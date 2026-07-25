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إيران تبيع نفطاً بـ18 مليار دولار خلال الحرب ووقف إطلاق النار

طاقة
طهران

العربي الجديد

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25 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 21:18 (توقيت القدس)
وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد في منتدى الدول المصدرة للغاز. الدوحة 23 أكتوبر 2025 (فرانس برس)
محسن باك نجاد في منتدى الدول المصدرة للغاز، الدوحة 23 أكتوبر 2025 (فرانس برس)
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- باعت إيران نفطاً بقيمة 18 مليار دولار خلال الحرب ووقف إطلاق النار، مما شكل أكثر من 60% من إيرادات النفط في الميزانية السنوية، مما يبرز أهمية الصادرات النفطية في تمويل الإنفاق العام.
- ساعد وقف إطلاق النار في تحسين ظروف الملاحة، مما أتاح لإيران تسريع عمليات التصدير وتصريف جزء من المخزون المتراكم، وتقليص التكاليف المرتبطة بالتأمين والحماية.
- صدّرت إيران نحو 70 مليون برميل من النفط خلال وقف إطلاق النار، مما يعكس أهمية استقرار طرق الملاحة في استمرار التدفقات النفطية.

قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد إنّ بلاده باعت نفطاً بقيمة 11.5 مليار دولار خلال الحرب في المنطقة، قبل أن تحقق مبيعات إضافية بقيمة 6.5 مليارات دولار خلال فترة وقف إطلاق النار، مستفيدة من تراجع المخاطر التي كانت تواجه ناقلات النفط.

ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، عن باك نجاد قوله إنّ "تحسن ظروف الملاحة خلال وقف إطلاق النار ساعد إيران على زيادة صادراتها، وسمح لها بتسويق جزء من كميات النفط الخام ومكثفات الغاز التي تراكمت خلال فترة الحرب".

وأوضح الوزير أن "المخزونات الإيرانية كانت تقدر بنحو 100 مليون برميل من النفط الخام ومكثفات الغاز". ويعكس هذا الحجم مقدار الكميات التي تعذر تصديرها أو تأخرت عمليات شحنها في ظل المخاطر الأمنية والقيود التي واجهت حركة الناقلات.

وبلغت القيمة الإجمالية للمبيعات التي تحدث عنها باك نجاد، نحو 18 مليار دولار خلال مرحلتَي الحرب ووقف إطلاق النار. وقال إن هذه العائدات شكلت أكثر من 60% من إيرادات النفط المقدرة في الميزانية السنوية الإيرانية، ما يظهر أهمية الصادرات النفطية في تمويل الإنفاق العام وتوفير الإيرادات الحكومية.

إيران/اقتصاد/ناقلة نفط إيرانية/06-01-2016 (فرانس برس)
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ناقلة نفط إيرانية تعبر الحصار الأميركي وتصل إلى بحر عُمان

وتشير الأرقام التي عرضها الوزير إلى أنّ فترة وقف إطلاق النار أتاحت لطهران فرصة لتسريع عمليات التصدير وتصريف جزء من المخزون المتراكم. وساعد انخفاض المخاطر التي تواجه الناقلات على تسهيل عمليات التحميل والشحن، وتقليص التكاليف المرتبطة بالتأمين والحماية وتأخر الرحلات البحرية.

وتكتسب هذه المبيعات أهمية إضافية بالنسبة إلى الحكومة الإيرانية، نظراً إلى مساهمتها في تحقيق نسبة كبيرة من الإيرادات النفطية المدرجة في الميزانية. ويظل استمرار التدفقات مرتبطاً بدرجة استقرار طرق الملاحة، وقدرة الناقلات على الوصول إلى المشترين، وعدم عودة المخاطر التي أدت إلى تراكم الشحنات خلال الحرب في المنطقة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت السبت الماضي أن إيران صدّرت خلال وقف إطلاق النار نحو 70 مليون برميل من النفط، بقيمة تراوحت بين 5 و6 مليارات دولار. ونقلت الصحيفة، استناداً إلى بيانات تتبع الناقلات، أن نحو 20 ناقلة إيرانية توجهت إلى الأسواق الآسيوية بين منتصف يونيو/حزيران ومنتصف يوليو/تموز.

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