- تتوقع إيران استعادة 100 مليون متر مكعب يومياً من إنتاج الغاز الطبيعي بعد تضرر البنية التحتية بسبب الهجمات، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بمقدار 230 مليون متر مكعب يومياً منذ فبراير. - تسعى الحكومة الإيرانية إلى تحسين استقرار إمدادات الطاقة من خلال إدارة الاستهلاك وزيادة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، رغم التحديات الناتجة عن العقوبات الأمريكية ونقص الاستثمارات. - تعاني إيران من أزمات متكررة في إمدادات الطاقة بسبب نقص الاستثمارات والعقوبات، مما يؤدي إلى انقطاعات كهربائية وتقنين الغاز، خاصة في فصول الصيف والشتاء.

نقلت وكالة "شانا" للأنباء، التابعة لوزارة النفط الإيرانية، عن مسؤول كبير قوله، إنّ طهران تتوقع استعادة نحو 100 مليون متر مكعب يومياً من طاقة إنتاج الغاز الطبيعي خلال الأشهر المقبلة.

وأدت الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إيران إلى انخفاض الإنتاج بنحو 230 مليون متر مكعب يوميا منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط، إلّا أن الضربات الأميركية الأخيرة على جنوب إيران لم تستهدف مواقع الطاقة الرئيسية.

وقال المعاون التنفيذي لرئيس الجمهورية محمد جعفر قائم‌ بناه، إنّ الطاقة الإنتاجية المفقودة زادت من حدة اختلال التوازن الحالي في إمدادات الغاز الإيرانية، بعدما كان الإنتاج الوطني يبلغ نحو 650 مليون متر مكعب يومياً في السابق، وأضاف أن استعادة الطاقة الإنتاجية المفقودة ستساهم في تحسين استقرار إمدادات الطاقة.

وقالت الحكومة إنها تسعى إلى إدارة الاستهلاك وزيادة طاقة توليد الكهرباء، خصوصاً عبر تركيب ألواح الطاقة الشمسية، بهدف تخفيف الضغط عن الشبكة. وأضاف قائم بناه أن العاملين في قطاعَي النفط والغاز حالوا دون إغلاق منشآت الطاقة رغم الهجمات، وأن الحكومة تعمل على الحفاظ على استقرار إمدادات الغاز والكهرباء، ولا سيما لصالح الإنتاج الصناعي والبتروكيماوي.

وتعد إيران من أكبر الدول امتلاكاً لاحتياطات الغاز الطبيعي في العالم، إذ تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا. ورغم هذه الثروة الهائلة، تعاني البلاد منذ سنوات من أزمات متكررة في إمدادات الطاقة المحلية، والسبب الرئيسي فيها هو نقص الاستثمارات في قطاع الطاقة، ويعود ذلك جزئياً إلى العقوبات الأميركية المفروضة على طهران منذ سنوات، والتي أعاقت قدرتها على تطوير حقولها الغازية وتحديث بنيتها التحتية، وأبرزها حقل "بارس الجنوبي" المشترك مع قطر.

وقد تفاقم الوضع مع اندلاع الحرب في فبراير/شباط الماضي، والتي طاولت فيها الضربات منشآت نفطية وغازية إيرانية، إضافة إلى مواقع نووية وعسكرية. وتعاني إيران أيضاً من أزمة كهرباء مزمنة تتفاقم في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استخدام أجهزة التكييف، ما يدفع الحكومة على نحوٍ متكرر إلى فرض انقطاعات مجدولة للتيار الكهربائي في المدن الكبرى، بما فيها العاصمة طهران، وتقنين إمدادات الغاز للمصانع والمنشآت الصناعية خلال ذروة الطلب الشتوي أيضاً.

(رويترز، العربي الجديد)