إيران تحظر تصدير ألواح وصفائح الصلب حتى نهاية مايو

- حظرت إيران تصدير ألواح وصفائح الصلب حتى 30 مايو بسبب استهداف قطاع الصلب في الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مما أدى إلى توقف 25-30% من إنتاج الصلب السنوي وتضرر شركات رئيسية مثل مباركة ستيل وخوزستان ستيل. - أثر توقف الإنتاج سلباً على قطاعات البناء والسيارات والبنية التحتية، مع توقع استقرار سوق الصلب خلال شهرين بفضل الواردات التي ستعوض النقص وتحد من الطلب المضارب. - يمثل الصلب صناعة استراتيجية في إيران، وانخفاض الإنتاج والتصدير قد يؤثر على الميزان التجاري وإيرادات العملات الأجنبية، مع تداعيات اقتصادية أوسع تشمل فقدان وظائف وارتفاع التضخم.

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الاثنين، أن إيران حظرت تصدير ألواح وصفائح الصلب حتى 30 مايو/ أيار، بعد استهداف قطاع الصلب في البلاد خلال الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وأفادت صحيفة اعتماد، أمس الأحد، بتوقف نحو عشرة ملايين طن من الطاقة الإنتاجية السنوية للصلب في إيران، أي ما يعادل 25 إلى 30% من إجمالي إنتاجها، جراء تضرر منشآت رئيسية. وتضررت شركات إنتاج رئيسية، مثل مباركة ستيل وخوزستان ستيل، خلال الحرب.

وقالت الصحيفة، وفقا لما نشرته وكالة رويترز اليوم الاثنين، إن هذا التوقف في الإنتاج أثر سلبا على قطاعات صناعية عديدة، منها البناء والسيارات والبنية التحتية. ونقلت وكالة أنباء تابناك الإيرانية عن أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية، توقعه أن يستقر سوق صفائح الصلب في غضون شهرين، حيث ستعوض الواردات النقص وتحد من الطلب القائم على المضاربة. وكان نائب مدير شركة خوزستان ستيل قد قال في مطلع إبريل/ نيسان إن استئناف العمليات بعد تضرر منشآتها سيستغرق ما بين ستة و12 شهرا.

ويمثل الصلب صناعة استراتيجية في إيران، كما تعد شركة "فولاذ خوزستان" ثاني أكبر منتج للصلب في إيران بإنتاج بلغ 4.2 ملايين طن من الصلب الخام في عام 2025 بينما أنتجت شركة "فولاذ مباركة" في أصفهان، 7.1 ملايين طن من الصلب. كما أن الصلب أحد أهم مصادر دخل إيران من الصادرات غير النفطية. وبلغت صادرات إيران من المنتجات نصف المصنعة نحو 550 ألف طن شهرياً في عام 2024، وفقاً لبيانات "وورلد ستيل".

وقالت صحيفة اعتماد إن انخفاض الإنتاج والتصدير قد يؤثر سلبا على الميزان التجاري وإيرادات العملات الأجنبية، فضلا عن خطر فقدان حصة إيران في سوق الصلب العالمي. ومن المتوقع أن تخلف هذه الأضرار تداعيات اقتصادية أوسع، مع احتمال فقدان وظائف وارتفاع معدلات التضخم. وقال المتحدث باسم الوزارة عزت الله زارعي في تصريحات أوردها الموقع الإعلامي الحكومي أمس، إن الحكومة فعّلت آليات خاصة لتأمين المواد الأولية للصناعات الفولاذية والبتروكيماوية عبر تشغيل الطاقة المحلية وزيادة الاستيراد عند الحاجة، إلى جانب استئناف عرض المنتجات البتروكيماوية في بورصة السلع لضمان شفافية الإمداد ومنع نقص المواد الذي قد يؤدي إلى توقف المنشآت أو خفض العمالة.

(رويترز، العربي الجديد)