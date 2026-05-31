- حققت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إيرادات غير مسبوقة بلغت أربعة مليارات دولار، مما يعكس تحسن أداء القطاع النفطي الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الليبي ومصدر أكثر من 90% من إيرادات الدولة من النقد الأجنبي. - تواجه ليبيا مفارقة اقتصادية بزيادة استيراد الوقود رغم امتلاكها أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، حيث بلغت فاتورة استيراد الوقود 1.1 مليار دولار في مايو، مما يثقل كاهل المالية العامة. - تسعى ليبيا لزيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يومياً بعد تعافي القطاع تدريجياً من الإغلاقات والاضطرابات، حيث تنتج حالياً ما بين 1.3 و1.4 مليون برميل يومياً.

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مسعود سليمان تحقيق إيرادات وصفها بـ"غير المسبوقة"، بلغت نحو أربعة مليارات دولار من صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية والإتاوات، مؤكداً أن القطاع يواصل تسجيل مستويات إنتاج مرتفعة رغم التحديات التشغيلية واللوجستية. وقال سليمان خلال حفل معايدة، أقامته المؤسسة بمناسبة عيد الأضحى اليوم الأحد، في طرابلس، إن "هذه الإيرادات تعكس تحسناً في أداء القطاع النفطي الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الليبي ومصدر أكثر من 90% من إيرادات الدولة من النقد الأجنبي".

لكن الارتفاع في العائدات النفطية يتزامن مع زيادة ملحوظة في فاتورة استيراد الوقود، إذ استوردت ليبيا خلال شهر مايو/أيار البنزين والديزل عبر 17 ناقلة، في رقم يُعد من بين الأعلى المسجلة خلال السنوات الأخيرة، وفق بيانات قطاع الطاقة.

وبلغت القيمة الإجمالية لشحنات الوقود المستوردة نحو 1.1 مليار دولار خلال شهر واحد، مقارنة بمتوسط يناهز 650 مليون دولار في الظروف الاعتيادية، ما يسلط الضوء على العبء المتزايد الذي تتحمله المالية العامة لتغطية الطلب المحلي على المحروقات المدعومة.

وتواجه ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مفارقة اقتصادية تتمثل في استمرار استيراد كميات كبيرة من الوقود المكرر رغم امتلاكها أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، في ظل محدودية قدرات التكرير المحلية وارتفاع الاستهلاك المحلي وتنامي ظاهرة تهريب الوقود عبر الحدود.

وتنتج ليبيا حالياً ما بين 1.3 و1.4 مليون برميل من النفط الخام يومياً، وهو أعلى مستوى إنتاج تشهده البلاد منذ سنوات، بعد تعافي القطاع تدريجياً من سلسلة الإغلاقات والاضطرابات الأمنية والسياسية التي أثرت على الحقول والموانئ النفطية منذ عام 2011. كما تملك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في أفريقيا يقدر بنحو 48 مليار برميل، فيما يعتمد الاقتصاد الليبي بصورة شبه كاملة على عائدات النفط التي تمثل أكثر من 90% من إيرادات الدولة بالعملة الأجنبية ونحو 95% من عائدات التصدير.

وشهد الإنتاج النفطي الليبي تقلبات حادة خلال السنوات الماضية نتيجة النزاعات السياسية والإغلاقات المتكررة للحقول والموانئ، إذ هبط في بعض الفترات إلى أقل من 100 ألف برميل يومياً، قبل أن يتعافى تدريجياً مع استئناف عمليات الإنتاج والتصدير. وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط إلى رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً خلال السنوات المقبلة عبر تنفيذ برامج لتطوير الحقول القائمة واستقطاب استثمارات جديدة في قطاعي الاستكشاف والإنتاج.