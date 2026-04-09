إيران تعيد رسم قواعد الملاحة في مضيق هرمز بإدارة مشروطة

- رغم الإعلان عن هدنة بين الولايات المتحدة وإيران، يبقى مضيق هرمز شبه مغلق، حيث تسعى إيران لفرض دور تنظيمي مباشر على حركة المرور، مما يعكس تحولاً من أزمة عسكرية إلى محاولة إدارية. - حركة السفن عبر المضيق معطلة بشكل كبير، مع مرور سبع سفن فقط يومياً، وسط قيود إيرانية تتطلب تنسيقاً مباشراً مع الجيش، مما أدى إلى تراجع بعض الناقلات عن خططها. - الوضع في المضيق يهدد أمن الطاقة العالمي، حيث يمر عبره خُمس إمدادات النفط والغاز، وسط اعتراضات دولية على المساعي الإيرانية لتنظيم المرور وفرض رسوم خارج الأطر الدولية.

رغم الإعلان عن هدنة بين الولايات المتحدة وإيران، لا يزال مضيق هرمز شبه مغلق، في مشهد يعكس تحوّلاً لافتاً من أزمة عسكرية إلى محاولة إيرانية لفرض دور تنظيمي مباشر على واحد من أهم شرايين الطاقة في العالم، في وقت نقلت فيه وكالة تاس عن مصدر إيراني كبير اليوم الخميس، قوله إن إيران لن تسمح بمرور أكثر من 15 سفينة يومياً عبر مضيق هرمز بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. وقال دبلوماسيان أوروبيان لرويترز إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أبلغ بعض الدول بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى الحصول على التزامات فعلية خلال الأيام القليلة المقبلة للمساعدة في تأمين مضيق هرمز.

فحركة السفن عبر المضيق بقيت معطلة إلى حد كبير، حيث لم تعبر سوى سبع سفن فقط، جميعها مرتبطة بشكل أو بآخر بإيران، مقارنة بنحو 135 رحلة يومية في الظروف الطبيعية. وفي المقابل، اصطفت ناقلات نفط، بينها سفن صينية محمّلة بخام سعودي وعراقي، عند مداخل المضيق بانتظار وضوح قواعد المرور الجديدة. وفي خطوة تحمل دلالات تتجاوز البعد الأمني، نقلت بلومبيرغ عن منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية إعلانها، اليوم، عن مسارين "آمنين" للملاحة داخل المضيق، مبررة ذلك بوجود ألغام محتملة في المسارات التقليدية. غير أن هذه الخطوة تُقرأ على نطاق واسع باعتبارها محاولة لإضفاء طابع إداري وتنظيمي رسمي على حركة العبور، بما يمنح طهران موقع "المنظّم" للممر البحري الحيوي.

وهذا التوجّه، حسب الشبكة الأميركية، تعزّز مع تأكيد مسؤولين إيرانيين أن عبور السفن بات يتطلب تنسيقاً مباشراً مع الجيش الإيراني، في إشارة واضحة إلى فرض نظام إذن مسبق، وهو ما دفع بعض الناقلات إلى التراجع عن خططها لعبور المضيق. ورغم أن إعلان الهدنة أدى إلى انخفاض أسعار النفط، إلا أن الإمدادات الفعلية لا تزال شحيحة، في ظل استمرار القيود على المرور. وأكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية أن المضيق "ليس مفتوحاً فعلياً"، بل يخضع لقيود وتحكم مشدد.

وتكمن خطورة الوضع في أن المضيق يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، ما يجعل أي تعطيل طويل الأمد تهديداً مباشراً لأمن الطاقة العالمي، في حين أن المساعي الإيرانية لتنظيم المرور لم تمر دون اعتراض، إذ حذرت المنظمة البحرية الدولية من أن أي محاولة لفرض رسوم أو آليات عبور خارج الأطر الدولية تمثل سابقة خطيرة وغير مقبولة. كما تعمل دول، بينها المملكة المتحدة، على التحقق من وجود ألغام في المضيق، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى إطالة أمد الأزمة لأشهر، حتى في حال التوصل إلى تفاهمات سياسية.

ولا تبدو الأزمة في مضيق هرمز مجرد تعطيل مؤقت للملاحة، بل تحوّلاً نحو نموذج جديد تحاول إيران من خلاله الانتقال من لاعب أمني إلى جهة تدير وتنظّم المرور البحري، مستفيدة من الواقع الميداني لفرض قواعد اشتباك اقتصادية جديدة. غير أن هذا الطموح يصطدم برفض دولي واسع، وبمخاطر تصعيد لا تزال قائمة، خاصة مع تحذيرات الرئيس ترامب من احتمال عودة المواجهة في حال فشل التوصل إلى اتفاق دائم.