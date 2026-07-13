إيران تستهدف مركزَي عُمان الاقتصاديين: الدقم ومسندم

- استهدف الحرس الثوري الإيراني ميناء الدقم وشبه جزيرة مسندم بسبب دعم حاملات الطائرات الأميركية، رغم الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للمنطقتين. - الدقم تُعد مركزًا اقتصاديًا هامًا في عُمان، تحتوي على ميناء ومنطقة حرة ومشاريع طاقة نظيفة، وتستقطب استثمارات بقيمة 2.9 مليار ريال عُماني ضمن رؤية 2040. - مسندم تتمتع بأهمية استراتيجية تطل على مضيق هرمز، وتعتمد على التنويع الاقتصادي في اللوجستيات والسياحة البيئية والثروة السمكية لتعزيز الاقتصاد المحلي.

استهدف الحرس الثوري الإيراني الأحد، ميناء الدقم وشبه جزيرة مسندم المطلة على مضيق هرمز في سلطنة عُمان، وبعيدا عن الدعاوى الإيرانية لسبب الاستهداف بأنها منصات دعم وتزويد بالوقود لحاملات الطائرات الأميركية ومراكز الدعم اللوجستي للسفن التابعة للبحرية الأميركية في الميناء، أو ضرب عدة مواقع في شبه الجزيرة بالطائرات المسيّرة دون الإعلان عن الهدف، فإن استهداف الدقم ومسندم الاستراتيجيتين من الناحية الجغرافية والاقتصادية أبعد من المعلن إيرانيا.

ولاية الدقم بمحافظة الوسطى

وفقا للموقع الرسمي لولاية الدقم التابعة لمحافظة الوسطى، فإن موقعها الاستراتيجي على الساحل الجنوبي الشرقي لسلطنة عُمان، يجعلها نقطة تواصل هامة بين الأسواق العالمية. كما تحتضن منطقة الدقم الاقتصادية، التي تعد واحدة من أكبر المناطق الصناعية في المنطقة، مشروعات طموحة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية التي تجعل من الدقم ومسندم هدفين أبعد من المعلن إيرانياً؟ كيف يمكن لموقع الدقم الاستراتيجي على الساحل الجنوبي الشرقي لسلطنة عُمان أن يعزز دورها كمركز عالمي لتجارة الهيدروجين الأخضر؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

تمتد منطقة الدقم الاقتصادية على مساحة قدرها 2000 كيلومتر مربع، وشريط ساحلي على بحر العرب طوله 70 كيلومتراً، وهو ما يسمح بتنوع مجالات الاستثمار بها، لذا تعد الدقم أحد المحاور الرئيسية لرؤية عُمان 2040 لتنويع الاقتصاد، وتوصف الدقم بأنها "قلب عُمان الاقتصادي" حيث تعد أكبر المناطق الاقتصادية في المنطقة، إذ تضم عددا من المناطق والمشاريع الاقتصادية الهامة منها:

اقتصاد عربي عُمان تراهن على السودان لتعزيز نفوذها اللوجستي رغم تحديات الحرب

ميناء الدقم والمنطقة الحرة: يطل على بحر العرب والمحيط الهندي خارج مضيق هرمز، وتم افتتاحه في فبراير/شباط 2002، ليكون بوابة عُمان للعالم، ولتعزيز حركة البضائع والتجارة الدولية، وأعلنت شركة إنفستكورب لإدارة الأصول العام الماضي استثمار نحو 550 مليون دولار في مشروع توسعة الميناء، الذي زادت أهميته بعد اندلاع الحرب الحالية في المنطقة في فبراير/شباط الماضي.

مصفاة الدقم: من أكبر المشاريع في الولاية، بشراكة بين شركة أو كيو العُمانية وشركة البترول الكويتية، وتوجد خارج مضيق هرمز. كما وقعت شركات "أوكيو" العُمانية و"سابك" السعودية و"البترول الكويتية العالمية" في يناير/كانون الثاني الماضي، على اتفاقية لتطوير مجمع بتروكيميائيات في منطقة الدقم الاقتصادية.

تطوير مشاريع الطاقة النظيفة: حيث أعلنت عُمان أنها تخطط لتحويل ميناء الدقم إلى مركز عالمي لتجارة الهيدروجين الأخضر وتوزيعه.

بموقعها الاستراتيجي الفريد، ومرافقها العالمية، ومواردها الطبيعية، ومقوماتها السياحية، وحوافزها الاستثمارية؛ تُجسّد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بوابة المستقبل، ومركزًا للصناعات المستدامة pic.twitter.com/MKASKReFFh — الدقم الاقتصادية | Economic Duqm (@sezaduqm) December 30, 2025

كما وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الشهر الماضي، على عشر اتفاقيات استثمارية ومذكرات تعاون لتأسيس مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بقيمة تبلغ 2.9 مليار ريال عُماني (حوالي 7.5 مليارات دولار).

مطار الدقم: هو أحد مطارات عُمان الأربعة إضافة إلى مطارات مسقط وصحار وصلالة. والذي يدعم السياحة في المنطقة مستغلا شواطئها على بحر العرب، وطبيعتها الصحراوية.

مسندم:

محافظة مسندم، تحظى وفقا للموقع الرسمي للمحافظة بأهمية استراتيجية بالغة؛ حيث تطل على مضيق هرمز، وتقع أقصى شمال سلطنة عُمان، حيث حظيت بأهمية كبرى أيضا في استراتيجية التنويع الاقتصادي العُماني. ووفقا للموقع ذاته، فإن هذا التنويع في المحافظة يستند إلى القطاع اللوجستي محركاً أساسياً لتطوير باقي القطاعات، وقطاع السياحة البيئية وقطاع الثروة السمكية، ويشمل ذلك تطوير موانئ الصيد ومشاريع القيمة المضافة والاستزراع السمكي. والقطاعات الأخرى كالتجارة والصناعة.