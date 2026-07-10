"إي آند" الإماراتية تبيع حصتها في "فودافون" مقابل 5.95 مليارات دولار

- أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات "إي آند" بيع حصتها البالغة 16.21% في شركة فودافون البريطانية لشركة "فيغا" مقابل 5.95 مليارات دولار، مما يعكس تحولاً استراتيجياً في أولوياتها الاستثمارية. - الصفقة تحقق عائداً نقدياً صافياً يبلغ 4.7 مليارات درهم إماراتي، وتأتي بعد مراجعة شاملة لمحفظة استثمارات "إي آند"، مع تأكيد عدم ممارسة أي دور في مجلس إدارة فودافون بعد الآن. - فودافون تواصل إعادة هيكلة أعمالها، مع حضور قوي في الأسواق العربية مثل قطر ومصر، حيث تركز على الأسواق ذات العائد الأعلى.

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات "إي آند"، اليوم الجمعة، بيع كامل حصتها البالغة 16.21% في شركة فودافون البريطانية، مقابل 5.95 مليارات دولار، إلى شركة "فيغا" (Vega) المملوكة بالكامل لمجموعة عائلة الملياردير الفرنسي كزافييه نيل، في خطوة تنهي أحد أكبر استثماراتها الخارجية وتعيد رسم أولوياتها الاستثمارية.

وقالت المجموعة، في بيان موجّه إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، إنها وقّعت اتفاقية ملزمة مع شركة "فيغا" لبيع كامل حصتها في "فودافون" بسعر 112.5 بنساً إسترلينياً للسهم، وهو ما يمثل علاوة قدرها 15% مقارنة بسعر إغلاق السهم البالغ 97.76 بنساً، وأضافت أن الصفقة ستحقق عائداً نقدياً صافياً يبلغ 4.7 مليارات درهم إماراتي؛ أي ما يعادل نحو 1.3 مليار دولار، مؤكدة أن قرار التخارج جاء بعد مراجعة استراتيجية شاملة لمحفظة استثماراتها الدولية.

وأوضحت الشركة أن مجلس الإدارة رأى أن التخارج يعكس تحوّلاً مدروساً في الأولويات الاستراتيجية، بما يسمح بتوجيه الموارد نحو الأنشطة الأساسية وتعظيم القيمة المحققة من الاستثمار، وذكرت أن الأسهم ستباع من خلال ثلاث مؤسسات مالية عبر صفقات خارج السوق، على أن تحتفظ بها تلك المؤسسات إلى حين استكمال الموافقات التنظيمية اللازمة لنقلها إلى شركة "فيغا".

كما أكدت المجموعة أنها لن تمارس بعد الآن أي دور في مجلس إدارة "فودافون" أو إدارتها التنفيذية، بعد استقالة ممثلها من منصبه عضواً غير تنفيذي في مجلس الإدارة. ولم تصدر "فودافون" حتى الآن بياناً بشأن الصفقة، بينما يصبح كزافييه نيل أكبر مساهم في الشركة البريطانية بعد إتمام عملية الاستحواذ.

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"فودافون"... حضور واسع في العالم العربي

وتمتلك "فودافون" حضوراً في عدد من الأسواق العربية، سواء عبر شركات تابعة أو شراكات وعلامات تجارية، وتشمل قطر ومصر وسلطنة عمان. وتعد "فودافون قطر" إحدى أبرز شركات الاتصالات في الدولة، إذ بلغ عدد مشتركي خدمات الهاتف المحمول لديها 2.2 مليون مشترك بنهاية عام 2025، بزيادة 3.2% على أساس سنوي، بينما ارتفعت إيراداتها إلى 3.4 مليارات ريال (نحو 935 مليون دولار)، وفقاً لتقريرها السنوي الصادر في فبراير/ شباط2026.

ويأتي تخارج "إي آند" في وقت تواصل فيه "فودافون" تنفيذ خطة لإعادة هيكلة أعمالها، تضمنت خلال العامين الماضيين بيع وحداتها في إسبانيا وإيطاليا، والاستحواذ الكامل على مشروعها المشترك في المملكة المتحدة، في إطار استراتيجية تركز على الأسواق ذات العائد الأعلى.