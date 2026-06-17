- استئناف حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز بشكل فوري مع ترتيبات انتقالية لمدة 30 يوماً، تتضمن إزالة الألغام والعوائق التقنية لضمان سلامة الملاحة. - إعفاء السفن من الرسوم لمدة 60 يوماً لتشجيع شركات الشحن على العودة، مع استمرار الإجراءات التنظيمية المؤقتة لضمان سلامة الممرات البحرية. - التزام الولايات المتحدة بإصدار إعفاءات لاستئناف صادرات النفط الإيرانية، والعمل على آلية للإفراج عن الأصول المجمدة، في إطار جهود دبلوماسية لاحتواء التوترات الإقليمية.

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" اليوم الأربعاء، بأن حركة عبور السفن ستبدأ بشكل فوري عبر الممرات البحرية الحيوية، بما في ذلك مضيق هرمز الحيوي، على أن يتم تثبيت هذا الوضع بشكل كامل خلال فترة تمتد إلى 30 يوماً، وذلك في إطار ترتيبات انتقالية تأخذ بعين الاعتبار أعمال إزالة الألغام ورفع العوائق التقنية التي تشكل خطراً على الملاحة البحرية في بعض المناطق.

وأشارت الوكالة إلى أن إعادة فتح الحركة البحرية لا تعني عودة فورية وكاملة إلى الوضع الطبيعي، إذ ستخضع عمليات العبور خلال المرحلة الأولى لإجراءات تنظيمية مؤقتة، مع استمرار عمليات التأمين الفني وضمان سلامة الممرات، خصوصاً في المناطق الأكثر حساسية على امتداد الخليج. وفي خطوة لافتة على المستوى التجاري، أوضحت أن عبور السفن سيكون معفى من الرسوم لمدة 60 يوماً فقط، في إجراء يهدف إلى تشجيع شركات الشحن وناقلات النفط على العودة السريعة إلى استخدام مضيق هرمز الذي يُعد شرياناً أساسياً لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي موازاة ذلك، كشفت الوكالة أن الولايات المتحدة ستلتزم، فور توقيع الاتفاق وحتى انتهاء العقوبات المفروضة، بإصدار إعفاءات تسمح باستئناف صادرات النفط الإيرانية بشكل كامل، بما يشمل النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها، إضافة إلى الخدمات اللوجستية والفنية المرتبطة بقطاع الطاقة. كما أوضحت أن الجانبين الإيراني والأميركي سيعملان خلال المفاوضات على وضع آلية منظمة للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، بما يضمن تنفيذ التفاهمات الاقتصادية المتوقعة ضمن أي اتفاق نهائي.

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وتأتي هذه التطورات في سياق جهود دبلوماسية متسارعة لاحتواء التوترات الإقليمية، وإعادة تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم الممرات الاستراتيجية في العالم لنقل النفط والغاز، وسط ترقب واسع في أسواق الطاقة لاحتمالات انعكاس أي اتفاق على أسعار النفط وسلاسل الإمداد العالمية.