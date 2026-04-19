إيران تستأنف الرحلات الدولية من مطار مشهد غداً

- أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية استئناف الرحلات الجوية الدولية من مطار مشهد بدءًا من الاثنين، مع إمكانية شراء التذاكر عبر المواقع المعتمدة فقط، دون إصدار تصاريح للرحلات الداخلية حتى الآن. - أُعيد فتح المجال الجوي الإيراني وعدد من المطارات، بما في ذلك مطار مشهد، مطار "الإمام الخميني" الدولي، زاهدان، بيرجند وجرغان، لاستئناف الرحلات تدريجيًا وفق الجهوزية الفنية والعملياتية. - دعت المنظمة المواطنين لمتابعة بياناتها الرسمية لتجنب الاستغلال، وأكدت أن المسارات الجوية في القسم الشرقي من المجال الجوي الإيراني مفتوحة لعبور الرحلات الدولية.

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، اليوم الأحد، إصدار تصريح لاستئناف الرحلات الجوية الدولية لنقل الركاب من مطار مشهد شرقي إيران ابتداءً من يوم غد الاثنين. وذكرت المنظمة في بيان، بحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية، أنه بعد التنسيقات التي جرت، أُصدِر تصريح تنفيذ الرحلات الدولية للمسافرين من مطار مشهد اعتباراً من يوم الاثنين، مشيرة إلى أن المواطنين يمكنهم شراء تذاكر الرحلات الدولية من مطار مشهد وإليه عبر المواقع المعتمدة.

وأكدت المنظمة أنها لم تصدر حتى الآن أي تصريح لبيع تذاكر الرحلات الداخلية، داعية المواطنين إلى شراء التذاكر حصراً من المواقع الموثوقة المدرجة في موقعها الرسمي لتجنب أي استغلال أو مضاربة، ومشددة على ضرورة متابعة بياناتها الرسمية لمعرفة موعد تشغيل بقية المطارات. يُذكر أنه مع بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، أغلقت السلطات الجوية الإيرانية المجال الجوي للبلاد، وأُلغيت جميع الرحلات، ولم تُستأنف الرحلات المدنية من المدن الإيرانية وإليها منذ أكثر من 50 يوماً.

وأعلنت منظمة الطيران المدني الإيراني أن المجال الجوي للبلاد وعدداً من المطارات قد أُعيد فتحها ابتداءً من الساعة السابعة من صباح أمس السبت، وذلك وفق الإشعار الملاحي (NOTAM) الصادر. وأوضحت المنظمة أن المسارات الجوية في القسم الشرقي من المجال الجوي الإيراني باتت مفتوحة أمام عبور الرحلات الدولية عبر أجواء إيران.

وأضافت أن العمليات الجوية في مطارات البلاد ستُستأنف تدريجياً، استناداً إلى الجهوزية الفنية والعملياتية للقطاعات العسكرية والمدنية، بهدف استئناف الخدمات المقدمة للمسافرين. وكان المتحدث باسم منظمة الطيران المدني، مجيد أخوان في حديث مع وكالة "إيسنا" الإيرانية قد أعلن أمس السبت أن خمسة مطارات هي: مشهد، مطار "الإمام الخميني" الدولي، زاهدان، بيرجند وجرغان ستدخل الخدمة، على أن تُمنح تصاريح تشغيل الرحلات لشركات الطيران تدريجياً.