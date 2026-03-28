إيران تفتح الإنترنت للتجار وتعد بعودة الأعمال الإلكترونية

- أُتيح للتجار الإيرانيين الوصول إلى الإنترنت الدولي في مقرات غرف التجارة باستخدام رمز "كيو آر"، بينما تظل هواتفهم الشخصية غير متصلة بالإنترنت العالمي. - المفاوضات جارية لتوسيع إتاحة الإنترنت لقطاع الأعمال تدريجياً، مع التركيز على الاعتبارات الأمنية، حيث لم تُنفذ بعد خطط فتح الإنترنت الخاص بالأعمال. - قطع الإنترنت في إيران يُلحق خسائر فادحة بالاقتصاد الرقمي تُقدَّر بنحو 50 ألف مليار ريال يومياً، مما يؤثر على معيشة نحو 10 ملايين شخص يعتمدون على الاقتصاد الرقمي.

أعلن رئيس لجنة الاستثمار في غرفة التجارة الإيرانية، فرشيد شكرخدائي، اليوم السبت، أنّ التجار في إيران أصبح بإمكانهم حالياً الوصول إلى الإنترنت الدولي داخل مقرات غرف التجارة في طهران والمحافظات، مشيراً إلى أنّ هذه الخدمة أُتيحت منذ نحو ثلاثة أيام. وأوضح شكرخدائي، في تصريح لوكالة "إيسنا" الإيرانية للأنباء، أنّ التجار يحصلون على موعد للدخول إلى الخدمة عبر رمز "كيو آر"، إذ يقومون بالتسجيل والحضور إلى مقر الغرفة لاستخدام الإنترنت الدولي، بينما لا تزال هواتفهم الشخصية خارج تلك المراكز غير متصلة بالإنترنت العالمي.

وأضاف أنّ "المركز الوطني للفضاء الافتراضي نشر، الأسبوع الماضي، استمارات تطلب من الشركات إرسال أسماء موظفيها وأرقام هواتفهم ضمن كتاب رسمي، تمهيداً لفتح الإنترنت الخاص بالأعمال، إلّا أنّ ذلك لم يُنفذ حتى الآن"، وأشار إلى أنّ المفاوضات الجارية بين معاونية العلوم والتكنولوجيا في الرئاسة الإيرانية وغرفة التجارة ونقابة الحاسوب في إيران، تهدف إلى توسيع إتاحة الإنترنت لقطاع الأعمال تدريجياً، بحيث يشمل الموظفين والعاملين في الشركات، وليس فقط أعضاء مجالس الإدارة. لكنه شدّد في الوقت نفسه على أنّ الاعتبارات الأمنية ما تزال أولوية للبلاد، وأنّ الظروف قد لا تكون مهيأة بعد لفتح الإنترنت على نطاق أوسع.

ويُلحق قطع الإنترنت في إيران خسائر فادحة بـالاقتصاد الرقمي تُقدَّر بنحو 50 ألف مليار ريال يومياً، إضافةً إلى فقدان العملاء، وتراجع مستوى الثقة العامة، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والعمليات المعتمدة على الإنترنت الدولي. ووفقاً للإحصاءات، هناك نحو 10 ملايين شخص في إيران يعتمدون بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الاقتصاد الرقمي في مصدر دخلهم، خصوصاً من خلال منصات مثل "إنستغرام".

وتمثل هذه الأعمال الافتراضية جزءاً مهماً من سوق العمل الوطني، بحيث يؤدي أي انقطاع أو اضطراب في الإنترنت إلى تأثير كبير على معيشة هؤلاء الأفراد وفقدانهم مصادر رزقهم الأساسية.