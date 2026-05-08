إيران تنشئ هيئة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز

- أنشأت إيران هيئة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، تفرض تصاريح ورسوم عبور للسفن، مما يعزز سيطرتها على المضيق الحيوي لإمدادات النفط والغاز العالمية. - تزامن التحرك الإيراني مع توترات عسكرية في الخليج، مما أدى إلى اضطراب في أسواق الطاقة العالمية وارتفاع المخاطر التشغيلية لشركات الشحن والتأمين. - تسعى الدول المستوردة للطاقة إلى تنويع الإمدادات وبناء مخزونات استراتيجية، تحسباً لأي تصعيد قد يؤثر على استقرار الأسواق العالمية.

أنشأت إيران هيئة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز تُعنى بمنح تصاريح عبور السفن وتحصيل رسوم المرور، بحسب ما أفادت به نشرة "لويدز ليست" المتخصصة في النقل البحري، في وقت تتواصل فيه المساعي للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين واشنطن وطهران. وأوردت النشرة، المتخصصة بأخبار الشحن والتجارة البحرية، أن "هيئة مضيق الخليج الفارسي" طرحت إطاراً جديداً يُلزم السفن بالحصول على تصريح عبور ودفع رسوم قبل الإبحار، استناداً إلى نموذج استمارة أُرسل إلى شركات عاملة في قطاع الشحن البحري.

وأشارت إلى أن الاستمارة تُلزم السفن بتقديم سجلات تفصيلية تتعلق بالملكية والتأمين وبيانات الطاقم ومسار العبور الذي تعتزم سلوكه. وكانت قناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة بالإنكليزية قد أفادت، الثلاثاء، بأن طهران أنشأت "نظاماً لممارسة السيادة على مضيق هرمز"، وأن السفن الراغبة في عبوره تلقت "قواعد" ناظمة لذلك عبر البريد الإلكتروني.

وأغلقت إيران عملياً مضيق هرمز منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها في 28 فبراير/شباط، ما أدى إلى اضطراب في سوق الطاقة العالمية. وعقب سريان وقف إطلاق النار في الثامن من إبريل/نيسان، أعلنت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، ربطاً بمواصلتها تقييد الملاحة في المضيق الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المُسال إلى العالم.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن مطلع الأسبوع الحالي بدء عملية عسكرية لمرافقة السفن عبر المضيق، قبل أن يعلن بعد يوم تعليقها، متحدثاً عن تحقيق تقدم في المباحثات مع إيران الهادفة إلى إبرام تسوية تنهي الحرب. وأكد مسؤولون إيرانيون مراراً خلال الأسابيع الماضية سعيهم إلى تغيير معايير الملاحة عبر المضيق، عبر تحكم طهران بها وفرض رسوم تجارية، على أن يجري تقاسم عائداتها مع سلطنة عُمان الواقعة على الضفة المقابلة للمضيق.

وكان نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني حميد رضا حاجي بابائي قد أعلن في إبريل/نيسان أن طهران حصلت على أول عائداتها من رسوم العبور التي فرضتها في هرمز، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وقبل الإعلان عن عائدات رسوم العبور، كان البرلمان الإيراني يدرس مسألة فرض رسوم على الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، فيما حذر مسؤولون من أن حركة الملاحة عبره "لن تعود إلى وضعها قبل الحرب".

ويأتي التحرك الإيراني في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من الترقب الحذر، مع استمرار التوترات العسكرية في الخليج وتأثيرها المباشر على حركة التجارة البحرية وأسعار النفط. ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز المتجهة إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية، ما يجعل أي قيود إضافية على الملاحة عاملاً ضاغطاً على الإمدادات العالمية وكلفة الطاقة.

كما يثير إنشاء هيئة إيرانية لإدارة الملاحة وفرض رسوم عبور مخاوف شركات الشحن والتأمين من ارتفاع المخاطر التشغيلية وتكاليف النقل البحري، في ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية. ويتوقع خبراء أن تدفع هذه التطورات عدداً من الدول المستوردة للطاقة إلى تسريع خطط تنويع الإمدادات وبناء مخزونات استراتيجية، تحسباً لأي تصعيد جديد قد ينعكس على استقرار الأسواق العالمية.

(فرانس برس، العربي الجديد)