إنفيديا تستحوذ على غروك بـ20 مليار دولار

- وافقت "إنفيديا" على شراء "غروك" مقابل 20 مليار دولار، في صفقة تعد الأكبر في تاريخها، مستهدفة تعزيز قدراتها في تصميم شرائح الذكاء الاصطناعي. - تأسست "غروك" على يد جوناثان روس، وتركز على تطوير رقائق الاستدلال لتحسين أداء النماذج المدربة مسبقًا، وارتفع تقييمها إلى 6.9 مليارات دولار بعد جولة تمويل كبيرة. - تأتي الصفقة في ظل سباق عالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى "إنفيديا" لتوسيع منظومتها التقنية وتقليل اعتمادها على أطراف خارجية.

وافقت شركة "إنفيديا"، عملاق التكنولوجيا الأميركية، على شراء شركة "غروك" الناشئة المتخصصة في تصميم شرائح مسرّعات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء، مقابل 20 مليار دولار نقدًا، بحسب "سي.إن.بي.سي"، يوم الأربعاء. ونقلت الشبكة عن أليكس ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة ديسرابتيف التي قادت أحدث جولة تمويل للشركة الناشئة، أن صفقة الاستحواذ تشمل جميع أصول "غروك"، باستثناء أعمالها السحابية الناشئة التي لن تكون جزءًا من الاتفاق.

وتأسست "غروك" على يد جوناثان روس، وتعمل في مجال تطوير رقائق الاستدلال بالذكاء الاصطناعي، المصممة لتحسين أداء النماذج المدربة مسبقًا. وكانت الشركة قد رفعت تقييمها إلى 6.9 مليارات دولار، مقارنةً بـ2.8 مليار دولار في أغسطس/آب من العام الماضي، عقب جولة تمويل بلغت 750 مليون دولار في سبتمبر/أيلول.

ومن شأن إتمام الصفقة بهذا الحجم أن يجعلها أكبر عملية استحواذ في تاريخ "إنفيديا"، متجاوزةً صفقتها السابقة للاستحواذ على ميلانوكس تكنولوجيز بقيمة 6.9 مليارات دولار. وذكرت "سي.إن.بي.سي" أن من المتوقع أن تُخطر جروك مستثمريها بتفاصيل الصفقة في وقت لاحق من اليوم.

تأتي هذه الصفقة في ظل سباق عالمي محتدم على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يشهد الطلب على شرائح الاستدلال نموًّا متسارعًا بالتوازي مع توسّع استخدام النماذج التوليدية والتطبيقات الصناعية القائمة عليها. وتسعى الشركات الكبرى، وعلى رأسها "إنفيديا"، إلى توسيع منظومتها التقنية عبر الاستحواذ على شركات ناشئة تمتلك تقنيات متخصصة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويقلل اعتمادها على أطراف خارجية في سلاسل التوريد والابتكار.

تمثّل هذه الصفقة، في حال إتمامها، خطوة إضافية في مساعي "إنفيديا" للسيطرة على حلقات أكثر من سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي، من التصميم إلى التشغيل. كما تعكس في الوقت نفسه الارتفاع الكبير في تقييم الشركات المتخصصة في شرائح الاستدلال، بوصفها أحد المحركات الأساسية للمرحلة المقبلة من نمو تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ظل احتدام المنافسة العالمية على هذه السوق الاستراتيجية.

(رويترز، العربي الجديد)