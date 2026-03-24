إيران تدعو الأمم المتحدة لإدانة استهداف منشآتها الاقتصادية

- دعت إيران الأمم المتحدة لإدانة الهجمات الأميركية والإسرائيلية على منشآتها الاقتصادية ومنشآت الطاقة، محذرة من عواقب إنسانية وبيئية كارثية. - وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، أكد أن الهجمات التي وقعت في مارس 2026 تتجاوز العمليات العسكرية المحدودة وتستهدف أمن الطاقة والاقتصاد الإيراني. - تعرضت حقول الغاز في "بارس الجنوبي" لهجمات صاروخية، مما أدى إلى نقل العاملين لمناطق آمنة، بينما تعمل فرق الإطفاء على احتواء الحرائق.

دعت الحكومة الإيرانية، اليوم، الأمم المتحدة إلى إدانة الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت منشآتها الاقتصادية ومنشآت الطاقة في إيران.

وطالب وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، في رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، يوم الثلاثاء بإدانة الهجمات التي استهدفت منشآت استراتيجية لصناعات النفط والغاز في إيران، محذراً من "عواقب إنسانية وبيئية كارثية" نتيجة هذه الاعتداءات الأميركية والإسرائيلية، حسب ما قالت الرسالة.

وأوضح الوزير الإيراني أن واشنطن وتل أبيب، في إطار "السياسات العدائية والاعتداءات العسكرية" ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والبنى التحتية الحيوية المدنية، نفذتا هجومين، الأول في 6 مارس/آذار 2026، والثاني في 17 مارس/آذار 2026.

وأضاف أن هذه الهجمات تتجاوز نطاق "عملية عسكرية محدودة"، وتمثل، بحسب الرسالة، بداية حرب شاملة تستهدف أمن الطاقة والاقتصاد الإيراني. وأكد باك نجاد، وفق التلفزيون الإيراني، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "لم تكن يوماً المبادِرة إلى أي عدوان"، ولا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة.

وكانت حقول الغاز الإيرانية في "بارس الجنوبي"، بمنطقة "عسلويه" الطاقوية، قد تعرضت لهجمات صاروخية. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مراسلها في عسلويه أن بعض الخزانات ومحيط منشآت الغاز في مراحل مختلفة من مصافي المنطقة تعرّضت للقصف، مشيرة إلى أن الهجمات طاولت المراحل الثالثة، والرابعة والخامسة والسادسة.

ووفق التقارير، جرى نقل العاملين إلى مناطق آمنة، فيما تعمل فرق الإطفاء والإنقاذ على احتواء الحرائق في الموقع.