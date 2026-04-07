إيني الإيطالية تكتشف تريليوني قدم مكعبة من الغاز قبالة سواحل مصر

- أعلنت إيني عن اكتشاف غاز ومكثفات قبالة سواحل مصر في امتياز "تمساح"، مع تقديرات أولية بوجود تريليوني قدم مكعبة من الغاز و130 مليون برميل من المكثفات، مما يدعم هدف مصر في تعزيز احتياطيات الغاز وزيادة الإنتاج. - تراجع إنتاج الغاز المحلي في مصر، مما زاد من اعتمادها على الوقود المستورد، ويأتي الاكتشاف الجديد على بعد 70 كيلومتراً من الساحل، مما يسهل تطويره السريع. - تمكنت شركة جابكو من حفر بئر جديدة في خليج السويس، مما رفع إنتاجها إلى 67 ألف برميل يومياً، وسط ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

أعلنت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني، اليوم الثلاثاء، عن كشف للغاز والمكثفات قبالة سواحل مصر بعد حفر بئر الاستكشاف "دينيس دبليو-1" في امتياز "تمساح" في شرق البحر المتوسط أمام سواحل محافظة بورسعيد. وتشير التقديرات الأولية إلى وجود حوالي تريليوني قدم مكعبة من الغاز مبدئيا و130 مليون برميل من المكثفات المصاحبة. وقالت الشركة الإيطالية إن هذا الاكتشاف سيساعد إيني في دعم هدف مصر المتمثل في تعزيز احتياطيات الغاز وزيادة الإنتاج.

وتراجع إنتاج الغاز المحلي في مصر في السنوات القليلة الماضية، وتعاني البلاد حاليا من الآثار غير المباشرة لحرب إيران، لا سيما في قطاع الطاقة، إذ تعتمد على الوقود المستورد. ويقع الكشف الذي أعلنت عنه شركة إيني على بعد حوالي 70 كيلومترا (43 ميلا) قبالة الساحل وعلى عمق 95 مترا من المياه، كما يبعد أقل من عشرة كيلومترات من البنية التحتية الحالية، ما يخلق تآزرا كبيرا لتطوير سريع. وجرى حفر بئر "دينيس دبليو-1" عقب توقيع اتفاقية ملزمة في يوليو/ تموز 2025 مع السلطات المصرية لتجديد امتياز حقل تمساح لمدة 20 عاما.

وتدير إيني إيجار تطوير دينيس بحصة تشغيلية تبلغ 50% إلى جانب شركة بي.بي، حيث تتم العمليات من خلال شركة بتروبل، وهي مشروع مشترك بين إيني والهيئة المصرية العامة للبترول. وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان، اليوم، إن "أعمال تجهيز البئر للاختبار وتحديد معدلات الإنتاج تجري حاليا، ومن المقرر وضعه على خريطة الإنتاج عقب استكمال أعمال التنمية التي تشمل إنشاء منصة إنتاج بحرية وحفر آبار تقييمية وتنموية".

كما أعلنت الوزارة أن شركة بترول خليج السويس "جابكو" تمكنت من حفر البئر الاستكشافية الجديدة الناجحة (جنوب الوصل BB) بمنطقة جنوب الوصل بخليج السويس، بالشراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشريك الإستثمار شركة دراغون أويل الإماراتية. وأسفرت اختبارات البئر عن معدلات إنتاج تقارب 2500 برميل زيت يوميًا، وثلاثة ملايين قدم مكعبة من الغاز، وجرى ربطها فورًا على تسهيلات الإنتاج القائمة، بما أسهم في رفع القدرة الإنتاجية الكلية للشركة. وأوضحت جابكو أن هذه البئر الواعدة رفعت إجمالي إنتاج الشركة إلى نحو 67 ألف برميل زيت يوميًا لأول مرة منذ فترة طويلة.

وتقول مصر إن فاتورة استيراد الطاقة زادت بأكثر من المثلين منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير/ شباط، ما أجبرها على فرض سلسلة من الزيادات للأسعار. ورفعت الحكومة في العاشر من مارس/ آذار الأسعار على مجموعة واسعة من منتجات الوقود بما يصل إلى 17%. وسمحت أيضا بانخفاض سعر صرف الجنيه إلى حوالي 54.4 مقابل الدولار من 47.9 قبل اندلاع الحرب. وذكرت وزارة الكهرباء أنها سترفع أسعار بعض شرائح الاستهلاك التجاري والمنزلي اعتبارا من إبريل/ نيسان.

(رويترز، العربي الجديد)