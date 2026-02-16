إيران وروسيا نحو تعميق العلاقات الاقتصادية عبر رفع التبادل التجاري

قال المدير العام لشؤون أوروبا وأميركا ورابطة الدول المستقلة بوزارة النفط الايرانية مصطفى برزکر، اليوم الاثنين، إنّ إيران وروسيا يستهدفان رفع حجم التبادل التجاري السنوي بينهما من نحو 5 مليارات دولار حالياً إلى نحو 20 مليار دولار في المستقبل القريب. وأضاف برزكر في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن البلدَين يسعيان لاستكمال مراحل مذكرة تفاهم التي سبق توقيعها بقيمة 25 مليار دولار لبناء محطات طاقة نووية جديدة وصغيرة الحجم في منطقة "سيريك"، بالإضافة إلى بناء محطات لتوليد الطاقة، مشيراً إلى أنه بعد مرور خمس سنوات على بدء المشروع، يتعين على هذه اللجنة تحديد المهام اللازمة.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة الضغوط الأميركية والإسرائيلية على إيران لدفعها إلى التخلي عن أنشطة تخصيب اليورانيوم، ونقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، وإدراج برنامجها الصاروخي ودعمها لجماعات مسلحة في المنطقة ضمن جدول المفاوضات، وهو ما ترفضه إيران، مؤكدة أنها لن تتفاوض إلّا بشأن ملفها النووي. وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن بدء أعمال اللجنة الإيرانية الروسية المشتركة التاسعة عشرة للتعاون الاقتصادي في طهران اليوم تؤكد رغبة البلدين في تطوير التعاون المشترك في مجالات الطاقة والزراعة والنقل والتجارة.

واعتبر برزکر قطاع النفط والغاز مجالاً مهماً آخر للتعاون، إذ استثمرت شركات روسية كبيرة في سبعة حقول نفطية في إيران وتستحوذ الشركات الروسية حالياً على حوالى 6% من إنتاج النفط في البلاد، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 12%. وقال نائب وزير النفط الإيراني علي محمد موسوي، في افتتاح الاجتماع: "تقوم العلاقات بين إيران وروسيا على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والرؤية المتناغمة للتطوّرات الإقليمية والدولية، وقد شهدت هذه العلاقات اتجاهاً بنّاءً متزايداً في السنوات الأخيرة"، مؤكداً تحويل التفاهمات الإيرانية الروسية إلى مشاريع تنفيذية وإنجازات ملموسة.

من جهتها، أعلنت السكرتيرة الروسية للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا خالیمات بودونوا، عن إمكانية لتبادل أكثر من ألفَي نوع من السلع بين البلدَين، مردفة أنه وفقاً لأحدث الإحصاءات، بلغ حجم التجارة بين البلدَين 4.7 مليارات دولار. وأعربت بودونوا في كلمتها بافتتاح الدورة التاسعة عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا عن امتنانها لاستضافة إيران وقالت إنّ الوفد الروسي لهذا العام يتكون من منظمات حكومية وشركات مختلفة.

وأضافت أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وروسيا تشهد اتجاهاً تصاعدياً، وأن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي يلعب دوراً هاماً في التفاعلات التجارية، ويتيح الأرضیة لتبادل أكثر من ألفَي نوع من السلع والخدمة والمنتج بین البلدَین، ما يدل على القدرة الكبيرة للتعاون.

وبدأت اللجنة المشتركة التاسعة عشرة للتعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا أعمالها في طهران الیوم الاثنين وستستمر حتّى الأربعاء المقبل. وستناقش اللجنة المشتركة التاسعة عشرة بين إيران وروسيا وفقاً لـ"إرنا" مجموعة واسعة من القضايا، مثل استكمال الممرّ الدولي بين الشمال والجنوب ونقل الغاز من روسيا إلى إيران وتطوير التعاون في مجالات الصناعات الفضائية والطاقة النووية والتجارة والاقتصاد والمالية، والمصارف، والجمارك، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والصحة، والثقافة، والسياحة، والعلوم، والتكنولوجيا.

وبحسب الخطط، ستعقد اجتماعات متخصّصة على مستوى الخبراء في اليومَين الأولين وفي اليوم الأخير من هذه اللجنة، سيجري توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالاجتماع التاسع عشر من رئيسَي اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وروسيا، وهما وزير النفط الايراني محسن باك نجاد و وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف.