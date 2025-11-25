إياتا: فنزويلا تخطر شركات الطيران الدولية بضرورة استئناف الرحلات

- ألزمت هيئة الطيران الفنزويلية شركات الطيران الدولية باستئناف رحلاتها خلال 48 ساعة لتجنب فقدان تصاريح التحليق، رغم التحذيرات من "وضع خطير محتمل" في الأجواء الفنزويلية. - علقت شركات طيران دولية رحلاتها إلى فنزويلا بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة، وحذرت وزارة الخارجية الألمانية رعاياها من السفر بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة. - تزايدت التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا مع نشر تعزيزات عسكرية أمريكية، مما أثار مخاوف من تصعيد عسكري، بينما تبرر واشنطن وجودها بمكافحة الاتجار غير المشروع.

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن هيئة الطيران الفنزويلة أبلغت شركات الطيران الدولية، أمس الاثنين، بأن عليها استئناف رحلاتها إلى البلاد في غضون 48 ساعة وإلا خاطرت بفقدان تصاريح تحليقها في سماء البلاد. وكانت شركات طيران دولية عديدة قد ألغت رحلاتها المغادرة من فنزويلا في الأيام الأخيرة بعدما حذرت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية شركات الطيران الكبرى من "وضع خطير محتمل" عند التحليق في أجواء فنزويلا.

وانتقد الاتحاد الدولي للنقل الجوي، الذي يمثل نحو 350 شركة طيران، الخطوة التي اتخذتها السلطات الفنزويلية، محذرا من أن القرار "سيقلل من الاتصال بالبلد، الذي يعد بالفعل أحد أقل البلدان اتصالا في المنطقة". ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية بعد على طلب للتعليق. ولم تتمكن رويترز بعد من الاتصال بهيئة الطيران الفنزويلية. وكانت شركة الطيران الإسبانية "إير أوروبا" قد قالت في وقت سابق من أمس الاثنين إنها علقت رحلاتها الخمس الأسبوعية بين مدريد وكاراكاس "إلى أن تسمح الظروف" باستئنافها. كما ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن شركة طيران "بلس ألترا" علقت أيضاً المسار نفسه.

وقالت شركة الطيران الإسبانية إيبيريا إنها علقت رحلاتها لفنزويلا لتنضم بذلك إلى شركات طيران أخرى، منها جول البرازيلية، وأفيانكا الكولومبية، وتاب إير البرتغالية. وقال متحدث باسم إيبيريا، أمس الاثنين، إن التعليق سيستمر حتى أول ديسمبر/ كانون الأول على الأقل، بينما قالت شركة جول إن رحلاتها إلى كاراكاس ألغيت يومي الثلاثاء والأربعاء. كما ألغت الخطوط الجوية التركية رحلاتها حتى يوم الجمعة.

كما نصحت وزارة الخارجية الألمانية الرعايا الألمان، أمس الاثنين، بشدة بعدم السفر إلى فنزويلا. وقالت الوزارة في التحذير المنشور على موقعها الإلكتروني إن الوضع في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية متوتر وقد يزداد سوءًا في أي لحظة. كما حذرت وزارة الخارجية الألمانية الرعايا الألمان من احتمال مواجهة حواجز طرق وتفتيشات شرطية، إضافة إلى احتمال فرض قيود على شبكات الهواتف المحمولة وخدمة الإنترنت، كما أشارت إلى وقوع حالات متكررة لاعتقال مواطنين ألمان وآخرين من دول الاتحاد الأوروبي في فنزويلا بتهمة دعم الإرهاب.

كانت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية قد حذرت قبل أيام من "تدهور الوضع الأمني وتزايد النشاط العسكري في فنزويلا أو حولها"، وقالت إن التهديدات قد تشكل مخاطر على الطائرات على جميع الارتفاعات. ونشرت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية ضخمة بالمنطقة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك أكبر حاملة طائرات تابعة للبحرية الأميركية، وما لا يقل عن ثماني سفن حربية أخرى وطائرات من طراز إف-35.

ولم توضح إدارة ترامب إلى أي حد لديها استعداد للتحرك ضد فنزويلا، لكن الحشد العسكري الهائل وعمليات القتل المتكررة لأشخاص على متن قوارب صغيرة تسببا بحال قلق وأثارا مخاوف في واشنطن من أن الجيش الأميركي ربما يخرق القانون. وسيقوم رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة دان كين بزيارة، اليوم الثلاثاء، لترينيداد وتوباغو، الحليفة للولايات المتحدة والواقعة على بعد أميال قليلة من فنزويلا وقد استضافت أخيرا قوات أميركية لإجراء تدريبات. وذكرت السفارة الأميركية أن زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة ستركز على "مكافحة الاتجار غير المشروع والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية".

وبينما تعلن الحكومة الأميركية من الناحية الرسمية أن تدخلها في المنطقة لمكافحة عصابات المخدرات، تتهم فنزويلا واشنطن بالسعي إلى الإطاحة بنظام الحكم القائم في الدولة الغنية بالنفط. وصرح ترامب بأنه يعتقد أن أيام مادورو باتت معدودة، ورفض أمس الاثنين استبعاد نشر قوات برية، مؤكدا في الوقت نفسه انفتاحه على إجراء محادثات مع الزعيم اليساري.

(رويترز، العربي الجديد)