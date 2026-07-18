إيران تعلن استئناف الرحلات الجوية بين شيراز ودبي بعد توقفها 5 أشهر

- استؤنفت الرحلات الجوية بين دبي وشيراز بعد توقف دام خمسة أشهر، حيث ستصل الرحلات إلى مطار شيراز الدولي يومي الأحد والأربعاء، في إطار توسيع شبكة الرحلات الدولية. - رغم العقوبات الثقيلة، بدأت شركات الطيران الإيرانية في إعادة تنظيم وتوسيع حركة الملاحة الجوية، مع إطلاق 13 مساراً جوياً داخلياً جديداً، مما يعزز من تغطية النقل الجوي. - أكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني على ضرورة تحقيق تنمية متوازنة في قطاع الطيران، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات المتاحة لزيادة وصول المواطنين إلى خدمات النقل الجوي.

قال المدير العام لمطارات محافظة فارس، فخر الدين كشاورز، اليوم السبت، إن الرحلات المنتظمة على خط دبي – شيراز – دبي استؤنفت بعد توقف دام خمسة أشهر، وذلك في إطار تطوير شبكة الرحلات وزيادة الوجهات الدولية. وأضاف أن هذه الرحلات، وفقاً للبرنامج، ستصل إلى مطار شيراز الدولي يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، ثم تغادره إلى دبي، وفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية. وأوضح أن هذه الرحلات ستسير، وفق البرنامج المقرر، يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بحيث تصل إلى مطار شيراز الدولي ثم تغادره إلى دبي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب الرئيسية لتوقف الرحلات الجوية بين شيراز ودبي لمدة خمسة أشهر؟ ما هي الوجهات الدولية الأخرى التي تسير إليها الرحلات الجوية من وإلى إيران حالياً؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويأتي هذا التطور بعدما كانت الرحلات الجوية بين طهران ودبي قد استؤنفت في الأول من يوليو/تموز، بموجب التراخيص الصادرة عن منظمة الطيران المدني الإيرانية وهيئة الطيران المدني الإماراتية، وفق ما أورد التلفزيون الإيراني. وبعد توقف دام قرابة شهرين بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، بدأت الرحلات الدولية تستأنف من وإلى إيران.

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وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لمطار “الإمام الخميني” الدولي في طهران، رامين كاشف، الأسبوع الماضي، إن الرحلات إلى الدول المجاورة ومناطق مختلفة لا تزال متواصلة، موضحاً أن الرحلات إلى دول الخليج وتركيا والعراق وأفغانستان وكازاخستان وجورجيا وأذربيجان وغيرها من الوجهات تُسير. بشكل منتظم. وأضاف كاشف أن بعض شركات الطيران الإيرانية تجري حالياً مشاورات وتخطط لاستئناف الرحلات إلى الوجهات الأوروبية أيضاً.

وفي سياق متصل، أفاد موقع نادي "المراسلين الشباب" التابع للتلفزيون الإيراني، في تقرير أمس، بأنه رغم استمرار الضغوط الناجمة عن العقوبات الثقيلة المفروضة على قطاع الطيران الإيراني، دخلت حركة الملاحة الجوية مرحلة جديدة من إعادة التنظيم والتوسع، عقب استئناف الرحلات في مناطق مختلفة بعد الحرب التي استمرت 40 يوماً. وأضاف أن شركات الطيران الإيرانية بدأت تسريع برامجها الرامية إلى توسيع التغطية الجغرافية وتحسين وصول المسافرين إلى الوجهات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن إحدى شركات الطيران أطلقت 13 مساراً جوياً داخلياً جديداً في خطوة وُصفت بأنها دفعة إضافية لتطوير شبكة النقل الجوي في البلاد.

وكان رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني، أبوذر شيرودي، قد أكد في وقت سابق ضرورة تحقيق تنمية متوازنة في قطاع الطيران، قائلاً إن عودة هذا القطاع إلى أوضاعه الطبيعية وتوسيع الخدمات الجوية يتطلبان الاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة وزيادة وصول المواطنين إلى خدمات النقل الجوي في مختلف أنحاء البلاد.

سياحة وسفر شركات الطيران تمدد تعليق رحلاتها إلى المنطقة وسط استئناف محدود

وتأثرت حركة الطيران في المنطقة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، وما زالت بعض شركات الطيران العالمية تعلّق رحلاتها إلى عدد من مطارات المنطقة. كذلك صعّدت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما في المنطقة، أمس الجمعة، إذ تبادل الطرفان الضربات التي استهدفت منشآت بنية تحتية وأهدافاً عسكرية، في وقت يحتدم فيه الصراع بينهما بشأن مضيق هرمز.