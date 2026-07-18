playlist icon

موجز الأخبار

play icon

إيران: استئناف الرحلات الجوية بين شيراز ودبي بعد توقفها 5 أشهر

سياحة وسفر
طهران

صابر غل عنبري

avata
صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
مباشر
18 يوليو 2026
مطار دبي الدولي في الإمارات، 2 مارس 2026 (فرانس برس)
+ الخط -

قال المدير العام لمطارات محافظة فارس، فخر الدين كشاورز، اليوم السبت، إن الرحلات المنتظمة على خط دبي – شيراز – دبي استؤنفت بعد توقف دام خمسة أشهر، وذلك في إطار تطوير شبكة الرحلات وزيادة الوجهات الدولية.

وأضاف أن هذه الرحلات، وفقاً للبرنامج، ستصل إلى مطار شيراز الدولي يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، ثم تغادره إلى دبي، وفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

سفينة شحن في ميناء إيراني، 30 إبريل 2017 (كافي كاظمي/ Getty)
اقتصاد دولي
التحديثات الحية

أميركا تحاصر موانئ إيران.. ما تريد معرفته عنها

وتأثرت حركة الطيران في المنطقة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، وما زالت بعض شركات الطيران العالمية تعلّق رحلاتها إلى عدد من مطارات المنطقة. كذلك صعّدت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما في المنطقة، أمس الجمعة، إذ تبادل الطرفان الضربات التي استهدفت منشآت بنية تحتية وأهدافاً عسكرية، في وقت يحتدم فيه الصراع بينهما بشأن مضيق هرمز. 

خريطةمطار شيراز الدوليمطار دبي الدولي
دلالات
المزيد في اقتصاد
محطة وقود بالقاهرة، مصر، 1 إبريل 2026 (سيد حسن/ Getty)
التحديثات الحية
طاقة
مباشر

توقع ارتفاع وشيك لأسعار الوقود في مصر

مطار صنعاء الدولي، اليمن، 13 فبراير 2015 (محمد حمود/ الأناضول)
التحديثات الحية
اقتصاد عربي
مباشر

جولة أخرى من الصراع على مطار صنعاء

الخطوط الجوية الكويتية تستعد للهبوط في مطار الكويت ، 26 إبريل 2026(فرانس برس)
التحديثات الحية
سياحة وسفر
مباشر

الخطوط الكويتية تعيد جدولة معظم رحلاتها بسبب الاعتداءات الإيرانية