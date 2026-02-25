- أوقف وزير النقل العراقي مدير مطار بغداد الدولي عن العمل وأمر بتحقيق عاجل بعد انقطاع الكهرباء عن مدرج الهبوط، مما أدى إلى إلغاء وتأجيل رحلات جوية، في ظل تكرار حوادث مشابهة تُعزى للفساد الإداري. - أكدت وزارة النقل أن الانقطاع كان بسبب "عطل فني طارئ"، لكن الأمين العام للمشروع الوطني العراقي حذر من أن المشكلة تعكس خللاً إدارياً مزمناً. - دعا النائب ماجد شنكالي إلى إبعاد قطاع الطيران عن الإدارة الحكومية، مشيراً إلى أن البيروقراطية تعيق تطور القطاع.

وجّه وزير النقل العراقي خالد شواني، اليوم الأربعاء، بإيقاف مدير مطار بغداد الدولي عن العمل على خلفية إلغاء عدد من الرحلات الجوية وتشكيل مجلس تحقيقي بحادثة انقطاع الكهرباء عن مدرج الهبوط. وهذه ليست الحادثة الأولى، إذ يشهد مطار بغداد حالات مماثلة تتسبب بتعطل الرحلات أو تأجيلها وإلغائها، ما يؤدي لامتعاض المسافرين وإجراءات وقرارات حكومية، والأخيرة غالباً ما تكون غير مجدية بسبب السيطرة الحزبية على إدارة المطار.

وذكرت وزارة النقل في بيان أن "الوزير شواني وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للوقوف على ملابسات إيقاف الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي ليلة أمس الثلاثاء، إثر انطفاء الكهرباء في منظومة الإنارة الملاحية، الأمر الذي أدى إلى تعليق حركة الطيران مؤقتاً"، مؤكدة على "ضرورة إنجاز اللجنة أعمالها ورفع توصياتها خلال مدة أقصاها 72 ساعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للنتائج التي ستتوصل إليها، وبما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً".

وسبق هذا البيان إعلان وزارة النقل العراقية أن الإغلاق المؤقت لمطار بغداد الدولي ناجم عن "عطل فني طارئ"، لكنها نفت وجود أي تهديد أمني. وأثار الإغلاق تكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن مصادر "العربي الجديد" أشارت إلى "وجود عطل كهربائي أدى إلى إطفاء الكهرباء عن مدرج الهبوط"، لكن التيار الكهربائي عاد إلى المطار بعد ساعات، حيث أجريت عمليات صيانة".

من جهته، حذّر ‏الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري مما وصفه بـ"خطورة" ما يحدث في مطار بغداد الدولي على خلفية اضطرار طائرة قادمة من إسطنبول للعودة إلى وجهتها فجر اليوم الأربعاء. وذكر الضاري في بيان أن "مطار بغداد الدولي لم يعد يواجه أزمة عابرة، بل يجسد خللاً إدارياً مزمناً تغذيه المحسوبية والفساد، في ظل تكرار انقطاع التيار الكهربائي وهشاشة البنية التحتية، وما حدث ليلة أمس، بانطفاء إضاءة المدرج قبل دقائق من هبوط الطائرات واضطرارها إلى العودة، يؤكد خطورة الوضع". وأضاف أن "ذلك ليس عطلاً عرضياً، بل إهمالاً يهدد سلامة المسافرين وسمعة البلاد، ما يستوجب تحقيقاً شفافاً ومحاسبة حازمة للمقصرين، خصوصاً بعد تشخيص الخلل قبل أشهر".

من جانبه، كتب النائب في البرلمان العراقي ماجد شنكالي، على صفحته في "إكس": "إبعاد قطاع الطيران عن الإدارة الحكومية المترهلة والفاشلة هو أساس نجاحه، وهذا حال أغلب الشركات والمؤسسات الحكومية الخاسرة بسبب البيروقراطية والروتين والترهل الوظيفي والبطالة المقنعة". وأضاف أن "هدف الموظف فيها الراتب وليس التطور ورفع الإنتاجية، وفي المرحلة المقبلة يجب على الحكومة إلزاماً أن تعمل على تحويل أغلب القطاع العام إلى الخاص عدا الوزارات الأمنية وتصبح الحكومة مشرفة ومراقبة لعمل القطاع الخاص فقط، وماذا يمكن أن نسمي حجز طائرتين في تركيا بسبب ديون الوقود أو توقف المطار بسبب الإنارة".

من جهته، أشار الباحث في الشأن العراقي عبد الله الركابي إلى أن "إدارة مطار بغداد موزعة على مجموعة من الأحزاب التي تسعى إلى حلب هذه المؤسسة المهمة، فإلى جانب كونه من أسوأ المطارات في المنطقة، فهو جزء من عملية فساد واسعة"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "انقطاع التيار الكهربائي جاء بسبب الإهمال الذي يتبع الفساد المستشري في قطاع النقل في البلاد".

ويُعد مطار بغداد الدولي من أكبر وأهم مطارات العراق، ويقع على بُعد نحو 16 كيلومتراً غرب العاصمة بغداد، وهو البوابة الجوية الرئيسية للبلاد، ويخدم الرحلات الدولية والداخلية، إضافة إلى استخدامه لأغراض حكومية وعسكرية، وافتتح عام 1982 باسم "مطار صدام الدولي"، إلا أنه ومنذ ذلك الحين لم يشهد أي عمليات توسعة أو تطوير، بل تحوّل عقب الاحتلال الأميركي للبلاد عام 2003 إلى مصدر هام للأموال. وتسعى الأحزاب النافذة إلى اعتباره حصة انتخابية وحكومية من أجل السيطرة على موارده.