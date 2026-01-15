إيران تعيد فتح أجوائها بعد إغلاق أربك حركة الطيران

- أعادت إيران فتح مجالها الجوي بعد إغلاق دام خمس ساعات بسبب مخاوف من عمل عسكري محتمل مع واشنطن، مما أثر على حركة الطيران الدولية وأدى إلى إلغاء أو تعديل مسارات بعض الرحلات. - أعلنت شركات طيران مثل لوفتهانزا وفلاي دبي والخطوط الجوية التركية عن تجنب المجال الجوي الإيراني والعراقي، مع إلغاء بعض الرحلات، وسط توترات جيوسياسية متصاعدة. - تواجه شركات الطيران تحديات مثل إعادة جدولة الرحلات وزيادة تكاليف التأمين، مما يؤثر على أسعار التذاكر، في ظل ضغوط التضخم وتباطؤ الطلب العالمي.

أعلنت المنظمة العامة للطيران المدني الإيرانية، اليوم الخميس، أنّ أجواء إيران تستقبل الرحلات الجوية العابرة والقادمة والمغادرة، والمطارات تقدّم خدماتها للمسافرين. ووفقاً لما ذكرته وكالة رويترز، أعادت إيران فتح مجالها الجوي بعد إغلاق استمر نحو خمس ساعات، في خطوة مفاجئة أربكت حركة الطيران الدولية، ودفعت عدداً من شركات الطيران إلى إلغاء مسارات رحلاتها أو تعديلها، وسط تصاعد القلق من احتمال وقوع عمل عسكري بين واشنطن وطهران.

وبحسب إشعار نشر على موقع إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA)، أغلقت إيران مجالها الجوي أمام جميع الرحلات، باستثناء الرحلات الدولية المتجهة منها وإليها بعد حصولها على إذن رسمي، وذلك اعتباراً من الساعة 5:15 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي (10:15 مساءً بتوقيت غرينتش) أمس الأربعاء. وبعد ساعات من القيود الصارمة، أُزيل الإشعار رسمياً قبيل الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي، وفقاً لبيانات موقع تتبع الطائرات "فلايت رادار 24"، الذي أشار إلى أنّ أولى الرحلات التي استأنفت التحليق فوق إيران تعود لشركات "ماهان إير"، و"يزد إيروايز"، و"آفا إيرلاينز".

في السياق، أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، أمس الأربعاء، أنّ الطائرات التابعة لفروعها ستتجنّب المجال الجوي لكل من إيران والعراق حتى إشعار آخر، في ظلّ تهديدات أميركية بضرب الجمهورية الإسلامية. وأوضحت "لوفتهانزا"، التي تضم مجموعة واسعة من الشركات أبرزها "إيتا إيروايز" و"سويس" و"ديسكوفر" و"يورووينغز"، في بيان، أنّ طائراتها "ستتجنّب العبور في أجواء إيران والعراق بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط".

وعلى نحو منفصل، قالت شركة الطيران الإيطالية إيتا إيروايز، التي تُعدّ مجموعة لوفتهانزا أحد المساهمين الرئيسيين فيها، إنها ستعلّق رحلاتها الليلية إلى تل أبيب حتى يوم الثلاثاء المقبل. كذلك ألغت شركات طيران، من بينها فلاي دبي والخطوط الجوية التركية، عدداً من الرحلات الجوية إلى إيران، خلال الأسبوع الماضي. وذكر موقع "فلايت رادار 24"، أمس الأربعاء، أنّ ألمانيا أصدرت إشعاراً يحذّر شركات الطيران الألمانية من دخول المجال الجوي الإيراني، وذلك بعد وقت قصير من إعادة شركة لوفتهانزا جدولة رحلاتها.

وأشارت الشركة إلى أنها ستسيّر رحلات صباحية فقط إلى إسرائيل والأردن حتى يوم الاثنين، ما يعني أن الطواقم ستعود مباشرة بعد الهبوط، مع التطرّق إلى احتمال إلغاء بعض الرحلات. ولم تصدر السلطات الألمانية أي تعليق بشأن توصياتها الأمنية، في اتصال من وكالة فرانس برس.

والأربعاء، أبقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب احتمال اللجوء إلى القوة ضد إيران غامضاً، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتابع الوضع من كثب. وهدّد ترامب بالتدخل مرات عدة منذ اندلاع الاحتجاجات في إيران في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي تُعدّ أكبر حركة احتجاجية تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ قيامها بعد ثورة عام 1979. وبدأت الاحتجاجات بسبب الصعوبات الاقتصادية في نهاية ديسمبر، قبل أن تتصاعد لاحقاً وسط أنباء عن مقتل محتجين، ورجال أمن.

وقالت شركة الطيران الألمانية في بيانها إن رحلات الركاب المتضررين ستُعاد جدولتها تلقائياً، على أن يُتواصَل معهم مسبقاً. وأضافت أن أطقم الطائرات المتجهة إلى إسرائيل والأردن ستعود مباشرة بعد الوصول، من دون المبيت في الوجهات. ويُعدّ المجال الجوي الإيراني والعراقي من أهم الممرات الجوية الرابطة بين أوروبا وآسيا والخليج، ويؤدي تجنّبهما إلى إطالة مسارات الرحلات وارتفاع تكاليف التشغيل، ولا سيما استهلاك الوقود وأجور الطواقم.

ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، تواجه شركات الطيران تحديات إضافية تتعلق بإعادة جدولة الرحلات، وزيادة تكاليف التأمين، واحتمال انعكاس هذه الأعباء على أسعار التذاكر، في وقت يعاني فيه قطاع الطيران العالمي أصلاً من ضغوط التضخم وتباطؤ الطلب في بعض الأسواق.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)