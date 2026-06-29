إيني تبدأ إنتاج الغاز من منصة صبراتة لتعزيز الإمدادات في ليبيا

- أعلنت شركة إيني الإيطالية بدء الإنتاج من مشروع ضغط الغاز في منصة صبراتة البحرية بليبيا، لتعزيز إنتاج الغاز وتعويض التراجع في حقل بحر السلام، مما يساهم في زيادة الإنتاج بنحو 800 مليون متر مكعب سنوياً. - يتضمن المشروع تركيب وحدة ضغط جديدة بقدرة 1600 طن، مما يعزز كفاءة الإنتاج والمعالجة، ويدعم إمدادات الغاز لإنتاج الكهرباء محلياً، ويعزز صادرات الغاز نحو إيطاليا عبر خط "غرين ستريم". - اكتشفت إيني بئري غاز جديدين في ليبيا، بإجمالي يتجاوز تريليون قدم مكعبة، مما يعزز آفاق الإنتاج الغازي في البلاد، خاصة في المناطق البحرية القريبة من حقل بحر السلام.

أعلنت شركة الطاقة الإيطالية إيني، اليوم الاثنين، بدء الإنتاج بنجاح من مشروع ضغط الغاز في منصة صبراتة البحرية بليبيا، وذلك في إطار شراكتها مع المؤسسة الوطنية للنفط. ويُعد هذا المشروع من أبرز المشاريع الاستراتيجية للتنمية البحرية، حيث يهدف إلى دعم وتعزيز إنتاج الغاز في ليبيا.

ويأتي إطلاق هذا المشروع لتعويض التراجع الطبيعي في إنتاج حقل بحر السلام، أحد أهم الحقول البحرية في البلاد. ومن المنتظر أن يسهم في زيادة إنتاج الغاز بنحو 800 مليون متر مكعب سنوياً، إلى جانب كميات إضافية من المكثفات المصاحبة.

ويتضمن المشروع تركيب وحدة ضغط جديدة بقدرة تصل إلى 1600 طن، مدعومة بخطوط ضغط حديثة على منصة صبراتة، ما يعزز كفاءة عمليات الإنتاج والمعالجة. وتبلغ القدرة الإجمالية للمنشآت الجديدة نحو 440 مليون قدم مكعبة يومياً.

ومن شأن هذا التطور أن يدعم إمدادات الغاز الموجهة لإنتاج الكهرباء محلياً في ليبيا، فضلاً عن تعزيز صادرات الغاز نحو إيطاليا عبر خط أنابيب "غرين ستريم"، ما يعزز دور ليبيا مصدراً مهماً للطاقة في حوض المتوسط.

وكانت إيني قد أعلنت، في مارس/آذار الماضي، تحقيق اكتشافين جديدين للغاز في ليبيا، بإجمالي تقديري يتجاوز تريليون قدم مكعبة، في تطور يعزز آفاق الإنتاج الغازي في البلاد، خصوصاً في المناطق البحرية القريبة من حقل بحر السلام.

طاقة ليبيا تخطط لرفع إنتاج الغاز خلال السنوات المقبلة

وشمل الاكتشاف بئري "B2-16/4" و"C1-16/4"، اللتين جرى حفرهما داخل هيكلين جيولوجيين متجاورين، هما بحر السلام جنوب 2 (BESS 2)، وبحر السلام جنوب 3 (BESS 3). ويقع الموقعان على بعد نحو 85 كيلومتراً من الساحل الليبي، وقرابة 16 كيلومتراً جنوب حقل بحر السلام، أكبر حقل غاز بحري في ليبيا، والذي دخل مرحلة الإنتاج عام 2005.

وأظهرت الاختبارات الأولية نتائج مشجعة، إذ بيّنت أن الخزانات الواقعة ضمن تكوين متلاوي، وهو الخزان الرئيسي في المنطقة، تتمتع بجودة مرتفعة وقدرة إنتاجية مؤكدة. وبحسب التقديرات الأولية، يحتوي الهيكلان معاً على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز القابل للاستخراج، ما قد يساهم في تلبية جانب من الطلب المحلي على الطاقة، إلى جانب دعم صادرات الغاز نحو إيطاليا.

وتكتسب هذه الاكتشافات أهمية إضافية في ظل امتلاك ليبيا احتياطيات غاز كبيرة تُقدّر بنحو 80 تريليون قدم مكعبة، بين مصادر تقليدية وغير تقليدية. غير أن البلاد لا تصدر حالياً سوى كميات محدودة إلى أوروبا عبر خط أنابيب "غرين ستريم"، نتيجة التحديات السياسية والأمنية التي أثّرت في قطاع الطاقة منذ عام 2011.

وتُعد إيني من أقدم الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا، إذ تنشط في البلاد منذ عام 1959، كما تُعتبر أكبر مشغل دولي هناك. وبلغ إنتاجها اليومي في ليبيا نحو 162 ألف برميل مكافئ نفطي خلال عام 2025.