إيران: استئناف الرحلات الجوية بين شيراز ودبي بعد توقفها 5 أشهر

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ما هي الأسباب المحددة التي أدت إلى توقف الرحلات لمدة خمسة أشهر؟ هل هناك خطط مستقبلية لزيادة عدد الرحلات أو إضافة وجهات أخرى من شيراز؟

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