إيران: دول منعت الوقود عن طائراتنا تجتمع معنا اليوم لضمان تدفقه

طهران

صابر غل عنبري

avata
مراسل العربي الجديد في إيران.
27 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 20:03 (توقيت القدس)
فني يستعد لتزويد طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" بالوقود في مطار أوستن. تكساس 10 إبريل 2026 (Getty)
فني يستعد لتزويد طائرة "دلتا إيرلاينز" بالوقود بمطار أوستن في تكساس، 10 إبريل 2026 (Getty)
- أكد النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، أن إيران تحولت من دولة تحت العقوبات إلى "مرجعية عالمية" في تلبية الاحتياجات الأساسية، مشيراً إلى أن هذا التحول هو "ثمرة الصمود"، حيث أصبحت الدول التي كانت تعاقب إيران تتفاوض معها الآن لضمان استمرار شرايين الطاقة.

- أعلن رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، موسى أحمدي، عن بدء إعادة إعمار مصافي بارس الجنوبي المتضررة من الهجمات الصاروخية باستخدام القدرات الهندسية المحلية دون الحاجة لمساعدة خارجية.

- قررت منظمة تنمية التجارة الإيرانية وقف تصدير منتجات الصلب الرئيسية حتى 29 مايو 2026، بعد تعرض مصانع الصلب لهجمات خلال الحرب الأخيرة، وذلك بناءً على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي.

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، اليوم الاثنين، أن بلاده انتقلت من دولة واقعة تحت وطأة العقوبات إلى ما وصفه بـ"مرجعية عالمية في تلبية الاحتياجات الأساسية للدول"، معتبراً أن هذا التحول "ثمرة الصمود".

وقال عارف، في منشور على منصة إكس، إن "أياماً مضت حين كانت بعض الدول تحاول شلّ حركة الشعب الإيراني عبر حرمان طائراتنا من الوقود، أما اليوم فهذه الدول نفسها تجلس إلى طاولة التفاوض مع إيران من أجل استمرار شرايين الطاقة لديها". وأضاف أن "هذا التحول هو نتيجة للصمود، حيث انتقلنا من مرحلة القابلية للعقوبات إلى مرحلة المرجعية في تلبية الاحتياجات الأساسية".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، موسى أحمدي، اليوم الاثنين، تقييم الأضرار التي لحقت بمصافي بارس الجنوبي من جراء الهجمات الصاروخية الأميركية والإسرائيلية خلال الحرب. وأكد أن "أعمال إعادة الإعمار ستنطلق قريباً بالاعتماد على القدرات الهندسية المحلية والخبرة الوطنية، من دون حاجة إلى مساعدة خارجية".

وأوضح أحمدي، في تصريح لوكالة فارس الإيرانية أن "الأضرار التي لحقت بمصافي بارس الجنوبي جرى تقييمها بالكامل"، لافتاً إلى أن "المقاولين المكلّفين بعملية إعادة الإعمار قد تم تحديدهم، وأن العملية ستبدأ قريباً". وشدد على أن "جميع مراحل إعادة البناء ستتم باستخدام مهارات المهندسين الإيرانيين والمعرفة المحلية"، مضيفاً أن "الشبكة الوطنية للغاز لا تزال مستقرة على الرغم من القيود التي تسببت بها الهجمات".

من جهة أخرى، قال وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، أحمد ميدري، اليوم الاثنين، إن "الشعب الإيراني يعيش حياته الطبيعية رغم الظروف الحربية"، معرباً عن أمله في "أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت ممكن وبانتصار كامل، وأن يعمّ السلام المنطقة بأسرها".

معبر تفتان الحدودي بين باكستان وإيران في إقليم بلوشستان. 5 مارس 2026 (فرانس برس)
باكستان تفتح أراضيها لعبور البضائع إلى إيران

وفي سياق منفصل، وبعد تعرض أكبر مصانع الصلب في إيران لهجمات خلال الحرب الأخيرة في أصفهان وخوزستان، أعلنت منظمة تنمية التجارة الإيرانية، اليوم الاثنين، قراراً جديداً يقضي بوقف تصدير منتجات رئيسية من الصلب. وذكرت أنه "بناءً على قرار صادر عن معاونية شؤون المناجم والصناعات المعدنية في وزارة الصناعة، وعملاً بالبند 15 من قرار المجلس الأعلى للأمن القومي بتاريخ 10 إبريل/ نيسان 2026، يُمنع تصدير أي من أنواع الأسلاب والصفائح الفولاذية، بما فيها الصفائح الساخنة والباردة والمغلّفة والمجلفنة والملوّنة، إضافة إلى مختلف أنواع الشرائط الفولاذية، وذلك حتى 29 مايو/أيار 2026". وتشمل هذه القيود 66 رمزاً جمركياً.

المزيد في اقتصاد
سبائك مع فُتات من الصخور الذهبية، 1 فبراير 2026 (Getty)
التحديثات الحية
أعمال وشركات
مباشر

قائمة أقوى 10 شركات.. من يقود عمالقة تعدين الذهب في العالم؟

شعار شركة ديبسيك الصينية للذكاء الاصطناعي، شنغهاي 27 أبريل 2026 (Getty)
التحديثات الحية
أعمال وشركات
مباشر

الذكاء الاصطناعي الصيني الرخيص يهدد عرش التكنولوجيا الأميركية

بناء ناقلات ضخمة في حوض بناء السفن في نانجينغ الصين 16 إبريل 2026 (Getty/Future Publishing)
التحديثات الحية
اقتصاد دولي
مباشر

توقعات بانتعاش الطلب العالمي لبناء ناقلات الغاز رغم الحرب