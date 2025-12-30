إيران بين مشهد اقتصادي معقد وأزمات معيشية واسعة

- يشهد الاقتصاد الإيراني تدهورًا حادًا مع ارتفاع التضخم لأكثر من 40%، مما أدى إلى احتجاجات واسعة بسبب ارتفاع كلفة المعيشة وأسعار الوقود وأزمات المياه والكهرباء. - تهاوي قيمة الريال الإيراني أدى إلى تراجع القدرة الشرائية وتآكل المدخرات، مما دفع الرئيس الإيراني للتدخل والاستماع لمطالب المتظاهرين، بينما استقال محافظ البنك المركزي. - فشلت الجهود الحكومية في تهدئة الأوضاع، حيث استمرت الإضرابات وارتفعت أسعار السلع، مما زاد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والسياسية.

تعقد المشهد الاقتصادي والسياسي الإيراني بشدة، وزادت حالة الغموض واللايقين والاضطرابات المجتمعية غير المسبوقة، وأشعلت تلك الحالة موجة غضب شعبي جديدة واحتجاجات وإضرابات واسعة في العاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى اعتراضاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية، وزيادة كلفة المعيشة، وقفزة التضخم لما يزيد عن 40%، وحدوث شلل في الأسواق وحركة السلع، ومخاوف متزايدة من إفلاس الشركات، وارتفاع أسعار الوقود، وأزمات أخرى تتعلق بإمدادات المياه وانقطاع الكهرباء على مستوى البلاد.

وفي ظل هذا المشهد تداخلت الأزمات الحياتية والمعيشية التي تطحن المواطن مع تهاوي قيمة العملة المحلية، الريال، وتراجع القدرة الشرائية، وتآكل المدخرات، وتفاقم المشاكل النقدية والمصرفية، وزيادة البؤس الاقتصادي.

وأفرز ذلك التعقيد عن خروج الأزمة من الدوائر الرسمية المغلقة، سواء داخل مقار الرئاسة والحكومة والوزارات والبنك المركزي والبنوك والمؤسسات الحكومية إلى الشارع والأسواق الرئيسية وفي المقدمة سوق الصرف وسوق السلع الرئيسية.

في ظل المشهد المعقد تداخلت الأزمات المعيشية التي تطحن المواطن مع تهاوي قيمة الريال وتراجع القدرة الشرائية، وتآكل المدخرات، وزيادة البؤس

مشهد معقد دفع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى التدخل وطلبه بسرعة من وزير الداخلية الاستماع إلى "المطالب المشروعة" للمتظاهرين، وذلك بعد أن اتسعت رقعة الاحتجاجات التي تشهدها طهران ومدن أخرى، ومن المتوقع اتساعها مع استمرار تهاوي قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وهو الأمر الذي أشعل فتيل التضخم وموجة غلاء غير مسبوقة.

كما دفع المشهد المتردي محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين إلى تقديم استقالته يوم الاثنين في ظل استمرار تهاوي الريال إلى 1.42 مليون ريال مقابل الدولار، ومعاناة الاقتصاد الكبيرة من تأثير العقوبات الغربية وتراجع أسعار النفط والضغوط الاقتصادية والسياسية الأميركية.

ولم تفلح الخطوة الرئاسية في تهدئة المتظاهرين الغاضبين، أو امتصاص الغضب الشعبي وطمأنة الأسواق، إذ واصلت المحال التجارية وأسواق الجملة والتجزئة هذا الأسبوع إغلاق أبوابها في مناطق عدة، منها شوش ومولوي جنوبي طهران.

كذلك خرجت مظاهرات واسعة شارك فيها أصحاب المحال التجارية في بازار طهران الكبير. كما امتدت الإضرابات إلى مدن أخرى، أبرزها أصفهان، أحد أهم المراكز التجارية والسياحية، وكذا في كرج وشيراز ومشهد وهمدان وجزيرة قشم. وأعلنت سلطات محافظة طهران، إغلاقاً عاماً ليوم واحد، شمل الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات والبنوك.

تكهرب المشهد أكثر بسبب زيادة أسعار السلع في أسواق عدة بعد أن تعطلت حركة البيع والشراء وعرقلة المظاهرات وصول السلع إلى المتاجر وأسواق التجزئة، مع حدوث فوضى اقتصادية وارتباك رسمي في معالجة الأزمة.

الأزمة داخل إيران مرشحة للتصاعد في ظل فشل حكومي متواصل في ضبط سوق الصرف وإعادة الاستقرار للريال ومكافحة التضخم المفرط، ومواجهة التقلبات الحادة في الأسعار

توتر شديد يسيطر على الشارع بسبب الغلاء وقفزات الأسعار وتهاوي الريال ومخاوف من خوض البلاد حرباً جديدة ضد إسرائيل والولايات المتحدة، وهو ما دفع المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إلى الخروج قائلة "نتفهم الاحتجاجات...نسمع أصواتهم وندرك أن هذا نابع من الضغط الطبيعي الناجم عن الضغوط المعيشية على الناس". بل أكدت إطلاق آلية حوار تشمل إجراء محادثات مع قادة الاحتجاجات، وسارع رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي، إلى إصدار أمر "بمعاقبة الأشخاص الذين يتسببون بتقلبات الأسعار في أسرع وقت ممكن".

الأزمة داخل إيران مرشحة للتصاعد في ظل فشل حكومي متواصل في ضبط سوق الصرف وإعادة الاستقرار لسعر الريال ومكافحة التضخم المفرط والسيطرة عليه، ومواجهة التقلبات الحادة والعالية في الأسعار، خاصة في ظل تشديد العقوبات الغربية واستمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية، وحالة التخبط في المشهدين السياسي والاقتصادي، وتراجع الاحتياطيات النقدية والإيرادات الدولارية، وغياب استراتيجية اقتصادية واضحة.