في خطوة تعكس التحوّل الكبير في عالم الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة إنفيديا عن نيتها استثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في شركة أوبن إيه آي (OpenAI)، بهدف دعم بناء مراكز بيانات ضخمة وبنية تحتية متقدمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا الاستثمار إلى إنشاء مراكز بيانات بطاقة تصل إلى 10 جيغاواط، تعتمد على رقائق إنفيديا المتطورة لتدريب ونشر نماذج أوبن إيه آي، وعلى رأسها النموذج الشهير تشات جي بي تي (ChatGPT) الذي يستخدمه أكثر من 700 مليون مستخدم أسبوعياً.

ونقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة، أن إنفيديا ستحصل على حصص ملكية في أوبن إيه آي ضمن هذه الصفقة، وسيجري ضخ الاستثمار على مراحل، تبدأ بدفعة أولى قدرها 10 مليارات دولار عند تشغيل أول جيغاواط من القدرة الحاسوبية. وقد وقّع الطرفان خطاب نيّات يؤكد الشراكة الاستراتيجية، إذ صرّح الرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي، سام ألتمان، بأن "كل شيء يبدأ بالحوسبة. البنية التحتية الحاسوبية ستكون أساس اقتصاد المستقبل، وسنستخدم ما نبنيه مع إنفيديا لتحقيق اختراقات جديدة في الذكاء الاصطناعي وتمكين الأفراد والشركات على نطاق واسع".

وهذا الاستثمار الضخم يعزز موقع إنفيديا لاعباً رئيسياً في صناعة الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل توجه أوبن إيه آي نحو تطوير رقائقها الخاصة، كما يُتوقع أن يساعد في تلبية الطلب المتزايد على منتجات أوبن إيه آي، التي تواجه تحديات في القدرة الحاسوبية، خصوصاً مع الإصدارات الجديدة.

ورغم عدم الكشف عن تفاصيل إضافية أو جدول زمني محدد، أكدت الشركتان أنهما تتطلعان إلى إتمام تفاصيل هذه المرحلة الجديدة من الشراكة خلال الأسابيع المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن أسهم إنفيديا ارتفعت 4% في تداولات نيويورك، لترتفع مكاسبها السنوية إلى نحو 36%.