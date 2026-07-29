إيران: ارتفاع التضخم السنوي في يوليو إلى 66%

قالت وسائل إعلام رسمية إن تكاليف المعيشة في إيران ارتفعت بشدة عقب التظاهرات المناهضة للحكومة في يناير/ كانون الثاني والحرب الأميركية على البلاد، منذ حوالى خمسة أشهر. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (أي آر أي بي) اليوم الأربعاء، بأن أسعار المستهلك (معدل التضخم) زادت بواقع 66% على مدار العام الماضي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز الخدمات التي شهدت زيادة حادة في تكلفتها؟ ما هو حجم فقدان إيران لطاقتها الإنتاجية للغاز بسبب الحرب؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

كذلك أشارت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية، اليوم الأربعاء، إلى زيادة حادة في تكلفة الخدمات الطبية، قائلة إن المستشفيات مكتظة، وهناك طوابير طويلة أمام العيادات الخارجية المتخصصة. واندلعت التظاهرات الحاشدة في شهر يناير/ كانون الثاني، احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية في البلاد، التي ساءت بسبب العقوبات الدولية. وقمعت السلطات التظاهرات بعنف.

ومنذ نشبت الحرب في أواخر فبراير/ شباط، دمر القصف الجوي الأميركي والإسرائيلي منشآت صناعية رئيسية عبر إيران. وألقى حجب الإنترنت وغلق الشركات خلال الصراع بظلاله على النشاط الاقتصادي. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون أمس الثلاثاء، إنّ إيران فقدت حوالى 230 مليون متر مكعب من طاقتها الإنتاجية للغاز بسبب الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأشارت، في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي، إلى أن الهجمات الأميركية الأخيرة على محافظات الجنوب ألحقت "أضراراً" جسيمة بقوارب الصيد، التي تمثل المصدر الوحيد لدخل سكان المنطقة، فضلاً عن المشاكل الكبيرة التي واجهت قطاع السياحة نتيجة الهجمات. وقال البنك الدولي في تقرير في إبريل/نيسان إن معدل التضخم السنوي في إيران بلغ نحو 40% على مدار العامين السابقين. وأضاف التقرير أن التضخم السنوي في أسعار الغذاء وصل إلى 99% في فبراير/ شباط 2026.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)