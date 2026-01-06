إيران تتخبط في أزماتها: انهيار اقتصادي وسط اتساع الاحتجاجات

- تشهد إيران احتجاجات واسعة في 27 محافظة بسبب أزمة اقتصادية خانقة، حيث بلغ التضخم 52.6% وانهيار الريال، مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية واندلاع المظاهرات في أكثر من 100 مدينة وبلدة. - تحاول الحكومة تقديم إصلاحات اقتصادية مثل تغيير نظام دعم العملات الأجنبية وزيادة الأجور، لكن تواجه تحديات بسبب الفساد والتلاعب في السياسات السابقة. - تتصاعد التوترات السياسية مع اتهام الحكومة للولايات المتحدة وإسرائيل بدعم الفوضى، بينما تزيد العقوبات الدولية من الضغط الاقتصادي وتفاقم الأزمة.

تتسع رقعة الاحتجاجات في إيران بالتزامن مع انهيار اقتصادي يثير مخاوف النظام المأزوم. وفيما تحاول الحكومة الإيرانية تقديم تنازلات اقتصادية وتوفير الدعم المادي، امتدت الاحتجاجات لتشمل 27 من أصل 31 محافظة إيرانية، ومعها زاد عدد القتلى ليتعدى الـ35 مع اعتقال أكثر من 1200 شخص، وفق وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، التي تتابع الاحتجاجات الجارية.

وقد يؤدي تغيير نظام دعم العملات الأجنبية الذي أعلنه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى ارتفاع مؤقت في أسعار المواد الغذائية، إلا أنه من المتوقع تخفيف هذا الارتفاع من خلال نظام جديد للدعم المباشر للمستهلكين بقيمة 7 دولارات تودع في حسابات المواطنين لمدة أربعة أشهر. وكان الدعم يُقدم سابقاً للمستوردين عبر دعم سعر الصرف، إلا أن هذا النظام، الذي استمر لعقد من الزمن، كان عرضة للفساد والتلاعب، وفق "ذا غارديان" البريطانية.

وأظهرت أرقام رسمية صدرت الاثنين أن التضخم بلغ 52.6% في ديسمبر/ كانون الأول. وقد أدى التضخم، وانهيار قيمة الريال، إلى اندلاع الاحتجاجات التي بدأت في سوق طهران، ثم امتدت إلى أكثر من 100 مدينة وبلدة، بما في ذلك العديد من البلدات الصغيرة.

وتشمل التعديلات على الميزانية التي يدرسها البرلمان زيادات في الأجور تصل إلى 43% بدلاً من 20%، وخفض ضريبة القيمة المضافة إلى 10% من 12%، وتخصيص 8.8 مليارات دولار من العملات الأجنبية المدعومة للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وستخصص الميزانية أموالاً لشراء القمح المضمون لتوفير الخبز ولتعديل رواتب المتقاعدين. ويناهز الحد الأدنى للأجور في إيران التي يزيد عدد سكانها عن 85 مليون نسمة 100 دولار، ويبلغ متوسط الرواتب الشهرية حوالي 200 دولار.

وجاء وعد الإصلاحات الاقتصادية في الوقت الذي صرّح فيه رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إجي، بأن عهد "التنازلات والاسترضاء" للمتظاهرين قد ولّى. واتهم محسني إجي الولايات المتحدة وإسرائيل بدعم "الفوضى" في إيران علنًا وبشكل رسمي، وقال إنه بسبب هذا الدعم "يجب أن يعلم مثيرو الشغب أنه إذا قُدّمت تنازلات في الفترات السابقة، فلن تكون هناك تنازلات واسترضاءات أخرى".

تأثير الاحتجاجات

وعانى الاقتصاد الإيراني منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، وهو الاتفاق الذي حدّ من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات. كما تضررت البلاد بشدة من تشديد العقوبات في أعقاب حرب استمرت 12 يومًا مع إسرائيل.

وانهار الريال، العملة الرسمية لإيران، في ديسمبر، حيث انخفض إلى مستوى قياسي منخفض بلغ حوالي 1.45 مليون ريال لكل دولار في نهاية عام 2025. وقال ديفيد روش، المستثمر المخضرم والخبير الاستراتيجي في شركة كوانتوم ستراتيجيز، لشبكة "سي إن بي سي"، إن الأزمة الاقتصادية طويلة الأمد في إيران "قد تشكل مخاطر أكبر على النظام من احتمال التدخل الأميركي"، مع تصاعد تهديدات ترامب ضد طهران.

قال روتش: "لن تسقط إيران بسبب تدخل الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى القيود الجغرافية والسياسية. وأضاف أن استمرار الاحتجاجات بالتزامن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية الداخلية سيشكل خطرًا أكبر. وأضاف أنه "من المرجح أن يستمر النظام لفترة أطول من هذه الجولة المحددة من الاحتجاجات"، لكن "ليس لديهم أي أدوات لمعالجة المشاكل الاقتصادية لإيران".

وتشير التقارير إلى أن المتظاهرين في طهران وأصفهان وشيراز ومشهد ولورستان وخوزستان وهمدان وفارس رفعوا شعارات تستهدف الحكومة والمرشد الأعلى علي خامنئي. وأُغلِقَ السوق الكبير في طهران، وهو مركز تجاري يوظف عشرات الآلاف ويُعدّ تاريخيًا مؤشرًا سياسيًا هامًا، بشكل متواصل احتجاجًا من التجار على تراجع القدرة الشرائية.

وللمرة الأولى منذ أكثر من خمسة عقود، برزت الشعارات المؤيّدة للملكية بشكل واضح خلال الاضطرابات التي عمت البلاد. وهتف المتظاهرون في بندر عباس "الموت للنظام بأكمله" و"يحيا الشاه"، بينما ظهرت الكتابات والشعارات المؤيّدة للملكية في أصفهان وسيستان وبلوشستان.

ووفق موقع "انديانز وورلد" الدولي، أدت العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي إلى تقييد صادرات النفط والحد من وصولها إلى الخدمات المصرفية الدولية، مما قلل من قدرتها على كسب العملات الأجنبية وتحويلها. وقد زاد هذا العزل من الضغط على الريال، إلا أن السياسات الحكومية غير الفعالة فاقمت الضرر. وفي ديسمبر/ كانون الأول، سمحت السلطات لمستوردي السلع الأساسية باللجوء إلى سوق الصرف الأجنبي المفتوح بدلاً من القنوات المدعومة.

وكان التضخم قد رسّخ بالفعل توقعات بمزيد من ارتفاع الأسعار. وقد دفع هذا الضغط المستمر على تكاليف المعيشة الأسر إلى اللجوء إلى الدولار، مما زاد من تسارع انخفاض قيمة العملة. وأدى عدم الاستقرار الأمني ​​والسياسي إلى تفاقم الضغوط. كما أن خطر التوترات الإقليمية، إلى جانب التحذيرات العلنية من مسؤولين إيرانيين بشأن عقوبات غربية محتملة، عززا المخاوف من تضييق فرص الحصول على العملات الأجنبية.

وساهمت المخاوف من تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل، وتعثر المفاوضات النووية، وتراجع الثقة في الاقتصاد، في تسريع وتيرة بيع الريال في الأسواق غير الرسمية. ونتيجة ذلك كانت الآثار فورية، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية كالرز وزيت الطهي واللحوم ارتفاعًا حادًا، وكذلك تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة. ووجد التجار صعوبة متزايدة في تسعير البضائع أو إعادة ملء المخزون دون تكبد خسائر، إذ إن تكلفة استبدال المخزون كانت أعلى بكثير من الأسعار الحالية.