فحسب، بل على طريقة السفر وما يضيفه إلى حياته، ولذا يتوقع بأن تكون اتجاهات السياحة، مختلفة عن السابق، من خلال، السعي إلى السياحة الهادئة، والسفر البيئي، والاعتماد على الرحلات السريعة، وتشمل الاتجاهات البارزة في 2026، الانتقال من السياحة التقليدية إلى سفر القائم على القيمة والمعنى، إذ يُقدّر المسافرون الخبرات التي تتصل بثقافة المكان ورفاهية الذات والاستدامة، ما يجعل عام 2026 نقطة محورية في تطوّر صناعة السفر العالمية.

السياحة التجريبية

يتوقع أن تكون تجارب السياحة التجريبية، من أكثر الأنشطة والوجهات التي يمكن للسياح زيارتها، ويبرز ما يعرف بالسياحة التجريبية المخصّصة، إذ يختار المسافرون وجهاتهم بناءً على تجارب فريدة ترتبط بشغفهم واهتماماتهم بدلاً من مجرد زيارة المعالم. وتشمل هذه التجارب السفر لأماكن تقدم أنشطة، ورحلات بيئية ومغامرات خارج المسارات السياحية المعتادة بدلاً من مجرد التقاط الصور في المواقع الشهيرة.

ولمن يريد خوض هذه التجارب بأسعار معقولة، يمكن التخطيط لزيارة كل من فيتنام التي تقدم فرصاً لاستكشاف المدن القديمة والطبيعة الخلابة ضمن ميزانية يومية متواضعة، لا تتخطى 20 دولاراً يومياً، كما يمكن أيضاً زيارة البرتغال خارج موسم الذروة في الصيف، إذ تقدم نشاطات مختلفة، مثل تجربة المشي بين الجبال، أو الطيران. وأخيراً المغرب، إذ تقدم السلطات المغربية مجموعة من الأنشطة التي يمكن للسياح الاستفادة منها، مثل التخييم، أو الانخراط في برامج سياحية ثقافية وفنية، فيما الأسعار لا تتخطى حاجز 20 دولاراً يومياً.

السياحة العلاجية

تبرز السياحة العلاجية خياراً متكاملاً يجمع بين السفر والصحة بأسعار متفاوتة تناسب عدد كبير من السياح، وخاصة أولئك الذين يحاولون الجمع ما بين الصحة والسفر لزيارة أماكن جديدة.

في العام 2026، ووفق خبراء السياحة، تتجه الأنظار إلى السياحة في البحر الميت في الأردن، الذي يوفر علاجات بالطين والمياه المعدنية لعلاج الأمراض الجلدية والمفاصل، مع أسعار إقامة في المنتجعات تتراوح بين 150 و400 دولار لليلة، كما تبرز كيرالا في الهند وجهة رائدة في علاج الأيوروفيدا، إذ تبدأ البرامج العلاجية الشاملة (إقامة، جلسات علاج، تغذية صحية) من 100 إلى 300 دولار لليلة، ما يجعلها من أكثر الخيارات الاقتصادية.

وفي أوروبا، تجذب توسكانا الإيطالية الباحثين عن الاستشفاء الطبيعي عبر الينابيع الساخنة، بأسعار متوسطة تتراوح بين 200 و600 دولار لليلة. أما لمن يبحث عن علاج طبي متقدم، فتُعد سنغافورة وتركيا من أبرز الوجهات في 2026، إذ توفران رعاية صحية عالية الجودة بتكلفة أقل من الدول الغربية.

السياحة الرياضية

تشهد السياحة الرياضية في 2026 نمواً قوياً، بفضل الأحداث الكبرى التي تجذب ملايين الزوّار وتعمل محركاً رئيسياً لحركة السياح. من أبرز هذه الأحداث كأس العالم لكرة القدم 2026 الذي يقام في أميركا الشمالية، وكذلك الألعاب الأولمبية الشتوية في كورتينا، ميلانو، وبطولات أخرى مثل دورة الكومنولث وغيرها من المسابقات الدولية التي تجذب عشاق الرياضة من مختلف القارات.

تحول هذه الفعاليات المدن المضيفة إلى وجهات سياحية تجذب الزوار ليس لمتابعة المنافسات فحسب، بل لاستكشاف الثقافة المحلية والبُنى التحتية السياحية والمطاعم والمعالم، ما يعزّز من الإقامة الممتدة وتخصيص ميزانيات أكبر للسفر. فضلاً عن ذلك، من المرجح أن يتجه عدد متزايد من المسافرين بحسب خبراء السياحة، إلى الخوض في تجارب رياضية أكثر من مجرد متابعة الرياضات التقليدية أو تجربة أنشطة رياضية محلية في البلدان التي يقصدونها، وهو ما يعرف باتجاه Fan Voyage الذي يربط بين الرياضة والتجربة الثقافية العميقة.

السياحة الخطرة

تشهد الرحلات السياحية ذات طابع المغامرات الخطِرة تصاعداً ملحوظاً ضمن اتجاهات السياحة الحديثة، خاصة وأنها تجمع عادة سياحاً عدّة من دول مختلفة لخوض تجربة سياحية سوياً. بحسب مدونات السياحة العالمية، يتجه عدد متزايد من المسافرين إلى تجارب تتسم بارتفاع مستوى التحدي والمخاطرة.

وتشكل هذه الرحلات أنشطة مثل تسلّق الجبال في آسيا، مثل تسلّق جبل إيفرست في نيبال، والتبت، إذ يخوض المتسلقون تحدياً قاسياً، بالإضافة إلى القفز المظلّي في إنترلاكن- سويسرا، إذ يقفز المغامرون من الطائرات فوق جبال الألب، مستمتعين بإطلالة مباشرة على القمم الثلجية والبحيرات العميقة، وهو ما يجعل التجربة مزيجاً بين الخطر والإثارة البصرية الفريدة.

أيضاً، الغوص في الكهوف، إذ تُعد كهوف سينوتي في شبه جزيرة يوكاتان، المكسيك من أخطر مواقع الغوص في العالم، بسبب ضيق الممرات، والظلام شبه الكامل، والتعقيد الجيولوجي، وتتطلب هذه التجربة مهارات تقنية عالية.