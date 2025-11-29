"إيرباص إيه 320" تتسبب باضطراب في حركة الملاحة الجوية العالمية

- أرجأت شركات طيران عدة رحلاتها أو ألغتها بعد تحذير من إيرباص بضرورة استبدال برنامج إلكتروني يؤثر على نحو 6000 طائرة من طراز إيه 320، حيث ألغت الخطوط الجوية الفرنسية 35 رحلة، وتأثر 70% من أسطول أفيانكا الكولومبية. - وجهت إيرباص عملاءها لاتخاذ إجراءات احترازية بعد عطل فني في رحلة جيت بلو، حيث اضطرت الطائرة للهبوط العاجل في تامبا، وأشارت إلى أن الإشعاع الشمسي قد يضر بأنظمة التحكم. - استبدال البرنامج يستغرق ساعات لمعظم الطائرات، لكن قد يستغرق أسابيع لألف طائرة، مما يسبب تعطيلًا مؤقتًا لجداول الرحلات.

أعلنت شركات طيران عدة إرجاء رحلاتها الجوية أو إلغاءها عقب تحذير من شركة إيرباص بضرورة استبدال برنامج إلكتروني يتعلق بأجهزة التحكم لنحو ستة آلاف طائرة من طراز إيه 320 "Airbus A320". و يؤثر استدعاء ستة آلاف طائرة على أكثر من نصف الأسطول العالمي لإيرباص من طائرات إيه320 التي تعد العمود الفقري لطيران المسافات القصيرة في آسيا وخاصة في الصين والهند.

عالميا، يوجد حوالي 11300 طائرة من طراز الممر الواحد في الخدمة، بما في ذلك 6440 طائرة من الطراز الأساسي إيه320. ويتضمن الإصلاح بشكل أساسي العودة إلى برامج كمبيوتر قديمة، ورغم بساطته النسبية، يجب إكماله قبل أن تتمكن الطائرات من التحليق مرة أخرى. ووجهت "إيرباص" عملاءها باتخاذ "إجراءات احترازية فورية" بعد تقييم عطل فني على متن رحلة تابعة لشركة جيت بلو في الولايات المتحدة. ويعود تاريخ هذه الحادثة إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول خلال رحلة "جيت بلو" بين كانكون في المكسيك ونيوارك بالقرب من نيويورك، حيث اضطرت الطائرة إلى الهبوط بشكل عاجل في تامبا بولاية فلوريدا.

وأفادت الشركة بأنّ "الإشعاع الشمسي المكثف قد يؤدي إلى إتلاف بيانات تعد أساسية لعمل أنظمة التحكم في الطيران"، مضيفة أنّ "عدداً كبيراً من طائرات عائلة إيه 320 العاملة حالياً" قد تتأثر. وأوضح مصدر مطلع لوكالة فرانس برس، أنّ استبدال البرنامج يستغرق "بضع ساعات" على معظم الطائرات، ولكن بالنسبة إلى نحو ألف طائرة قد تستغرق العملية "أسابيع".

أعلنت عشرات من شركات الطيران في العالم عن إلغاء أو تأجيل رحلات طيران كان من المقرر استخدام طائرات إيرباص آيه 320 فيها لنقل المسافرين، إلى حين حل المشكلة البرمجية ومنها:

-ألغت الخطوط الجوية الفرنسية 35 رحلة الجمعة، بينما صرّحت شركة أفيانكا الكولومبية بأنّ 70% من أسطولها تأثر بمشكلة فنية متعلقة ببرمجيات الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات. وأبلغت الخطوط الجوية الفرنسية الوكالة ذاتها مساء الجمعة، بأنها تقوم باحتساب عدد الرحلات الجوية الإضافية التي ستُلغى السبت. وصرّح متحدث باسم الشركة بأنه "سيُخطَر العملاء المتأثرون بإلغاء الرحلات فردياً عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني". وأفادت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، في بيان لها، بأنّ شركة إيرباص أبلغتها بالمشكلة. وأضافت الوكالة: "قد تتسبب هذه الإجراءات في تعطيل مؤقت لجداول الرحلات، وبالتالي إزعاج الركاب"، مؤكدة أنّ "السلامة هي الأولوية القصوى".

- قالت شركة "أول نيبون ايروايز" اليابانية للطيران إنها ألغت 65 رحلة داخلية بسبب مشكلة برمجيات تردد أنها تؤثر على الآلاف من رحلات طائرات "ايرباص اس اي". وقالت الشركة وفقا لوكالة أسوشييتد برس، إنه في ظل احتياج 34 طائرة من طائرات "أول نيبون ايروايز" إلى إصلاح برامجي، من المتوقع أن يؤثر الإلغاء على نحو 9400 مسافر يستخدمون مطار هانيدا في طوكيو، بالإضافة إلى رحلات في توتوري وساجا ومقاطعات أخرى.

وقالت شركة (إيه.إن.إيه هولدينغز)، أكبر شركة طيران في اليابان، إنها ألغت 65 رحلة جوية اليوم السبت، في أعقاب قرار إيرباص استدعاء 6 آلاف طائرة إيه320 بسبب خلل بأنظمة التحكم، وهو ما أجبرها على عدم تحليق بعض الطائرات. و تُعد الشركة ، إلى جانب شركات تابعة لها مثل بيتش أفييشن وفقا لوكالة رويترز، أكبر مشغل في اليابان لطائرات إيرباص أحادية الممر بما في ذلك إيه320.

- قالت شركة طيران جيت ستار، الذراع الاقتصادية لشركة كانتاس، الناقل الوطني الأسترالي اليوم السبت إنها تأثرت بعملية استدعاء طائرات إيرباص إيه320، وذكر متحدث باسم جيت ستار في بيان وفقا لرويترز اليوم السبت، أن "جيت ستار تأثرت بمشكلة في برمجيات أسطول طائرات إيرباص، والتي تؤثر على جميع مشغلي عائلة إيه320 في جميع أنحاء العالم".

وأضاف المتحدث باسم الشركة "استجابة لإجراء احترازي من شركة إيرباص، ألغينا بعض رحلات طيران جيت ستار". وتستحوذ كانتاس وذراعها منخفضة التكلفة جيت ستار معا على حوالي 65 بالمائة من السوق المحلية الأسترالية بينما تمتلك فيرجن، أكبر منافس محلي لها، حصة 35 بالمائة.