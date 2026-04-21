- أعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية في إيران عن خطط لاستئناف الرحلات الجوية إلى تركيا وسلطنة عُمان، مع التركيز على توفير متطلبات السلامة وإعادة فتح المطارات تدريجياً. - ناقلة نفط إيرانية تمكنت من عبور الحصار الأميركي ووصلت إلى المياه الإقليمية الإيرانية، رغم التهديدات، بدعم من القوة البحرية الإيرانية. - أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الهجوم الأميركي على سفينة "توسكا"، واصفةً إياه بالقرصنة البحرية والعمل الإرهابي، مؤكدةً أنه انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

أعلن المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية في إيران، محمد أميراني، اليوم الثلاثاء، أن الشركة تخطط لاستئناف الرحلات الجوية إلى تركيا وسلطنة عُمان قريباً، مؤكداً أن الأولوية في المرحلة الحالية هي توفير متطلبات السلامة، تمهيداً لإعادة فتح المطارات وعودتها تدريجياً إلى الدورة التشغيلية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن أميراني قوله إن مطار مهرآباد في طهران أصبح جاهزاً لتنفيذ عدد محدود من الرحلات، فيما أكد مركز المراقبة الجوية جاهزيته الكاملة لتقديم الخدمات. وأضاف أن مطاري كرمان جنوب شرقي إيران ويزد وسطها استأنفا عملياتهما اليوم، وفق الإشعار الجوي (نوتام) الصادر، مشيراً إلى أن إعادة فتح بقية المطارات مدرجة على جدول العمل، شرط حصولها على الموافقات اللازمة من منظمة الطيران المدني الإيرانية.

وأوضح أن التخطيط جارٍ لاستئناف الرحلات من مطار "الإمام الخميني" الدولي في طهران إلى مسقط وتركيا، كما يجري بحث تشغيل خط مشهد ـ مسقط في حال استيفاء الشروط المطلوبة. وأكد أن جميع الرحلات وعمليات الطيران ستُستأنف بما يتوافق مع الظروف العامة في البلاد ومعايير السلامة.

وفي السياق، ذكر التلفزيون الإيراني أن ناقلة نفط تابعة للجمهورية الإسلامية غادرت إيران في أواخر مارس/آذار 2026 متجهة إلى جزر رياو في إندونيسيا، حيث أفرغت شحنة من مليوني برميل، وهي الآن في طريق العودة إلى إيران، مشيراً إلى أنها تمكنت من عبور الحصار الذي تفرضه قوات البحرية الأميركية، وستصل غداً إلى جزيرة خارج.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإيراني، في بيان، أن ناقلة النفط "سيلي سيتي" دخلت الليلة الماضية المياه الإقليمية الإيرانية بعد عبورها بحر العرب، بدعم عملياتي من القوة البحرية التابعة له. وأضاف أن ذلك تم "رغم التحذيرات والتهديدات المتعددة" التي وجهها الأسطول البحري الأميركي، مشيراً إلى أن الناقلة ترسو منذ ساعات في أحد مراسي الموانئ الإيرانية في الخليج.

وفي السياق، أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة الهجوم الأميركي على سفينة "توسكا" الإيرانية في بحر عُمان، الأحد الماضي، والسيطرة عليها واحتجاز طاقمها، واصفة العملية بأنها "غير قانونية ووحشية". وأضاف البيان أن "هذا الإجراء، الذي تخللته أعمال ترهيب بحق البحّارة وأفراد طاقم السفينة وعائلاتهم، يمثل قرصنة بحرية وعملاً إرهابياً، ولا يتعارض فقط مع المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بل يشكّل أيضاً مثالاً جديداً على الانتهاك الصارخ لتفاهم وقف إطلاق النار وعملاً عدوانياً ضد إيران".

إلى ذلك، أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية تسيير أول رحلة جوية داخلية، غداً الأربعاء، من طهران إلى مشهد بعد خمسين يوماً، مشيرة إلى أن الرحلة ستنطلق في الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، على أن تعود في اليوم نفسه من مشهد إلى مطار مهرآباد في طهران. ويأتي الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية اعتباراً من غد الأربعاء، في وقت تنتهي فيه فجر غد مدة وقف إطلاق النار الساري منذ أسبوعين، دون وضوح حتى الآن بشأن إمكانية تمديده.