"إيلي ليلي" مصنّعة "مونجارو" تقتحم نادي الشركات التريليونية

- شهدت شركة "إيلي ليلي" ارتفاعًا في قيمة أسهمها بنسبة تتجاوز 35% هذا العام، مما زاد قيمتها السوقية إلى تريليون دولار، بفضل الطلب المتزايد على عقاقير إنقاص الوزن مثل "مونجارو". - حققت الشركة إيرادات تجاوزت 10.09 مليارات دولار من علاجات السمنة والسكري، ورفعت توقعاتها للإيرادات السنوية بأكثر من ملياري دولار، مع توقعات بوصول سوق أدوية إنقاص الوزن إلى 150 مليار دولار بحلول 2030. - تستفيد "إيلي ليلي" من استثماراتها في الإنتاج المحلي، رغم ضغوط التسعير مع البيت الأبيض، مما يوسع نطاق الوصول إلى 40 مليون أميركي للعلاج من السمنة.

ارتفعت قيمة أسهم شركة "إيلي ليلي" للأدوية هذا العام بنسبة تتجاوز35% لترتفع القيمة السوقية للشركة، التي اشتهرت بعقاقيرها لعلاج السمنة، إلى تريليون دولار وتصبح بذلك أول شركة أدوية تقتحم نادي الشركات التريليونية الذي يسيطر عليه حتى الآن عمالقة التكنولوجيا الأميركيون.

ويأتي ارتفاع أسهم الشركة الأميركية بفضل الطلب المتزايد على عقارات إنقاص الوزن، خاصة عقارها الشهير "مونجارو"، ما يوحي بأن إقبال المستهلكين عالمياً على هذه الأدوية سوف يستمر في المستقبل.

وشهد الحقل الطبي تطوراً كبيراً في علاج السمنة على مدى العامين الماضيين، مع ظهور أدوية فعالة للغاية وحصولها على تراخيص الهيئات الصحية في الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة وأوروبا. ومع هذا التطور، تحولت هذه الأدوية من قطاع ثانوي إلى واحد من أكثر قطاعات الرعاية الصحية ربحية مع زيادة مستمرة في الطلب. ورغم أن شركة نوفو نورديسك كانت صاحبة السبق في هذا المجال، فإن أدوية "ليلي" – "مونجارو" و"زيبباوند" – اكتسبت شعبية كبيرة وتجاوزت منافستها في عدد الوصفات الطبية. وكان سهم "ليلي"، الذي وصل لفترة وجيزة إلى مستوى قياسي، يجرى تداوله مرتفعاً بنحو 1% عند 1,051 دولار.

ويجرى تداول أسهم "ليلي" الآن عند واحد من أعلى التقييمات في قطاع الأدوية الكبرى، بنحو 50 ضعف الأرباح المتوقعة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بحسب بيانات "إل إس إي جي"، وهو ما يعكس قناعة المستثمرين بأن الطلب على أدوية علاج السمنة سيظل قوياً. كما تفوق أداء السهم على السوق الأميركية الأوسع. فمنذ إطلاق "زيبباوند" في أواخر 2023، ارتفع سهم "ليلي" بأكثر من 75% مقارنة بزيادة تتجاوز 50% في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خلال الفترة نفسها.

وفي أحدث تقييم ربع سنوي معلن، سجلت "ليلي" أكثر من 10.09 مليارات دولار من الإيرادات المجمعة من محفظة علاجات السمنة والسكري، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي إيراداتها البالغة 17.6 مليار دولار. وقال كيفن غيد، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة المستثمر "باهل آند غاينور": "تنضم (ليلي) إلى مجموعة الشركات ذات القيمة السوقية التريليونية مع بدء المستثمرين في إدراك حجم الابتكار القوي الذي قدمته الشركة للمرضى".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات السنوية بأكثر من مليارَي دولار عند الحد الأوسط، مدفوعة بالطلب العالمي المتزايد على أدوية السمنة والسكري. ويتوقع محللو وول ستريت أن تصل قيمة سوق أدوية إنقاص الوزن إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2030، مع سيطرة كل من "ليلي" ونوفو نورديسك على غالبية المبيعات العالمية المتوقعة. ويركز المستثمرون الآن على عقار"أورفورجليبّرون"، الذي أنتجته الشركة لعلاج السمنة ويجرى تناوله عن طريق الفم، ومن المتوقع الموافقة عليه في وقت مبكر من العام المقبل.

استمرار الزخم

كما تستفيد "ليلي" أيضاً من صفقة مع إدارة ترامب واستثماراتها بمليارات الدولارات لتعزيز الإنتاج المحلي في الولايات المتحدة. وقال محللون إن اتفاق التسعير مع البيت الأبيض ربما يضغط على الإيرادات على المدى القريب، لكنه يوسّع نطاق الوصول بشكل كبير، مضيفاً ما يصل إلى 40 مليون أميركي محتمل للعلاج من السمنة.

وأضاف جيمس شين، مدير أبحاث أسهم الصناعات الحيوية في دويتشه بنك، أن "ليلي" بدأت تشبه من جديد مجموعة الشركات "السبع الكبيرة المذهلة"، في إشارة إلى شركات التكنولوجيا مثل إنفيديا ومايكروسوفت التي كانت وراء القسم الأكبر من مكاسب السوق هذا العام.

وأشار إلى أنه لفترة كان المستثمرون يرونها جزءاً من هذه المجموعة النخبوية، لكنها خرجت من دائرة الاهتمام بعد بعض النتائج والعناوين السلبية. أما الآن، فيبدو أنها تستعد للعودة إلى هذه الدائرة، وربما حتى منافساً بديلاً للمستثمرين، خاصة مع المخاوف الأخيرة وضعف أداء بعض أسهم الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، يراقب المحللون والمستثمرون إمكانية استمرار "ليلي" في الحفاظ على نموها الحالي مع تعرض أسعار "مونجارو" و"زيبباوند" لضغوط، وما إذا كانت خطط التوسع ومحفظتها المتنوعة وأنشطة الاستحواذ قادرة على تعويض ضغوط الهوامش.

(رويترز، العربي الجديد)