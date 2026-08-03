إيرادات النفط الليبية تتجاوز 2.26 مليار دولار في يوليو

- أنتجت ليبيا 41.71 مليون برميل من النفط الخام في يوليو 2026، محققة إيرادات بلغت 2.26 مليار دولار، مما يعزز الاحتياطيات الأجنبية ويمول المالية العامة. - بلغت حصة الدولة الليبية من الإنتاج 36.01 مليون برميل، بينما تم تصدير 32.35 مليون برميل، مع تحويل 3.22 ملايين برميل للمصافي المحلية لتلبية احتياجات السوق. - يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل شبه كامل على قطاع النفط والغاز، الذي يمثل أكثر من 90% من عائدات النقد الأجنبي و95% من إيرادات الصادرات.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن ليبيا أنتجت 41.71 مليون برميل من النفط الخام خلال شهر يوليو/تموز 2026، فيما تجاوزت الإيرادات النفطية المحصلة والمحوّلة إلى الحساب السيادي 2.26 مليار دولار، بمتوسط سعر 85.4 دولاراً للبرميل، في وقت يواصل فيه قطاع النفط لعب الدور الرئيس في تمويل المالية العامة وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.

وأظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن المؤسسة أن حصة الدولة الليبية من إجمالي الإنتاج بلغت 36.01 مليون برميل، مقابل 5.81 ملايين برميل تمثل حصة الشركاء الأجانب العاملين في قطاع النفط في البلاد. وبحسب البيانات، بلغت الكميات المتاحة للتصدير نحو 32.35 مليون برميل، وتشمل إنتاج شهر يوليو إلى جانب كميات مرحّلة من فترات سابقة كانت مخزنة في الخزانات النفطية، فيما جرى تحويل 3.22 ملايين برميل إلى المصافي المحلية لتلبية احتياجات السوق من المشتقات النفطية.

كما خُصص نحو 439.6 ألف برميل من النفط الخام لتزويد محطات الكهرباء في أوباري وملّيتة بالوقود اللازم للتشغيل.

وأشارت المؤسسة إلى أن متوسط سعر خام برنت خلال شهر يونيو/حزيران، الذي تعتمد عليه تسويات بعض الشحنات النفطية، بلغ 85.46 دولاراً للبرميل. وفي قطاع الغاز الطبيعي، سجل الإنتاج خلال يوليو نحو 75.31 مليار قدم مكعبة، فيما بلغت الكميات المتاحة للاستهلاك 73.6 مليار قدم مكعبة. وأوضحت البيانات أن الاستهلاك المحلي بلغ 53.12 مليار قدم مكعبة، بينما سجلت كميات الغازات الهيدروكربونية الحامضية ومنخفضة الضغط نحو 12.85 مليار قدم مكعبة.

وعلى صعيد الإيرادات، أوضحت المؤسسة أن الإيرادات النفطية المحصلة والمحوّلة إلى الحساب السيادي لدى المصرف الليبي الخارجي بلغت 2.264 مليار دولار خلال يوليو، في حين بلغت الإتاوات والضرائب المحصلة من عقود الامتياز والمشاركة، والمحوّلة إلى وزارة النفط والغاز، نحو 581.5 مليون دينار ليبي. وأضافت المؤسسة أن جزءاً من الإيرادات الدولارية يُستقطع لتغطية اعتمادات توريد المحروقات المنفذة عبر المصرف الليبي الخارجي، وفقاً للاتفاقات المالية المعمول بها، على أن يُحال الرصيد المتبقي إلى مصرف ليبيا المركزي.

يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل شبه كامل على قطاع النفط والغاز، الذي يمثل أكثر من 90% من عائدات النقد الأجنبي، ونحو 95% من إيرادات الصادرات، وما يقارب 60% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة، وفق بيانات المؤسسة الوطنية للنفط والبنك الدولي. ويجعل هذا الاعتماد أداء القطاع النفطي العامل الأكثر تأثيراً في المالية العامة واستقرار سعر الصرف.