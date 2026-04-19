إيران: لا مخاوف بشأن توفير المواد الأساسية رغم الحرب

- أكدت وزيرة الطرق الإيرانية فرزانه صادق على عدم وجود مخاوف بشأن توفير المواد الأساسية، مشيرة إلى جهود الحكومة في تعزيز قدرات الموانئ وتنظيم المعابر الحدودية لتسريع دخول المنتجات. - رغم قدرة الاقتصاد الإيراني على الإنتاج، حذر الخبير إيرج يوسفي من نقص محتمل في السلع إذا استمرت الحرب أو تعرضت البنية التحتية لأضرار. - انتهت مفاوضات واشنطن وطهران دون اتفاق، وفرضت البحرية الأميركية حصاراً على الموانئ الإيرانية، مما أثار توترات حول مضيق هرمز، وسط محادثات مستمرة بين الطرفين.

قالت وزيرة الطرق وبناء المدن الإيرانية فرزانه صادق إن إيران لا تواجه أي مخاوف في ما يتعلق بتوفير المواد الأساسية. وعقدت صادق اجتماعاً مع مسؤولي هيئة الموانئ والملاحة البحرية، الأحد، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا". وأشارت إلى اتخاذ بلادها إجراءات لزيادة قدرة الموانئ الشمالية وتنظيم المعابر الحدودية بهدف تسريع دخول المنتجات، تحسباً لأي مشكلات محتملة في الموانئ الواقعة جنوبي البلاد.

وشددت الوزيرة الإيرانية على أن الحكومة تبذل جهوداً مكثفة لتأمين المواد الأساسية، لافتة إلى أن وعي المواطنين بعدم تخزين السلع خلال فترة الحرب "يعد عاملاً مهماً". وقال الخبير الاقتصادي الإيراني إيرج يوسفي، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن الاقتصاد الإيراني أصبح أكثر قدرة على الإنتاج وتوفير العديد من السلع، إلى جانب وجود آليات للاستيراد وتنظيم المخزونات. ومع ذلك أكد يوسفي أن الحرب قد تؤدي إلى نقص في بعض السلع إذا استمرت لفترة طويلة أو تعرضت البنية التحتية الحيوية، مثل منشآت إنتاج النفط والغاز والكهرباء والمياه، لأضرار كبيرة.

وفي 12 إبريل/ نيسان، انتهت مفاوضات بين واشنطن وطهران بإسلام أباد دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. ومنذ اليوم التالي بدأت البحرية الأميركية حصار كل الموانئ الإيرانية، وبينها التي على مضيق هرمز، وهو ما اعتبرته طهران "قرصنة". وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس السبت، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن الجيش الأميركي يستعد خلال الأيام المقبلة لمداهمة ناقلات نفط مرتبطة بإيران والسيطرة على سفن تجارية في المياه الدولية.

وأكد الجيش الأميركي أمس امتثال 23 سفينة لأوامر قواته بالعودة إلى إيران منذ أن فرضت الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن المحادثات التي جرت في الآونة الأخيرة مع الولايات المتحدة "أحرزت تقدماً"، لكن لا تزال هناك خلافات حول القضايا النووية ومضيق هرمز. وأضاف أنه "إذا كانت هناك حركة مرور في مضيق هرمز اليوم، فإن السيطرة عليه بأيدينا، وإعلان الأميركيين الحصار لعدة أيام، قرار متسرع وغير مدروس، فمن غير المعقول أن يتمكن الآخرون من عبور مضيق هرمز، بينما لا نستطيع نحن ذلك، وإذا لم ترفع الولايات المتحدة الحصار، فحتما ستُقيَّد حركة المرور في المضيق".

أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فأشار إلى "محادثات جيدة جداً" مع طهران، رغم تحذيره من "الابتزاز" بشأن ممر الشحن البحري الحيوي. ولم يقدم أي من الطرفين تفاصيل عن حالة المفاوضات أمس السبت، قبل أيام قليلة من موعد انتهاء وقف إطلاق النار الهش في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

(الأناضول، العربي الجديد)