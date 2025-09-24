إيران تؤكد استمرار مبيعات النفط للصين وتزيد التبادل التجاري مع روسيا

- أكد وزير النفط الإيراني استمرار مبيعات النفط إلى الصين رغم احتمالية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن العقوبات لن تضيف قيودًا جديدة على صادرات النفط الإيرانية التي واجهت سابقًا عقوبات أمريكية صارمة. - أطلقت الترويكا الأوروبية عملية لإعادة فرض العقوبات على إيران بسبب عدم التزامها باتفاق 2015 النووي، مع مطالبة إيران بفتح منشآتها النووية للمفتشين ومعالجة مخاوف اليورانيوم المخصب. - ارتفع التبادل التجاري بين إيران وروسيا بنسبة 35% بفضل اتفاقية التجارة الحرة، مع نمو بنسبة 11.8% في الأشهر السبعة الأولى من 2025، مما يعزز اندماج إيران في الفضاء الاقتصادي الأوراسي.

قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، اليوم الأربعاء، إن مبيعات النفط الإيراني إلى الصين ستستمر حتى مع تطبيق الآلية السريعة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، في الوقت الذي أكدت فيه روسيا زيادة التبادل التجاري مع إيران خلال العام الجاري.

وعندما سُئل الوزير الإيراني عن مبيعات النفط للصين بعد احتمال إعادة فرض العقوبات، قال باك نجاد، وفقا لوكالة رويترز: "ستستمر، لا مشكلة لدينا". وأضاف أن عودة فرض العقوبات لن تضيف "قيودا مرهقة جديدة" على صادرات النفط الإيرانية. وأردف قائلا "واجهنا في السنوات القليلة الماضية قيودا شديدة للغاية بسبب العقوبات الأميركية التعسفية وأحادية الجانب، لذا فإن عقوبات الأمم المتحدة لن تُضيف في الواقع أي شيء جديد إلى هذا الوضع".

ووفقا لبيانات كبلر للتحليلات، استحوذت الصين في عام 2024 على ما يقرب من أربعة أخماس صادرات النفط الإيرانية. وأجرى وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي الدول المعروفة باسم مجموعة الترويكا الأوروبية، ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، محادثات مع نظيرهم الإيراني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، في محاولة لإيجاد حل، للتوصل إلى اتفاق يُجنب طهران إعادة فرض العقوبات عليها هذا الأسبوع.

وأطلقت الترويكا الأوروبية في 28 أغسطس/ آب عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمة طهران بعدم الالتزام باتفاق عام 2015 مع القوى العالمية الهادف إلى منعها من صنع سلاح نووي. وستفعّل العقوبات في 27 سبتمبر/ أيلول في حال عدم التوصل إلى اتفاق. ويطالب الأوروبيون إيران بإعادة فتح منشآتها النووية الأكثر حساسية أمام مفتشي الأمم المتحدة ومعالجة المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب والدخول في محادثات مع الولايات المتحدة.

ارتفاع التبادل التجاري بين إيران وروسيا

في السياق، أعلن نائب رئيس وزراء روسيا أليكسي أورتشوك أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران ارتفع بنسبة 35% منذ بدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وأوضح أورتشوك خلال اجتماعه في موسكو مع وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني محمد أتابك أن التبادلات التجارية بين طهران وموسكو سجلت نموا بنسبة 11.8% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مؤكدا أن الفعاليات المقبلة ستساهم في تعميق اندماج إيران في الفضاء الاقتصادي الأوراسي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم الأربعاء.

وتناول الاجتماع، الذي حضره سفير إيران في موسكو كاظم جلالي، مجالات التعاون التجاري والاقتصادي، بما في ذلك النقل، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والطاقة، والزراعة، والسياحة، إضافة إلى بحث آفاق تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة ومشاريع مشتركة ضمن ممر الشمال–الجنوب.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)