- الحرب في المنطقة أثرت على الاقتصاد العالمي، مع اضطرابات في أسواق الطاقة والغذاء والنقل، وارتفاع تكاليف الطاقة والسلع، مما أثر بشكل خاص على إيطاليا بسبب اعتمادها الكبير على واردات الطاقة. - الأزمة أثرت على القطاع الزراعي في إيطاليا بزيادة تكاليف إنتاج الأسمدة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، كما تأثر قطاع الطيران بارتفاع أسعار الوقود، مما زاد من الضغوط الاقتصادية. - إيطاليا تواجه تحديات اقتصادية كبيرة مع ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم، مما يؤثر على الشركات والأسر، ويزيد من مخاطر الركود الاقتصادي وتباطؤ النمو.

أعادت الحرب في المنطقة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، بعدما تحولت من مواجهة عسكرية إلى أزمة امتدت آثارها إلى أسواق الطاقة والغذاء والنقل والتضخم. فتعطُّل حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم شرايين تجارة النفط والغاز في العالم، أثار موجة من الاضطرابات في سلاسل الإمداد، ودفع المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى خفض توقعات النمو العالمي، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الطاقة وما تبعها من زيادة في أسعار السلع والخدمات. وفي أوروبا، كانت إيطاليا من بين أكثر الدول تأثراً بهذه التداعيات، نظراً إلى اعتمادها الكبير على واردات الطاقة وتقلبات الأسواق الدولية.

وذكرت صحيفة "إل سولي 24 أوري" الاقتصادية الإيطالية أن العملية العسكرية التي بدأت في 28 فبراير/شباط 2026 أدت إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية، الأمر الذي سبَّب اضطراب إمدادات النفط والغاز، قبل أن تستأنف حركة السفن التجارية تدريجياً بعد أشهر من الإغلاق، من دون أن تستعيد الأسواق استقرارها الكامل. وأوضحت الصحيفة أن أسعار الطاقة سجلت قفزات كبيرة خلال ذروة الأزمة، إذ بلغ سعر خام برنت 118.35 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع سعر الغاز الأوروبي إلى 61.35 يورو لكل ميغاواط/ساعة، أي أكثر من ضعف مستواه في بداية العام. ورغم تراجع الأسعار بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، استمرت آثار الارتفاعات في الضغط على تكاليف الكهرباء والغاز والوقود.

فاتورة ثقيلة

وفي إيطاليا، انعكست هذه التطورات مباشرة على أسعار المحروقات، حيث تجاوز سعر الديزل يوروين للتر لعدة أسابيع، فيما اقترب سعر البنزين من هذا المستوى، ما دفع الحكومة إلى تمديد خفض الرسوم المفروضة على الوقود للحد من الزيادات، إلا أن الاتجاه العام للأسعار ظل تصاعدياً. وأضافت الصحيفة أن الأزمة امتدت إلى القطاع الزراعي، بعدما أدى ارتفاع أسعار الغاز إلى زيادة تكاليف إنتاج الأسمدة، ولا سيما الأسمدة النيتروجينية مثل اليوريا، في وقت كان فيه اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز يعطل مرور نحو ثلث تجارة الأسمدة العالمية. وتزامن ذلك مع موسم الزراعة الربيعي، ما أثار مخاوف من ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وأسعار المواد الغذائية خلال الأشهر المقبلة.

وأشار تقرير للبنك الدولي، استشهدت به الصحيفة، إلى أن أسعار اليوريا ارتفعت بنحو 46% خلال شهر واحد نتيجة الحرب، محذراً من أن استمرار هذه المستويات قد يؤدي إلى انتقال الزيادات إلى أسعار الغذاء، كما حدث عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، لكن في ظل اقتصاد عالمي أكثر هشاشة. كما تأثر قطاع الطيران الأوروبي بالأزمة، إذ تعتمد أوروبا على مضيق هرمز في نحو 40% من وارداتها من وقود الطائرات. وأدى ارتفاع الأسعار إلى إعلان شركة لوفتهانزا إلغاء 20 ألف رحلة بين مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول لتقليل استهلاك الوقود، فيما فرضت مطارات إيطالية، بينها ليناتي والبندقية وبولونيا، قيوداً مؤقتة على تزويد الطائرات بالوقود مع إعطاء الأولوية للرحلات الحكومية والطارئة. وخلصت الصحيفة إلى أن الحرب في إيران لم تقتصر آثارها على أسواق النفط والغاز، بل امتدت إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، لتفرض ضغوطاً إضافية على الاقتصاد الإيطالي، وتزيد من مخاطر تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية، حتى بعد انحسار المواجهة العسكرية.

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إيطاليا تواجه صدمة غير مسبوقة

من جهته، ذكر المنسق العلمي لمرصد البحر المتوسط التابع لمعهد القديس بيوس الخامس للدراسات السياسية في روما، فرنشيسكو أنغيلوني أن استئناف الأعمال العدائية في إيران قد يلقي بظلاله الكثيفة على الاقتصاد الإيطالي الذي لم يتعافَ بعد من أضرار المرحلة الأولى من الصراع الذي اندلع في 28 فبراير. وتابع أنغيلوني، في حديث إلى "العربي الجديد": "لسنا بصدد صدمة غير مسبوقة، بل ما قد يكون ضربة تساهم في مزيد من زعزعة استقرار هيكل متصدع بالفعل: هذا هو الملمح الأكثر إثارة للقلق في السيناريو الحالي".

وأضاف "على صعيد الطاقة، نجد أن أسعار الغاز والنفط تراجعت جزئياً بعد وقف إطلاق النار، لكنها لم تصل إلى مستويات ما قبل الحرب: ففي ذروة الصراع، وصل سعر الغاز الأوروبي إلى 61.35 يورو/ميغاواط ساعة (في 19 مارس/ آذار)، أي أكثر من ضعف سعره البالغ 30 يورو/ميغاواط ساعة تقريباً في بداية العام، بينما تجاوز سعر خام برنت 118 دولاراً للبرميل (في 31 مارس/آذار)، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ سنوات"، مشيراً إلى أنه "أي اشتعال جديد في الأسعار قد يُعيد فواتير الكهرباء والوقود إلى مستويات باهظة لا تُحتمل بالنسبة للأسر والشركات".

وأوضح أن "فواتير الكهرباء خلال هذه الأسابيع من الحر اللافح هي سبب قلق الأسر الإيطالية، نظراً إلى الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف للتخفيف من آثار الموجة الحارة: وهو عامل يُضاف إلى فاتورة مُثقلة أصلاً بارتفاعات هيكلية في الأسعار"، مشدداً على أن "التخفيضات التي أقرتها الحكومة على الضريبة الانتقائية ساهمت في كبح جماح ارتفاع أسعار الوقود في الأشهر الأخيرة. مع ذلك، فإن هذه التخفيضات ما هي إلا إجراء أملته الطوارئ وليس استجابة هيكلية، وبمرور الوقت سوف تنتقل إلى المواطنين لتثقل كواهلهم".

ولفت إلى أن "زيادة تكاليف الطاقة تُترجم، بالنسبة للمنظومة الإنتاجية الإيطالية، مباشرةً إلى انخفاض هوامش الربح، ولا سيما بالنسبة لشركات التصنيع الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة وذات كثافة لوجستية عالية"، مشيراً إلى أن "إيطاليا تستورد ما يقارب 75-80% من احتياجاتها من الطاقة، وهي وضعية اعتمادية تعرّضها هيكلياً، أكثر من غيرها من الشركاء الأوروبيين، لأي صدمات في أسواق المواد الخام. وربما يتعرض نقل البضائع، في هذا السياق، إلى مزيد من الضغوط، مع تداعيات فورية على أسعار السلع الاستهلاكية الموزعة على مستوى البلاد".

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قطاع الطيران يئن

وأضاف أنغيلوني أنّ "قطاع الطيران أيضاً يئن تحت عبء الأزمة: فقد ارتفع سعر وقود الطائرات (Jet A-1) بأكثر من 106% على أساس سنوي في ذروة الأزمة، ما اضطر العديد من المطارات الإيطالية إلى تقليص مخزوناتها بين شهري مارس/آذار وإبريل/ نيسان". وأوضح أن "التضخم في إيطاليا بلغ 3.0% في يونيو/حزيران، على أساس سنوي، مع وصول التضخم في السلع الاستهلاكية التي تشهد إقبالاً كبيراً (تلك التي تؤثر بشكل أكبر على التصور اليومي لتكلفة المعيشة) إلى 4.1%". ورأى أنّ "تصاعد الصراع مجدداً قد يدفع هذا الرقم الأخير نحو 4-4.4%، وهو عتبة للسيناريو الخطيرالذي كان البنك المركزي الأوروبي قد حدده في مارس/آذار: وقد يعني هذا مزيداً من تآكل القدرة الشرائية الحقيقية للأسر، مع تداعيات أشد وطأة على الفئات ذات الدخل المنخفض".

واعتبر المحلل الإيطالي البارز أن "الخطر الحقيقي، في ما يتعلق بالاقتصاد الكلي، يكمن في أن يُختتم العام مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بأقل كثيراً من التوقعات التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب" مشيراً إلى أنّ "صندوق النقد الدولي خفض بالفعل توقعاته للنمو العالمي من 3.4% إلى 3.1%. أمّا بالنسبة لإيطاليا، التي كانت تتحرك بالفعل وفق توقعات معتدلة في حدود نقطة مئوية واحدة، فإن هامش استيعاب صدمة ثانية من دون الانزلاق نحو الركود محدود للغاية". وخلص إلى أنّ "ديمومة الصراع، الذي تبدو أهدافه غير واضحة بشكل متزايد في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدت مراحل متناوبة من الحوار واستئناف الأعمال العدائية، قد يكون لها تداعيات متزايدة على الاقتصاد الإيطالي ومنطقة اليورو بأسرها، مع عواقب وخيمة على النمو ومستوى معيشة المواطنين".