- حذرت إيران من مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن التجارية، معتبرةً أن ذلك يخلق سابقة خطيرة تهدد أمان الأصول العالمية. - أعلن ترامب أن إيران ستتحمل المسؤولية المالية عن أي أضرار تلحق بالسفن أو البضائع في مضيق هرمز، مشيراً إلى استخدام الأصول الإيرانية المجمدة، رغم عدم وضوح الأساس القانوني لذلك. - تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بعد إطلاق القوات الإيرانية النار على سفن تجارية، مما دفع الجيش الأميركي لشن ضربات على أهداف إيرانية لمنع هجمات مستقبلية.

حذرت إيران من مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي القاعدة القانونية التي يعتزم ترامب اللجوء إليها لتنفيذ هذه الخطوة؟ ما هي الأصول الإيرانية المجمدة التي يمتلكها وتسيطر عليها الولايات المتحدة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

الذي يقضي باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن التجارية. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر منصة إكس إن "مصادرة أصول دولة ما لتسوية مطالب مستقبلية لا صلة لها بالأمر من شأنه أن يرسي سابقة خطيرة"، محذراً من دعم مثل هذه الخطوة. وكتب عراقجي: "على أولئك الذين يحتفون بهذه الأموال أو يسعون للاستفادة منها أن يتذكروا أنه بمجرد أن تجعل الحكومات المصادرة أمرًا طبيعيًّا، فلن تعود أصول أحد آمنة، والفوضى التي ستنجم عن ذلك لن تكون جميلة ولا سلمية".

وقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، إنه سيتم تحميل إيران المسؤولية المالية عن أي أضرار تلحق بالسفن أو البضائع على خلفية الصراع في مضيق هرمز. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "من هذه اللحظة فصاعداً، فإن أي أضرار تلحق بالسفن أو البضائع أو أي شيء يتعلق بذلك، ستُدفع من الأموال الإيرانية التي تمتلكها الولايات المتحدة وتسيطر عليها". وكان الرئيس يشير على ما يبدو إلى الأصول الإيرانية المجمدة، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما هي القاعدة القانونية التي يعتزم اللجوء إليها لتنفيذ هذه الخطوة.

موقف الأصول المجمدة ومعضلة الاقتصاد الإيراني المتهالك

وأضاف ترامب: "قد تكون هذه الأضرار كبيرة جداً، لكن هذا مع ذلك هو الشيء العادل والمنصف الذي ينبغي القيام به". وتصاعدت الحرب مع إيران مجدداً في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أطلقت القوات الإيرانية النار على سفن تجارية في مضيق هرمز. ولم يذكر ترامب صراحة الممر المائي المهم لتجارة النفط العالمية في منشوره. ومع ذلك، شن الجيش الاميركي ضربات متكررة على أهداف في إيران خلال الأيام الأخيرة، قائلاً إنه يهدف إلى منع وقوع المزيد من الهجمات على السفن التجارية والبحارة.

ويأتي تهديد الرئيس الاميركي دونالد ترامب باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة في سياق تصعيد متجدد بين واشنطن وطهران، بدأ في وقت سابق من هذا الشهر بعدما أطلقت القوات الإيرانية النار على سفن تجارية في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية. ورداً على ذلك، شن الجيش الأميركي ضربات متكررة على أهداف داخل إيران، قائلاً إنها تهدف إلى منع وقوع مزيداً من الهجمات على الملاحة التجارية والبحارة، بالتزامن مع فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)