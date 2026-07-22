توقعت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات أن يكون بإمكانها زيادة الأرباح التشغيلية بواقع الضعف تقريباً بحلول عام 2029، متجاوزةً بذلك العقبات المستمرة في الإنتاج، ما يمنح الشركة القدرة المالية على القيام بعمليات استحواذ ومكافأة المستثمرين عبر عمليات إعادة شراء الأسهم. وتهدف الشركة إلى توليد ما بين 12 و13 مليار يورو (13.7 مليار دولار) من الأرباح التشغيلية السنوية المعدَّلة بحلول عام 2029. وقالت إنها ستبدأ عملية إعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليارات يورو على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بحسب عرضٍ استعراضي قدَّمته للمستثمرين في لندن أمس الثلاثاء.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز العقبات المستمرة في الإنتاج التي تتوقع إيرباص تجاوزها بحلول 2029؟ كيف تؤثر اضطرابات سلاسل التوريد والحرب الإيرانية على توقعات إيرباص وأهدافها المستقبلية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء أن الشركة تخرج من فترة طويلة من المشكلات في التصنيع، شملت أعطالاً في بعض المحركات ونقصاً في قطع الغيار أدّى إلى تعطيل الإنتاج. وفي ظل اقتراب حل جزء كبير من تلك المشكلات، قالت إيرباص إن بإمكانها تجاوز أهدافها، بما في ذلك معدل الإنتاج المستهدف لطائرة "إيه 350"، فيما تعمل على توسيع الفجوة بينها وبين منافستها "بوينغ" التي لا تزال تحتفظ بأفضلية في هذه الفئة.

وفي عام 2024، اضطرت الشركة إلى خفض توقعاتها بشأن عدد الطائرات المسلمة بسبب مشكلات في سلسلة التوريد، وخفضت توقعات أرباحها التشغيلية لذلك العام إلى 5.5 مليارات يورو بعدما توقعت ما بين 6.5 و7 مليارات يورو، معلنة أيضاً حجز مخصص مالي بقيمة 900 مليون يورو لقطاع الأقمار الصناعية التابع لها بسبب مشكلات في سلسلة التوريد، خصوصاً في المحركات والهياكل الجوية ومعدات المقصورات.

ومنذ اندلاع الحرب الإيرانية، أغلقت عدة دول مجالها الجوي بشكل متزامن، فيما لجأت شركات الطيران العالمية إلى تعليق رحلاتها أو إعادة توجيهها بعيداً عن هذه الأجواء. وقد انعكست هذ الاضطرابات بشكل مباشر على ناقلات خليجية تعد من أكبر مشغلي الطائرات العريضة طويلة المدى في العالم، إذ أدت الموجة الأولى من التصعيد إلى إلغاء أكثر من 12 ألف رحلة في أقل من أسبوع، فيما ارتفعت أسعار تذاكر السفر إلى الضعف في بعض الأحيان، وقفزت التكاليف التشغيلية للناقلات بنسب راوحت بين 30% و50% نتيجة إطالة مسارات الرحلات وارتفاع أسعار الوقود مع اضطراب إمدادات النفط عبر مضيق هرمز.

توقعات الأرباح التشغيلية لإيرباص (مليار يورو) أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

ورغم هذه الأجواء، يبدو أن إيرباص تراهن على أن الطلب العالمي على الطائرات المدفوع أساساً بأسواق أخرى كأميركا الشمالية وآسيا وأوروبا، سيظل قوياً بما يكفي لتحقيق أهدافها بحلول 2029.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)