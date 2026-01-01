إيرادات النفط في ليبيا تسجل قرابة 22 مليار دولار خلال 2025

- في عام 2025، بلغت الإيرادات النفطية في ليبيا 21.9 مليار دولار، مع تذبذب شهري بسبب تقلبات الإنتاج وأسعار النفط، مما أثر على الحساب السيادي الليبي. انخفض متوسط سعر خام برنت إلى 69.08 دولاراً للبرميل. - سجل إنتاج النفط في ليبيا أعلى متوسط خلال العقد الماضي بمتوسط 1.374 مليون برميل يومياً، مع إيداع 71.26 مليون يورو في الحساب السيادي. يظل النفط المصدر الرئيسي لتمويل المالية العامة، مما يجعل الاقتصاد هشاً. - توقع البنك الدولي انتعاشاً قوياً للاقتصاد الليبي في 2025، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13.3%. استدامة النمو مرهونة بالإصلاحات لتعزيز الشفافية والمساءلة.

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنّ الإيرادات النفطية المودعة في الحساب السيادي الليبي خلال عام 2025 بلغت نحو 18.7 مليار دولار، بالإضافة الى 3.2 مليارات دولار كإتاوات وضرائب على عقود الامتياز، ليصل إجمالي المبالغ المودعة إلى أكثر من 21.9 مليار دولار. وسجلت الإيرادات الشهرية تفاوتاً ملحوظاً، بلغ مليار دولار في بعض الأشهر، وأكثر من 1.8 مليار دولار في أشهر أخرى، وهو ما يعكس تأثر الحساب السيادي بالتقلبات في مستويات الإنتاج وأسعار النفط العالمية، إلى جانب التحديات المتعلقة بإدارة العقود ونسب الإنتاج مع الشركات الأجنبية.

وعلى صعيد الأسعار، بلغ متوسط سعر خام برنت خلال عام 2025 نحو 69.08 دولاراً للبرميل، منخفضاً بنحو 11.7 دولاراً عن متوسط عام 2024 الذي وصل إلى 80.76 دولاراً للبرميل، ما يوضح أثر تراجع الأسعار العالمية على العائدات السنوية، على الرغم من الحفاظ على مستويات إنتاج عالية نسبياً من النفط الخام في ليبيا.

كما أظهرت البيانات إيداع مبلغ إضافي قدره 71.26 مليون يورو في الحساب السيادي خلال عام 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاحتياطي السيادي الليبي، ودعم قدرة الدولة على مواجهة أي أزمات مالية أو تقلبات مفاجئة في سوق النفط العالمي. في المقابل، سجلت الإيرادات النفطية المودعة خلال عام 2024 نحو 18.6 مليار دولار. ويظل النفط المصدر الرئيسي لتمويل المالية العامة في ليبيا، حيث تعتمد الدولة بشكل شبه كلي على عائداته في تغطية النفقات الحكومية، بما في ذلك الرواتب والمشاريع العامة.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أنّ هذه الهيمنة على الموارد النفطية تجعل الاقتصاد الليبي هشاً أمام أي اضطرابات سياسية أو تقلبات أسعار النفط، خاصة في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي المستمر الذي يؤثر على إدارة الموارد المالية بفعالية. في سياق متصل، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنّ عام 2025 سجل أعلى متوسط لإنتاج النفط الخام في ليبيا خلال السنوات العشر الماضية، بمتوسط بلغ 1.374 مليون برميل يومياً، فيما وصل إجمالي الإنتاج السنوي إلى نحو 501 مليون برميل، وهو ما اعتبرته المؤسسة "نتيجة مباشرة لنجاح استراتيجيتها الهادفة إلى رفع معدلات الإنتاج، مدعومة بجهود العاملين في مختلف الحقول والموانئ النفطية".

وبحسب البيانات الصادرة عن المؤسسة، بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام خلال عام 2016 نحو 400 ألف برميل، وارتفع في عام 2017 إلى 878 ألف برميل يومياً، ثم إلى مليون و108 آلاف برميل في 2018، ومليون و160 ألف برميل في 2019. وشهد عام 2020 تراجعاً حاداً إلى 389 ألف برميل يومياً، قبل أن يعاود الارتفاع في 2021 مسجلاً مليوناً و207 آلاف برميل، ثم مليوناً و59 ألف برميل في 2022، ومليوناً و188 ألف برميل في 2023، ومليوناً و136 ألف برميل في 2024، وصولاً إلى المستوى القياسي في 2025

أما على صعيد الإنتاج التراكمي، فقد بلغ في عام 2016 نحو 147 مليون برميل، وارتفع إلى 320 مليون برميل في 2017، و404 ملايين برميل في 2018، و423 مليون برميل في 2019، قبل أن يتراجع في 2020 إلى 142 مليون برميل. وسجل الإنتاج التراكمي 440 مليون برميل في 2021، و387 مليون برميل في 2022، و433 مليون برميل في 2023، و414 مليون برميل في 2024، ليصل في 2025 إلى أعلى مستوى عند 501 مليون برميل.

على صعيد آخر، توقع البنك الدولي عبر تقرير "المرصد الاقتصادي لليبيا" أنّ يسجل الاقتصاد الليبي انتعاشاً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مدفوعاً بالتعافي والتوسع في قطاع النفط، لكنه حذّر من أن استدامة هذا النمو تبقى مرهونة بمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين تقديم الخدمات العامة. وتوقّع التقرير أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في ليبيا بنسبة 13.3% في عام 2025، بدعم من نمو قطاع النفط بنسبة 17.4%، فيما يُنتظر أن يسجل الناتج المحلي غير النفطي نمواً قدره 6.8%، مدفوعاً بمرونة الاستهلاك الخاص والعام.