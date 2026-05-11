إيران تنفي انفجار آبار نفطها: الإنتاج والتصدير مستمران

- نفى وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد الشائعات الغربية حول انفجار آبار النفط، مؤكدًا استمرار الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي، واصفًا هذه الشائعات بـ"الخيالات السخيفة". - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن مزاعم إلقاء النفط في البحر "كذب محض"، مشيرًا إلى الآثار البيئية السلبية للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وضرورة وجود آلية لإدارة مضيق هرمز. - حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الحصار البحري قد يؤدي إلى امتلاء خزانات النفط الإيرانية، مما يهدد بانفجار خطوط النقل.

نفى وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، اليوم الاثنين، بشدة الشائعات التي روجتها وسائل إعلام غربية حول انفجار آبار نفط في البلاد، واصفاً إياها بـ"الخيالات السخيفة"، وأكد استمرار الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي. وفي سياق متصل، فند المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية مزاعم إلقاء طهران النفط في البحر، معتبراً إياها "كذباً محضاً".

وقال باك نجاد للتلفزيون الإيراني، في رده على الأنباء حول بروز مشكلة في آبار النفط الإيرانية: "توجد خيالات سخيفة في ذهن الأعداء، وهم يطرحون أموراً في الفضاء الإعلامي الذي يسيطرون عليه". وأضاف متسائلاً: "لا أدري ماذا يعنون بانفجار آبار النفط؛ فأهل الاختصاص يسخرون من هذا الكلام".

وتابع قائلاً: "عن أي انفجار في آبار النفط يتحدثون؟ خلال 40 يوماً من الحرب، لم ينخفض إنتاجنا، كما أن عملية صادراتنا استمرت بشكل مرغوب فيه وبصورة مناسبة". وأضاف: "بالطبع، واجهنا تحديات خلال الأيام التي أعقبت الحصار، وقد تم اتخاذ تدابير لمواجهتها، ولا تزال هذه الإجراءات مستمرة".

من جهة أخرى، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، صحة الادعاء بأن إيران تلقي النفط المستخرج في البحر، مؤكداً أن ذلك "كذب محض". وأضاف: "الآثار البيئية للوجود العسكري الأميركي والحروب في المنطقة كانت شديدة ودائمة؛ ولهذا السبب، نعتقد أن مضيق هرمز بحاجة إلى آلية إدارة للحفاظ على البيئة البحرية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حذر من أن الحصار البحري المفروض على صادرات النفط الإيرانية قد يؤدي، خلال أيام، إلى امتلاء خزانات النفط ووضع المنشآت على حافة الانهيار. وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" في 26 إبريل/نيسان الفائت، إن "ضخ كميات هائلة من النفط في النظام، مع إغلاق خطوط النقل وعدم القدرة على تحويله إلى خزانات أو ناقلات، قد يؤدي إلى انفجار هذه الخطوط من الداخل"، مضيفاً أن أمام إيران "نحو ثلاثة أيام فقط" قبل الوصول إلى هذا السيناريو.

وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في 22 إبريل/نيسان، أن طاقة التخزين المتاحة للنفط الخام الإيراني في جزيرة خارج ستصل إلى حدّها الأقصى خلال أيام، ما سيجبر طهران، بحسب تقديره، على وقف جزء من إنتاجها.