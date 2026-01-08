إيران تُنشئ مقراً لمكافحة الاحتكار وتتوعد المخالفين

- أعلنت السلطات الإيرانية عن تشكيل مقر شرطي خاص لمكافحة احتكار السلع وضبط آلاف الأطنان من المواد المحتكرة، في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية. - شددت الحكومة على التعامل بجدية مع الاحتكار ورفع الأسعار، مؤكدة على أهمية استقرار السوق وتأمين احتياجات المواطنين، مع تشكيل فرق تنفيذية لضمان الرقابة والإدارة الدقيقة. - كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لمواجهة الاحتكار، حيث تم ضبط أكثر من 7 آلاف طن من السلع المحتكرة وتوقيف 71 متهمًا، مع تشديد الرقابة على سلاسل التوريد والتوزيع.

في ظل التقلبات الحادة في سعر الدولار والارتفاع المستمر في أسعار السلع، ولا سيما الأساسية، أعلنت السلطات الإيرانية تشكيل مقرّ شرطي خاص لمكافحة احتكار السلع، وضبط آلاف الأطنان من المواد المحتكرة، بعد رصد محاولات من قبل بعض التجار لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر تخزين البضائع، ما أثار مخاوف من نقصها في الأسواق رغم ارتفاع أسعارها. وفي هذا السياق، عقد فريق العمل التنفيذي المعني بضمان الأمن الغذائي وتحسين معيشة المواطنين، مساء أمس الأربعاء، اجتماعه الرابع بحضور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وذلك في مقر البنك المركزي الإيراني.

وأكد بزشكيان أنه لا ينبغي أن يشعر المواطنون بأي نقص في تأمين السلع أو توزيعها، مشددًا على أن الحكومة ستتعامل بجدية وحزم مع جميع أشكال الاحتكار ورفع الأسعار. ودعا إلى ضرورة الإفراج الفوري عن السلع الأساسية من الموانئ دون أي تأخير، والعمل على إيصالها إلى وجهاتها النهائية في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن استقرار السوق وتأمين احتياجات المواطنين يمثلان أولوية قصوى للحكومة. وشدد الرئيس الإيراني، وفق صحيفة "الشرق" الإيرانية الإصلاحية، على التعامل القاطع مع المتورطين في الاحتكار ورفع الأسعار، قائلًا إن أي وحدة تخالف القوانين في توزيع أو بيع السلع بالأسعار الرسمية يجب أن تُستبعد فورًا ومن دون أي تساهل من شبكة التوزيع والبيع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقها.

ودعا بزشكيان إلى تشكيل هذا الفريق التنفيذي بشكل متوازٍ في جميع المحافظات والمدن، بما يضمن وصول الرقابة والإدارة بصورة شبكية ودقيقة إلى أصغر التجمعات السكانية وأبعدها. وأوضح أن تأمين السلع وتوزيعها بالكميات الكافية دون أي نقص، والرقابة الدقيقة والمستمرة على الأسعار المحددة، والتعامل الجاد والفعال مع جميع أشكال المخالفات، تشكل المهام الأساسية لفريق العمل المعني بضمان الأمن الغذائي وتحسين معيشة المواطنين.

وكان الاجتماع الثالث للفريق قد عُقد مساء الثلاثاء برئاسة محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، وبمشاركة الفريق الاقتصادي للحكومة والجهات المعنية، حيث عُرضَت خلاله تقارير تتعلق بأوضاع السوق، مع تأكيد ضرورة تأمين السلع في الوقت المناسب وتشديد الرقابة على الأسعار. وتمحورت المناقشات حول التخطيط الدقيق وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية، بهدف تقوية آليات التوجيه والرقابة الفاعلة على العمليات التنفيذية، وضمان تحقيق الأهداف المحددة الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وشكّل ضمان التوريد المنتظم للسلع الأساسية، إلى جانب الرقابة الخاصة على توزيعها وأسعارها، ولا سيما السلع واسعة الاستهلاك، محورين رئيسيين للنقاش. كذلك استعرضت الجهات المختصة تقريرًا حول آخر أوضاع السوق، وحجم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ومسار توزيعها، قبل بحث مقترحات وحلول تنفيذية لإدارة السوق على نحو أمثل، ومنع حدوث أي نقص محتمل في السلع، والتصدي للمخالفات المحتملة.

ويُذكر أن هذا الفريق شُكّل استنادًا إلى اللائحة التنفيذية الخاصة بتأمين الأمن الغذائي وتحسين معيشة المواطنين، الصادرة عن مجلس الوزراء في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2024، ويترأسه محافظ البنك المركزي، ويضم في عضويته الفريق الاقتصادي للحكومة، وممثلين عن السلطتين القضائية والتشريعية، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إلى جانب ممثلين عن الجهات ذات الصلة، وتُعقد اجتماعاته في مقر البنك المركزي.

إنشاء مقر لمكافحة الاحتكار

في هذا الإطار، كثّفت الأجهزة الأمنية والشرطية الإيرانية خلال الأسابيع والأيام الماضية تدخلها لمواجهة ظاهرة الاحتكار. وأعلن رئيس شرطة الأمن الاقتصادي، العميد حسين رحيمي، تشكيل مقر مكافحة احتكار السلع الأساسية، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية ستتعامل بحزم مع أي احتكار أو إخلال بنظام التوزيع أو استغلال للأوضاع الاقتصادية في البلاد. وقال رحيمي، خلال مؤتمر صحافي، إن هذا المقر يعمل بإشراف شرطة الأمن الاقتصادي التابعة لقوى الأمن الداخلي، وبالتعاون مع سائر المؤسسات والهيئات ذات الصلة، على مدار الساعة، لمراقبة أوضاع سوق السلع الأساسية ومواجهة المحتكرين في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف أن المخزونات الاستراتيجية من السلع الأساسية في وضع مناسب ومطمئن، ولا توجد أي مشكلات في تلبية الاحتياجات العامة، مشيرًا إلى تنسيق مستمر مع الجمارك لتسريع تخليص السلع وإدخالها إلى دورة التوزيع. وأوضح رئيس شرطة الأمن الاقتصادي أن الأجهزة المختصة نجحت خلال الأيام العشرة الماضية في ضبط أكثر من 7 آلاف طن من السلع الأساسية المحتكرة، من بينها الأرز والزيوت والمنتجات اللحومية، إضافة إلى توقيف 71 متهمًا. وأشار إلى أنه منذ بداية العام الجاري كُشف نحو 186 ألف طن من السلع المحتكرة، واعتُقل 879 شخصًا وأُحيلوا إلى القضاء.

وأكد رحيمي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الرسمية، أن تنفيذ سياسة إلغاء العملة التفضيلية لاستيراد السلع أدى إلى تشديد الرقابة على سلاسل التوريد والتوزيع وتسعير السلع، مشددًا على أن أي عمل يضر بالأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي سيُواجَه بحزم وفق القانون من دون أي تساهل. كذلك كشف عن تشكيل فرق تفتيش مشتركة زارت أكثر من ألفي محل تجاري ومستودع، وأدت إلى إغلاق عدد من المخازن المخالفة.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، يوم الأربعاء، بضبط 2200 لتر من الزيت المحتكر في مستودع غير مرخص في قضاء بهارستان جنوب غرب طهران، معتبرة أن توتر السوق لا يعود فقط إلى نقص السلع، بل أيضًا إلى سلوك بعض الأفراد في تخزينها عمدًا. وذكرت الوكالة أن خبراء يقسمون المحتكرين إلى فئات، منهم من يسعى لتحقيق أرباح سريعة عبر حبس السلع وبيعها عند ارتفاع الأسعار، ومنهم من يستغل الأزمات لإحداث نقص مصطنع، فضلًا عن أفراد يخزنون السلع بدافع الخوف من الغلاء أو انقطاع الإمدادات، ما يفاقم القلق الاجتماعي ويقوض الثقة بنظام التوزيع.

وفي موازاة ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوجود نحو 5 ملايين طن من السلع الأساسية مكدسة في الموانئ الجنوبية، مؤكدة أن احتياجات مربي الثروة الحيوانية والدواجن مؤمّنة لمدة لا تقل عن شهرين حتى في حال توقف الاستيراد. كذلك أشارت إلى أن المواد الأولية لإنتاج الزيوت متوافرة، وأن السوق مرشح للعودة إلى حالة الاستقرار خلال الأيام المقبلة، وإن كان ذلك بأسعار جديدة، مع استمرار تقديم التسهيلات اللازمة للمنتجين في قطاعي الثروة الحيوانية والدواجن.

عقوبات متدرجة لمكافحة الاحتكار

بحسب القوانين الإيرانية، لا يُعد كل تخزين للسلع احتكارًا، إذ يتطلب ذلك توافر شروط، من بينها تخزين كميات كبيرة، والامتناع عن عرضها في السوق، وتوافر القصد الجنائي لتحقيق أرباح غير مشروعة، إضافة إلى إعلان حكومي بضرورة عرض السلعة. أما إذا خُزِّنَت السلع بعلم الجهات المختصة وموافقتها، مثل التسجيل في نظام المخازن الشامل، فإن ذلك يخرجها من نطاق الاحتكار وتُعد قانونية وشفافة.

واعتمد المشرّع الإيراني نموذجًا متدرجًا للتعامل مع المحتكرين، حيث تزداد العقوبة مع تكرار المخالفة. ففي المرة الأولى، يُلزم المخالف ببيع السلع في السوق ودفع غرامة نقدية تعادل 10% من قيمة السلع. وفي المرة الثانية، تبيع الحكومة السلع مباشرة، وتزداد الغرامة لتراوح بين 20% و100% من قيمة السلع.

أما في المرة الثالثة، فإلى جانب بيع السلع من قبل الحكومة، تُفرض غرامة كبيرة تراوح بين مثل واحد وثلاثة أمثال قيمة السلع، وتُطبق عقوبات تبعية مثل قطع الحصص والخدمات الحكومية لمدة تصل إلى ستة أشهر، ووضع لافتة بالمخالفة في الوحدة التجارية. وفي المرة الرابعة، تُطبق أشد العقوبات، بما في ذلك إلغاء ترخيص العمل والكشف عن هوية المحتكر عبر وسائل الإعلام العامة.