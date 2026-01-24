- استأنفت إير فرانس رحلاتها إلى دبي بعد تعليق مؤقت بسبب التوترات الإقليمية، مؤكدة على مراقبة الوضع الجيوسياسي لضمان السلامة. - علقت شركات طيران أوروبية مثل "كي إل إم" و"لوكس إير" رحلاتها إلى الشرق الأوسط بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما يبرز تأثير الجيوسياسية على الطيران. - تواصل الولايات المتحدة ضغوطها على إيران مع تحركات عسكرية في الخليج، وسط تقديرات إسرائيلية لاحتمال شن هجوم أميركي على إيران، مما يزيد التوترات.

استأنفت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس)، السبت، رحلاتها إلى دبي، غداة تعليقها مؤقتاً بسبب التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، بحسب ما أفادت الشركة. وأوضحت الشركة الفرنسية أنها تتابع "لحظة بلحظة تطور الأوضاع في الشرق الأوسط، وتراقب باستمرار الوضع الجيوسياسي في المناطق التي تسيِّر رحلات إليها أو تعبر أجواءها، لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن للرحلات".

وكانت "إير فرانس"، قد أعلنت مساء الجمعة، تعليق رحلاتها إلى دبي مؤقتاً على خلفية الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط، فيما أعلنت شركة "كي إل إم" الهولندية إيقاف العديد من الرحلات الجوية إلى المنطقة. وقالت "إير فرانس"، في بيان أرسلته في وقت سابق لوكالة فرانس برس: "نظراً للوضع الراهن في الشرق الأوسط، قررت الشركة تعليق رحلاتها مؤقتاً إلى دبي" في الإمارات، مشيرة إلى أنها "تراقب باستمرار تطورات الوضع الجيوسياسي في المناطق التي تخدمها طائراتها والتي تعبرها"، لضمان "أعلى مستويات السلامة والأمان" لرحلاتها.

وألغت الشركة الجمعة رحلتين من باريس إلى دبي هما "إيه إف 660" و"إيه إف 658"، ونتيجة لذلك ألغيت رحلتان إضافيتان من دبي إلى باريس كان من المقرر تسييرهما، اليوم السبت، على متن هاتين الطائرتين. وأكدت "إير فرانس"، أنها "تتابع الوضع لحظة بلحظة، وستقدم تحديثات إضافية حول جدول رحلاتها في وقت لاحق"، مشددة على أن سلامة عملائها وطواقمها تشكل "أولوية قصوى". كذلك أعلنت شركة "كي إل إم" الهولندية تعليق رحلاتها إلى تل أبيب ودبي، وإلى الدمام والرياض في السعودية، بحسب ما نقلت عنها شبكة التلفزيون الهولندية "نوس". ولم تُفصح "كي إل إم" عن سبب قرارها، لكنها أشارت إلى أنه جاء بالتنسيق مع السلطات الهولندية.

في السياق، أعلنت شركة لوكس إير(شركة الطيران الوطنية في لوكسمبورغ) تأجيل رحلتها المقرّرة اليوم السبت، من لوكسمبورغ إلى دبي لمدة 24 ساعة "في ضوء التوترات المستمرة وانعدام الأمن الذي يؤثر على المجال الجوي للمنطقة، وتماشياً مع الإجراءات التي اتخذتها العديد من شركات الطيران الأخرى. وأبلغت الشركة وكالة أسوشييتد برس، أنها تراقب الوضع عن كثب "وسيجري اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الرحلة ستعمل غداً بناء على التقييم المستمر".

وعلقت العديد من شركات الطيران الأوروبية رحلاتها إلى دول الشرق الأوسط وعبرها، حيث تثير التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف من حدوث اضطرابات أوسع نطاقا في منطقة الخليج العربي. وتؤكد عمليات الإلغاء سرعة تأثر قطاع الطيران المدني بالتوترات الجيوسياسية.

والاثنين، أعلنت "لوفتهانزا" الألمانية تعليق رحلاتها من طهران وإليها حتى 29 مارس/ آذار المقبل ضمناً. وأفادت قناة "12" الإسرائيلية الخاصة، أمس الجمعة، بأنّ شركتي الطيران "إير فرانس" و"كي إل إم" الهولندية ألغتا فجأةً عدداً من رحلاتهما إلى تل أبيب، على خلفية التوترات الإقليمية. وأضافت أنّ "إير فرانس" ألغت بدورها رحلاتها إلى تل أبيب حتى الأحد، لمدة لا تقل عن 48 ساعة. وأشارت القناة إلى أن الشركتين اتخذتا القرار دون إنذار مسبق، ما أثار استغراباً في إسرائيل.

وواصلت الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة ضغوطها على إيران، وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أنّ أسطولاً عسكرياً أميركياً يتجه نحو الخليج. وكان ترامب قد هدّد مراراً بضرب إيران ردّاً على قمع السلطات الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، قبل أن يبدو أنه تراجع عن هذا التهديد الأسبوع الماضي، بعدما أكد أن طهران علقت عمليات إعدام كانت مقررة بحق متظاهرين، وفق ادعائه. وأفادت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) بأن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، التي كانت متمركزة في بحر الصين الجنوبي، تتجه حالياً إلى منطقة الخليج. كذلك أفادت هيئة البث العبرية الرسمية، الأسبوع الماضي، بوجود تقديرات في إسرائيل تشير إلى احتمال شنّ الولايات المتحدة هجوماً على إيران "خلال الأيام المقبلة".

(فرانس برس، الأناضول، أسوشييتد برس، العربي الجديد)