"إيداع" القطرية تفتتح جلسة التداول في بورصة لندن

- استقبلت بورصة لندن شركة "إيداع" القطرية لافتتاح جلسة التداول، في خطوة تعزز ربط الأسواق المالية القطرية بالمنظومة العالمية، ضمن برنامج تحول البنية التحتية للسوق المالي (FMI) بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن. - يهدف البرنامج إلى استبدال الأنظمة التقليدية بمنصة موحدة تغطي كامل دورة العمليات، مما يعزز الكفاءة، ويقلص المخاطر، ويسرع إجراءات التسوية، ويمهد لتطبيق نظام الضامن المقابل المركزي (CCP). - يعكس المشروع أهداف استراتيجية القطاع المالي ورؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز من تنافسية السوق القطري عالميًا، وفقًا لتصريحات المسؤولين في "إيداع" وبورصة لندن.

استقبلت بورصة لندن، اليوم الاثنين، شركة "إيداع"، الجهة المعنية بالإيداع المركزي للأوراق المالية في قطر، لافتتاح جلسة التداول، في حدث يمثل محطة فارقة في مسيرة تطوير أسواق المال القطرية وربطها بالمنظومة المالية العالمية.

ويأتي ذلك ضمن إطار برنامج تحول البنية التحتية للسوق المالي (FMI)، الذي تنفذه "إيداع" بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن، ويهدف البرنامج إلى استبدال الأنظمة التقليدية المنفصلة بمنصة تقنية موحدة ومتكاملة تغطي كامل دورة العمليات (التداول، المقاصة، التسوية، وخدمات الإيداع)، وفقاً لأعلى المعايير الدولية.

وأوضحت شركة "إيداع" في بيان لها، اليوم الاثنين، أنها "تسعى من خلال هذا التحول إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتقليص المخاطر، وتسريع إجراءات التسوية، وتعزيز الشفافية والمرونة في السوق"، لافتة إلى أن ذلك يمهد الطريق أمام تطبيق نظام الضامن المقابل المركزي (CCP) وتطوير منظومة الإيداع، ما يدعم إدخال أدوات مالية جديدة، وجذب سيولة استثمارية أعمق، وتحسين تجربة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وأكد نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة "إيداع"، الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، أن المشروع يترجم أهداف استراتيجية القطاع المالي ورؤية قطر الوطنية 2030، وأشار إلى أن "هذا التعاون يسهم في تعزيز أسواق رأس المال، وتعميق إرتباط قطر بالمنظومة المالية العالمية، ويمنح كل مستثمر وفاعل إقتصادي سوقاً أكثر تكاملاً ومرونة للاعتماد عليه".

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وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، أن افتتاح جلسة التداول في بورصة لندن يعكس تطور دور"إيداع" من مجرد جهة إيداع إلى مؤسسة شاملة تدير بنية تحتية مالية عصرية ومتصلة بالعالم.

بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن ديفيد شوايمر عن فخره بهذه الشراكة، مؤكداً أن هذا التحول يضع السوق القطري في موقع متقدم لتحقيق نمو مستدام وتعزيز تنافسيته العالمية، وفقا للبيان.

يذكر أن "إيداع" هي الجهة المركزية للإيداع (CSD) في قطر، وهي الكيان الوحيد المخوّل بتقديم خدمات المقاصة والتسوية والإيداع للأوراق المالية المتداولة في بورصة قطر. وقد أُنشئت لتعزيز البنية التحتية لما بعد التداول، حيث تضمن معالجة جميع العمليات بشكل آمن وفعّال ومتوافق مع المعايير الدولية وتلعب دورًا محوريًا في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم تطوير سوق رأس المال في قطر.