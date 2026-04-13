إيران تعلن استئناف حركة القطارات بعد ترميم جميع الجسور المدمّرة

- أعادت شركة السكك الحديدية في إيران بناء جميع الجسور المتضررة من الحرب الأخيرة، واستأنفت حركة القطارات بالكامل، بما في ذلك جسر خط ميانة زنجان، الذي يُعد جزءاً من الممر الدولي "شرق ـ غرب". - أُنجزت أعمال الترميم في أقل من خمسة أيام بفضل الجهود المستمرة للفرق الفنية والإدارة العليا، مما يعكس قدرة الشركة على التعامل مع الظروف الطارئة وتنفيذ عمليات عاجلة. - تُعتبر شبكة السكك الحديدية الإيرانية من الركائز الأساسية للبنية التحتية الوطنية، حيث تمتد لمسافة 16 ألف كيلومتر، وتلعب دوراً محورياً في الاقتصاد وربط المدن والمحافظات.

أعلنت شركة السكك الحديدية في إيران، اليوم الاثنين، أنها أعادت بناء جميع جسور السكك الحديدية المستهدفة التي تضرّرت خلال الحرب الأخيرة، وأن حركة القطارات على هذه الجسور استؤنفت بالكامل.

وأكدت الشركة في بيان لها، أن "آخر جسر جرت إعادة بنائه كان على خط ميانة زنجان، الذي تضرر جرّاء الهجمات"، وتابعت في بيانها: "عاد الجسر اليوم إلى شبكة النقل السككي في البلاد بعد الانتهاء من عمليات الإصلاح وإعادة الإعمار". ويُعد هذا المسار جزءاً من الممر الدولي "شرق ـ غرب"، وقد استُهدف الثلاثاء الماضي، باعتباره آخر قطاع متضرّر خرج من الخدمة نتيجة الهجوم الأميركي الإسرائيلي. واستؤنف تشغيل هذا المحور رسمياً اليوم بعبور قطار طهران فان (تركيا)، ليعود الخط إلى الخدمة ضمن شبكة السكك الحديدية الوطنية.

وأضاف البيان أنّ "أعمال الترميم أُنجزت في أقل من خمسة أيام، بجهود الفرق الفنية العاملة على مدار الساعة، وبالحضور الميداني المستمر لمدير عام الشركة وكبار مسؤوليها، ما أتاح إعادة تشغيل الخط واستئناف حركة القطارات عليه".

وفي السياق ذاته، أشارت سكك حديد إيران إلى أنها "أثبتت مجدداً جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ عمليات عاجلة وسريعة، كما كانت عليه خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً والحرب الثالثة، إذ أدّت دوراً بارزاً في نقل السلع الأساسية والركاب"، وأضافت أن "أداءها في عمليات الإصلاح الأخيرة يجسد مرة أخرى قدرتها على مواجهة الظروف الطارئة".

وأضافت الشركة أنّ "إعادة إعمار الجسور والمسارات المتضرّرة بسرعة أظهرت جاهزية القطاع للتعامل مع مختلف السيناريوهات، كما أن الحضور الميداني للإدارة العليا إلى جانب العاملين شكّل تعبيراً عن الالتزام والمسؤولية تجاه البلاد والبنية التحتية الوطنية".

وفي اليوم الأخير من الحرب قبل وقف إطلاق النار يوم الأربعاء الماضي، أصبحت شبكة السكك الحديدية ضمن الأهداف التي تعرضت للهجمات. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عدداً من الخطوط السككية في مختلف المناطق شهد خلال الساعات الماضية استهدافات، ما يثير تساؤلات حول أهمية هذه الشبكة الحيوية ودورها في الاقتصاد والبنية التحتية للبلاد.

وتُعد شبكة السكك الحديدية في إيران إحدى الركائز الأساسية للبنية التحتية الوطنية. فهي من أقدم وأوسع شبكات النقل في منطقة الشرق الأوسط، وتلعب دوراً محورياً في ربط المدن والمحافظات. وتمتد لمسافة تقارب 16 ألف كيلومتر، ما يجعلها من أهم وسائل نقل الركاب والبضائع، إلى جانب دورها في دعم التنمية الاقتصادية والسياحية.