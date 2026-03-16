"إيني" الإيطالية تعلن عن اكتشافين جديدين للغاز في ليبيا

- أعلنت شركة إيني عن اكتشافَين جديدَين للغاز في ليبيا، يقدّر إجمالهما بأكثر من تريليون قدم مكعبة، مما يعزز الإنتاج الغازي في الحقول البحرية الليبية ويفتح آفاقاً للتصدير إلى إيطاليا. - الاكتشافات تدعم احتياطيات الغاز الليبية الكبيرة، المقدرة بحوالي 80 تريليون قدم مكعبة، رغم التحديات السياسية والأمنية التي تحد من التصدير إلى أوروبا. - ليبيا تسعى لتعزيز إنتاجها النفطي والغازي بعد سنوات من التحديات، مع توقيع اتفاقيات طويلة الأمد مع شركات عالمية، مما يعكس أهمية الاستثمار الأجنبي في القطاع.

أعلنت شركة الطاقة الإيطالية إيني عن اكتشافَين جديدَين للغاز في ليبيا، يقدّر إجمالهما بأكثر من تريليون قدم مكعبة، في خطوة جديدة لتعزيز الإنتاج الغازي في أكبر الحقول البحرية الليبية وفتح آفاق للإنتاج المحلي والتصدير

وجرى حفر البئرين "B2-16/4" و"C1-16/4" ضمن هيكلَين جيولوجيَين متجاورين، هما بحر "السلام جنوب 2" (BESS 2) و"بحر السلام جنوب 3" (BESS 3)، على بعد نحو 85 كيلومتراً من الساحل الليبي و16 كيلومتراً جنوب حقل بحر السلام، الذي يعد أكبر حقل غاز بحري في البلاد ودخل في الإنتاج منذ عام 2005.

وأظهرت الاختبارات الأولية أنّ الخزانات ضمن تكوين متلاوي، الخزان الرئيسي في المنطقة، تتمتع بجودة عالية وقدرة إنتاجية مؤكدة. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الهيكلين الجديدين يحتويان معاً على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز القابل للاستخراج، ومن المتوقع أن يسهم هذا الغاز في تلبية الطلب المحلي على الطاقة ودعم صادراته إلى إيطاليا.

بيان شركة إيني الإيطالية. 16 مارس 2026 (العربي الجديد)

وتدعم هذه الاكتشافات الاحتياطيات الكبيرة للغاز في ليبيا، التي تُقدّر بحوالى 80 تريليون قدم مكعبة، موزعة بين مصادر تقليدية وغير تقليدية. ورغم هذه الكمية، تصدر البلاد حالياً كميات محدودة إلى أوروبا عبر خط أنابيب غرين ستريم، بسبب التحديات السياسية والأمنية منذ عام 2011.

ويأتي الاكتشاف في وقت تحاول فيه ليبيا تعزيز إنتاجها النفطي والغازي بعد سنوات من التحديات، بما في ذلك انخفاض الإنتاج في بعض الحقول البحرية نتيجة للصراعات الداخلية وتأثيرات أسواق الطاقة العالمية، ويؤكد الاكتشاف أهمية الاستثمار الأجنبي طويل الأمد في القطاع النفطي والغازي، خصوصاً في الحقول البحرية التي تتطلب خبرة تقنية متقدمة لتطويرها وإدارتها بكفاءة.

وتنشط إيني في ليبيا منذ عام 1959، وهي المشغل الدولي الأكبر في البلاد، مع إنتاج يومي بلغ نحو 162 ألف برميل مكافئ نفطي في 2025، كما تنفذ الشركة ثلاثة مشاريع تطويرية حالياً، من المتوقع بدء تشغيل اثنين منها خلال 2026، ما يعكس استمرار التزامها بالاستثمار طويل الأمد في ليبيا.

وفي سياق جذب الاستثمار الدولي، وقعت ليبيا خلال الأشهر الماضية اتفاقية مدتها 25 عاماً لتطوير قطاع النفط مع شركتَي توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس. ويعكس ذلك اهتمام الشركات العالمية بتوسيع عملياتها في البلاد رغم التحديات، ويؤكد دور القطاع النفطي والغازي مصدراً رئيسياً للإيرادات والنمو الاقتصادي.

وقدّرت المؤسسة الوطنية للنفط، مطلع العام الجاري ارتفاع إجمالي إنتاج النفط الخام في ليبيا خلال عام 2025 إلى 501 مليون برميل، في ظل استراتيجيتها لرفع معدلات الإنتاج، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد أعلى متوسط معدلات إنتاج النفط مقارنة بالسنوات العشر الماضية، بمعدل 1.374 مليون برميل يومياً.