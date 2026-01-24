"إير فرانس" تعلّق رحلاتها إلى دبي و"كي إل إم" إلى المنطقة

- أعلنت "إير فرانس" تعليق رحلاتها إلى دبي بسبب الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، مؤكدةً مراقبتها المستمرة للأوضاع لضمان سلامة عملائها وطواقمها. كما ألغت رحلاتها إلى تل أبيب حتى الأحد. - شركة "كي إل إم" الهولندية أوقفت رحلاتها إلى تل أبيب، دبي، الدمام، والرياض بالتنسيق مع السلطات الهولندية، دون توضيح الأسباب. - تصاعد التوترات الإقليمية مع إعلان الولايات المتحدة عن تحرك أسطولها العسكري نحو الخليج، وسط تهديدات سابقة من الرئيس ترامب ضد إيران.

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس"، مساء الجمعة، تعليق رحلاتها إلى دبي مؤقتاً على خلفية الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، فيما أعلنت شركة "كي إل إم" الهولندية إيقاف العديد من الرحلات الجوية إلى المنطقة. وقالت "إير فرانس"، في بيان أرسلته لوكالة فرانس برس: "نظراً للوضع الراهن في الشرق الأوسط، قررت الشركة تعليق رحلاتها مؤقتاً إلى دبي" في الإمارات، مشيرة إلى أنها "تراقب باستمرار تطورات الوضع الجيوسياسي في المناطق التي تخدمها طائراتها والتي تعبرها"، لضمان "أعلى مستويات السلامة والأمان" لرحلاتها.

وألغت الشركة الجمعة رحلتين من باريس إلى دبي هما "إيه إف 660" و"إيه إف 658"، ونتيجة لذلك ألغيت رحلتان إضافيتان من دبي إلى باريس كان من المقرر تسييرهما، اليوم السبت، على متن هاتين الطائرتين. وأكدت "إير فرانس"، أنها "تتابع الوضع لحظة بلحظة، وستقدم تحديثات إضافية حول جدول رحلاتها في وقت لاحق"، مشددة على أن سلامة عملائها وطواقمها تشكل "أولوية قصوى". كذلك أعلنت شركة "كي إل إم" الهولندية تعليق رحلاتها إلى تل أبيب ودبي، وإلى الدمام والرياض في السعودية، بحسب ما نقلت عنها شبكة التلفزيون الهولندية "نوس". ولم تُفصح "كي إل إم" عن سبب قرارها، لكنها أشارت إلى أنه جاء بالتنسيق مع السلطات الهولندية.

والاثنين، أعلنت "لوفتهانزا" الألمانية تعليق رحلاتها من طهران وإليها حتى 29 مارس/ آذار المقبل ضمناً. وأفادت قناة "12" الإسرائيلية الخاصة، أمس الجمعة، بأنّ شركتي الطيران "إير فرانس" و"كي إل إم" الهولندية ألغتا فجأةً عدداً من رحلاتهما إلى تل أبيب، على خلفية التوترات الإقليمية. وأضافت أنّ "إير فرانس" ألغت بدورها رحلاتها إلى تل أبيب حتى الأحد، لمدة لا تقل عن 48 ساعة. وأشارت القناة إلى أن الشركتين اتخذتا القرار دون إنذار مسبق، ما أثار استغراباً في إسرائيل.

وواصلت الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة ضغوطها على إيران، وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أنّ أسطولاً عسكرياً أميركياً يتجه نحو الخليج. وكان ترامب قد هدّد مراراً بضرب إيران ردّاً على قمع السلطات الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، قبل أن يبدو أنه تراجع عن هذا التهديد الأسبوع الماضي، بعدما أكد أن طهران علقت عمليات إعدام كانت مقررة بحق متظاهرين، وفق ادعائه. وأفادت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) بأن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، التي كانت متمركزة في بحر الصين الجنوبي، تتجه حالياً إلى منطقة الخليج. كذلك أفادت هيئة البث العبرية الرسمية، الأسبوع الماضي، بوجود تقديرات في إسرائيل تشير إلى احتمال شنّ الولايات المتحدة هجوماً على إيران "خلال الأيام المقبلة".

