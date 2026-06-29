إيران تتطلع إلى الإفراج عن 6 مليارات دولار وسط ارتفاع كبير للتضخم

- أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الإفراج عن 6 مليارات دولار من الموارد الإيرانية في قطر، مع استمرار الجهود لاستعادة المبلغ المتبقي، ورفع العقوبات النفطية والبتروكيميائية بموجب تفاهمات مع واشنطن بوساطة قطرية وباكستانية. - أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني ارتفاع التضخم إلى 88.6% في الشهر الماضي، مع تسجيل مجموعات مثل اللحوم الحمراء والدواجن والتبغ والأغذية والمشروبات أعلى نسب تضخم، مما أثر على القدرة الشرائية للأسر. - أعلن استئناف الرحلات الجوية بين طهران ودبي بعد تعليقها منذ فبراير الماضي، حيث ستتولى الشركات الجوية الإيرانية تسيير الرحلات في هذا المسار.

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، أنه وفقاً للتفاهمات مع واشنطن، سيتم الإفراج عن ستة مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار من الموارد الإيرانية في قطر وإعادتها إلى البلاد، مع استمرار المتابعة لاستعادة الجزء المتبقي من هذه الأموال والبالغ ستة مليارات أخرى.

وأضاف بزشكيان في تصريحات من مدينة قم جنوبي طهران أوردتها وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، أن حكومته وضعت برامج لدعم معيشة المواطنين بالتزامن مع متابعة مسار إعادة الإعمار، مشيراً إلى رفع العقوبات النفطية والبتروكيميائية عن البلاد بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة قطرية وباكستانية.

ارتفاع التضخم

وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهرت أحدث بيانات مركز الإحصاء الإيراني أن التضخم العام في البلاد ومجموعة واسعة من السلع والخدمات سجلا في الشهر الإيراني الماضي (من 22 مايو/أيار إلى 21 يونيو/حزيران) أعلى مستوياتهما منذ 15 عاما، مما أثر بشكل مباشر على الجزء الأكبر من سلة استهلاك الأسر. وأفاد موقع "اقتصاد نيوز" الإيراني بأن تراجع القدرة الشرائية خلال السنوات القليلة الماضية، بات تجربة اقتصادية مشتركة لأغلب الإيرانيين، حيث تحول التضخم إلى أحد أهم المتغيرات الاقتصادية التي تواصل تسجيل أرقام قياسية غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة.

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وطبقاً لبيانات مركز الإحصاء الإيراني، فقد قفز معدل التضخم النقطي العام في البلاد خلال الشهر الماضي إلى 88.6%، مما يعني أن تكلفة شراء سلة ثابتة من السلع والخدمات ارتفعت بهذه النسبة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو أعلى تضخم نقطي يسجل منذ عام 2012. وسجلت مجموعة "اللحوم الحمراء والدواجن" أعلى تضخم نقطي بين المجموعات السلعية بنسبة بلغت 178.2%، تلتها مجموعة "التبغ" بنسبة 173.8%، ثم "الأغذية والمشروبات" بنسبة 133.9%.

معدلات التضخم في إيران حسب الفئات أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

كما سجلت مجموعات أخرى مستويات قياسية تشمل "الأثاث والأجهزة المنزلية وصيانتها" بنسبة 111.1%، و"المياه والكهرباء والوقود" بنسبة 109.4%، و"السكر والحلويات" بنسبة 101.6%. وفي قطاع الخدمات، سجلت "خدمات النقل العام" ارتفاعاً بنسبة 82.5%، و"الملابس والأحذية" بنسبة 82.2%، و"الصحة والعلاج" بنسبة 81.4%، و"خدمات صيانة وترميم الوحدات السكنية" بنسبة 77.5%.

وفي ما يتعلق بالتضخم السنوي، أظهرت البيانات ارتفاع المؤشر العام لإيران في يونيو/حزيران 2026 إلى 62%، وهو ما يمثل متوسط ارتفاع أسعار السلع والخدمات خلال الاثني عشر شهراً المنتهية بهذا الشهر مقارنة بالفترة المماثلة السابقة. وسجلت مجموعة "الخبز والحبوب" التضخم السنوي الأعلى بنسبة بلغت 120.7%، تلتها "الفواكه والمكسرات" بنسبة 93.5%، ثم "الأغذية والمشروبات" بنسبة 90.7%، ومجموعة "الحليب والجبن والبيض" بنسبة 90.2%.

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استئناف الرحلات الجوية مع الإمارات

إلى ذلك، أعلن المدير العام لشركة مدينة الإمام الخميني للمطارات رامين كاشف آذر، عن إعادة تفعيل الخط الجوي بين طهران ودبي واستئناف الرحلات الجوية اعتباراً من اليوم الاثنين. وأوضح كاشف آذر وفقا للتلفزيون الإيراني أن الشركات الجوية الإيرانية ستتولى تسيير الرحلات في هذا المسار الذي عُلّق منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي.