ابن المرشد الإيراني يثير أزمة عالمية لفندق هيلتون في ألمانيا

- تواجه سلسلة فنادق هيلتون تحديات بعد تحقيق كشف ارتباط مالك فندقها في فرانكفورت بعائلة المرشد الأعلى الإيراني، مما دفع الشركة لمراجعة قد تؤدي لإنهاء عقد الإدارة. - يدير نجل خامنئي شبكة استثمارات دولية تشمل عقارات وفنادق، بتمويل من عائدات النفط، مع هيكلة ملكية تخفي الأصول باسمه. - تأتي المراجعة في ظل تكثيف التدقيق الغربي على الأصول الإيرانية، وتركز هيلتون على المخاطر السمعة أكثر من التشغيلية أو المالية.

تواجه سلسلة فنادق هيلتون الأميركية موقفاً حرجاً بعد كشف تحقيق صحافي أن مالكاً نهائياً لفندقها في فرانكفورت مرتبط بعائلة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ما دفع الشركة لإجراء مراجعة داخلية قد تؤدي إلى إنهاء عقد الإدارة، وفقاً لتقرير أوردته بلومبيرغ اليوم، مشيرة إلى أن المخاطر التي تتجاوز الجانب المالي لتشمل السمعة وامتثال العقوبات الدولية، تعكس تزايد التدقيق العالمي على الأصول المرتبطة بإيران.

وتقوم شركة هيلتون العالمية بمراجعة داخلية لفندق في فرانكفورت وتدرس إمكانية إنهاء عقد إدارة بسبب التدقيق المتزايد بشأن المالك النهائي للعقار، وفقاً لما نقلت الوكالة عن أشخاص قالت إنهم مطلعون على الموضوع، لافتين إلى أن المشغل الأميركي للفنادق يقيّم ما إذا كان استمرار إدارة هيلتون فرانكفورت غرافنبرخ قد يعرضه لمخاطر العقوبات، بعد أن كشف تحقيق أجرته بلومبيرغ نيوز أن المالك النهائي للعقار هو مجتبى خامنئي، الابن الثاني للمرشد الأعلى الإيراني، علماً أن المرشد نفسه يخضع للعقوبات الأميركية منذ عام 2019، وفقاً للأشخاص المطلعين الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة عملية سرية.

وتدير هيلتون الفندق بموجب عقد طويل الأمد مع شركة ألمانية تُدعى "Allsco Gravenbruch Hotelbetriebsgesellschaft mbH"، وهي تملك العقار منذ عام 2011، بحسب تقرير بلومبيرغ الشهر الماضي.

وأظهر التحقيق أن نجل خامنئي يدير شبكة استثمارات دولية واسعة تشمل عقارات فاخرة في لندن وفنادق أوروبية وشركات خارجية، تمويلها قائم أساساً على عائدات مبيعات النفط. وتمت هيكلة الملكية بحيث لا يتم تسجيل أي أصول باسمه مباشرة، بل تظهر العديد من الصفقات باسم علي أنصاري، رجل أعمال إيراني يعرف خامنئي منذ عقود، فيما لم تفرض واشنطن أي عقوبات على أنصاري حتى الآن.

ورفض متحدث باسم هيلتون التعليق لبلومبيرغ، كما لم يرد ممثل وزارة الخزانة الأميركية التي تدير برنامج العقوبات وتطبقه، فيما تأتي المراجعة في وقت تكثف الحكومات الغربية التدقيق على الأصول المرتبطة بإيران، ضمن جهود لمعاقبة طهران على القمع العنيف للاحتجاجات الداخلية التي أودت بحياة آلاف الأشخاص منذ بداية العام. ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فرضت بريطانيا عقوبات على أنصاري، بينما شدد الاتحاد الأوروبي أواخر يناير/كانون الثاني الإجراءات المستهدفة لقيادة إيران ووصف الحرس الثوري الإيراني، الفرع العسكري القوي التابع مباشرة للمرشد الأعلى، بأنه منظمة إرهابية.

وقد نفى أنصاري سابقاً وجود أي علاقة مالية أو شخصية مع مجتبى خامنئي، بينما لم يرد الأخير على طلبات سابقة للتعليق. ونقلت الوكالة عن جيرالدين وونغ، محللة في بنك "دي بي إس" (DBS) في سنغافورة تغطي قطاع الضيافة، قولها: "قد يتساءل المستثمرون عن إطار هيلتون للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والمخاطر المرتبطة بالسمعة عند تشغيل أصل مملوك لأشخاص خاضعين للعقوبات. والمخاطر على الأرجح أكثر سمعة من كونها تشغيلية أو مالية، نظرًا لتنوع عمليات هيلتون".

وباعتبارها شركة أميركية، تخضع هيلتون لقوانين العقوبات الأميركية بغض النظر عن موقع فنادقها. وقد صعّدت الشركة قضية الملكية داخلياً واستعانت بمستشارين خارجيين. وهي تدرس خيارات قد تشمل تعليق أو إنهاء العقد، حسب نتائج التقييم. وبحسب موقعها الإلكتروني وملفاتها الرسمية، تتضمن اتفاقيات استخدام علامة هيلتون عادة عقوداً طويلة الأمد يحتفظ فيها المالك المحلي بملكية الفندق ويمول عملياته، بينما توفر هيلتون العلامة التجارية وبرنامج الولاء وفي بعض الحالات إدارة العمليات اليومية دون استثمار رأس مالها الخاص، وفقاً لبلومبيرغ.