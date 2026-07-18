إيران: استئناف الرحلات الجوية بين شيراز ودبي بعد توقفها 5 أشهر

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قال المدير العام لمطارات محافظة فارس، فخر الدين كشاورز، اليوم السبت، إن الرحلات المنتظمة على خط دبي – شيراز – دبي استؤنفت بعد توقف دام خمسة أشهر، وذلك في إطار تطوير شبكة الرحلات وزيادة الوجهات الدولية.
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وأضاف أن هذه الرحلات، وفقاً للبرنامج، ستصل إلى مطار شيراز الدولي يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، ثم تغادره إلى دبي، وفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية.
وتأثرت حركة الطيران في المنطقة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، وما زالت بعض شركات الطيران العالمية تعلّق رحلاتها إلى عدد من مطارات المنطقة. كذلك صعّدت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما في المنطقة، أمس الجمعة، إذ تبادل الطرفان الضربات التي استهدفت منشآت بنية تحتية وأهدافاً عسكرية، في وقت يحتدم فيه الصراع بينهما بشأن مضيق هرمز.