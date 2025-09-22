إيطاليا تستبعد إسرائيل من معرض السياحة الدولي في ريميني

- قررت السلطات الإيطالية استبعاد إسرائيل من معرض "TTG Travel Experience 2025" في ريميني، استجابة لضغوط بلدية المدينة بسبب الإبادة الجماعية في غزة، وألغت الشركة المنظمة مشاركة وزارة السياحة الإسرائيلية. - أرسل رئيس بلدية ريميني رسالة للمنظمين، محذرًا من أن مشاركة إسرائيل ستؤدي لاحتجاجات، وأكد أن القرار يتماشى مع إدانات الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية للجرائم في غزة. - يعكس استبعاد إسرائيل التحولات في المواقف الأوروبية تجاه عدوانها على غزة، ويبرز تأثير الضغط الشعبي والرسمي على الفعاليات الاقتصادية الدولية.

قررت السلطات الإيطالية استبعاد دولة الاحتلال من المشاركة في معرض السياحة الدولي "TTG Travel Experience 2025"، المقرر عقده في مدينة ريميني بين 8 و10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وذلك إثر ضغوط من بلدية المدينة جراء استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وقالت الصحيفة إن الشركة المنظمة للمعرض إيتاليان إكزيبشن غروب أعلنت إلغاء مشاركة وزارة السياحة الإسرائيلية بشكل أحادي، موضحة في بيان أن شروط المشاركة "لم تعد قائمة"، وأن وجود إسرائيل في أروقة الحدث "غير لائق" في ظل استمرار العدوان على غزة. وأشار البيان إلى أن القرار جاء استناداً إلى تقارير إعلامية ومواقف السلطات الإيطالية، والتي اعتبرت أنه من غير المقبول أخلاقياً ومهنياً الترويج لمناطق حرب ودمار وموت بوصفها وجهات سياحية.

وأضافت مجموعة المعارض الإيطالية، التي تدير معرض "ريميني فييرا" وتنظم أيضاً معرض السياحة التجاري "TTG Travel Experience"، أنها أخطرت هيئة السياحة الإسرائيلية بتوقف شروط مشاركتها، مؤكدة أن القرار جاء بالتنسيق مع مواقف بلدية ريميني ومنطقة إميليا رومانيا.

من جانبه، بعث رئيس بلدية ريميني، جميل صدغولواد، رسالة رسمية إلى منظمي المعرض، شدد فيها على أن السماح بمشاركة إسرائيل كان سيحوّل الحدث إلى ساحة احتجاجات. وأوضح أن هذا الموقف يأتي انسجاماً مع إدانات الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية للجرائم المرتكبة في غزة. ويأتي القرار في ظل تواصل الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في عدد من المدن الإيطالية، المطالبة بوقف التعاون مع الاحتلال وفرض عقوبات عليه بسبب الإبادة الجماعية التي خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

يُعد معرض السياحة الدولي "TTG Travel Experience" من أبرز الفعاليات العالمية في الترويج للسياحة، إذ يجمع كبار المشغّلين الدوليين والجهات الفاعلة في القطاع من نحو 70 دولة، ما يوفر فرصاً واسعة للتواصل والتبادل التجاري. وفي 18 آب/أغسطس الماضي، أعلنت إدارة معرض "ليفانتي"، وهو أحد المعارض التجارية الإيطالية الرئيسية، عن استبعاد إسرائيل من دورته الـ88 المقررة بين 15 و21 أيلول/سبتمبر المقبل في مدينة باري عاصمة مقاطعة بوليا.

كما أن إسرائيل تتعرض لموجة غير مسبوقة من الإدانات والمقاطعات على المستويين الشعبي والرسمي في أوروبا. الاحتجاجات المناهضة للعدوان تصاعدت في عدة مدن إيطالية، حيث نظمت حركات مؤيدة لفلسطين مظاهرات طالبت بوقف التعاون مع الاحتلال وفرض عقوبات عليه. وتزامن ذلك مع مواقف رسمية من الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية، التي وصفت ما يحدث في غزة بأنه جرائم غير مقبولة، داعية إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية. هذه الأجواء وضعت الشركات المنظمة للمعارض التجارية الكبرى في إيطاليا تحت ضغوط مباشرة، دفعتها إلى مراجعة مشاركات إسرائيل في فعالياتها.

يمثل استبعاد إسرائيل من معرض ريميني السياحي مؤشراً جديداً على التحولات المتسارعة في المواقف الأوروبية تجاه عدوانها على غزة، ويعكس كيف يمكن للضغط الشعبي والرسمي أن يؤثر في الفعاليات الاقتصادية الدولية. ومع استمرار الإبادة الجماعية وتجاهل إسرائيل للقرارات الدولية، يتوقع أن تتسع رقعة المقاطعة والعزلة، بما يضعها أمام تحديات متزايدة في صورتها الخارجية وعلاقاتها الاقتصادية والثقافية مع العالم.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة كل النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وأسفرت هذه الإبادة حتى الآن عن استشهاد 65,174 فلسطينياً وإصابة 166,071 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، فضلاً عن مجاعة أودت بحياة 440 شخصاً، بينهم 147 طفلاً.