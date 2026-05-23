"إنفيديا" تراهن على الصين ضمن سوق معالجات بقيمة 200 مليار دولار

قال الرئيس التنفيذي لإنفيديا جنسن هوانغ، اليوم السبت، إن توقعات الشركة لسوق المعالجات المركزية بقيمة 200 مليار دولار تشمل الصين أيضاً. وهذا يعني أن إنفيديا لا تزال ترى أن السوق الصينية مهمة جداً رغم التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين في مجال التكنولوجيا.

وأصبحت المعالجات المركزية أكثر أهمية مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الشركات. فالأمر لم يعد مرتبطاً فقط بالرقائق التي تُستخدم في تدريب برامج الذكاء الاصطناعي، بل أصبح يشمل أيضاً المعالجات التي تساعد هذه الأنظمة على تنفيذ مهام مختلفة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وكان هوانغ قد حاول طمأنة المستثمرين مؤكداً أن "إنفيديا قادرة على مواصلة نموها القوي بفضل عدد كبير من العملاء ومنتجات جديدة". كما قال إن "معالجات فيرا الجديدة، أي الجيل الأحدث من المعالجات المركزية المخصصة لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، تفتح أمام الشركة سوقاً ضخمة تقدر بـ200 مليار دولار".

أما بخصوص رقائق "إتش 200" (بطاقات الرسوميات الفائقة من الجيل الحالي لشركة إنفيديا)، فقد حصلت إنفيديا على تراخيص من الحكومة الأميركية لبيعها إلى الصين، لكنها لم تحصل بعد على الموافقة من السلطات الصينية. وتعمل بكين في المقابل على دعم شركاتها المحلية في مجال صناعة الرقائق.

ولم تحقق المحادثات الأخيرة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ أي تقدم واضح يسمح ببدء بيع هذه الرقائق للصين. ورغم أن واشنطن سمحت لبعض الشركات الصينية بشرائها، إلا أن أي شحنة لم تصل حتى الآن. وقال هوانغ إن "السوق الصينية كبيرة ومهمة، وإن إنفيديا ترغب في خدمتها متى توفرت الموافقات اللازمة".

وفي تايوان، تحدث هوانغ عن سلسلة الإمداد مؤكداً أن "إنفيديا قدمت دعماً كبيراً لشركائها هناك، حتى من دون الإعلان عن أرقام محددة". كما أشار إلى أن "الشركة ترفع إنتاج منصتها الجديدة التي تجمع بين المعالجات المركزية والمعالجات الرسومية، ما يجعل النصف الثاني من العام مزدحماً جداً بالنسبة للمصانع والموردين في تايوان". وتطرق هوانغ أيضاً إلى قضية تهريب رقائق متقدمة بعد إعلان السلطات التايوانية التحقيق مع أشخاص يشتبه في تصديرهم خوادم تحتوي على رقائق إنفيديا بطريقة غير قانونية.

وقال إن "إنفيديا حريصة على توضيح القوانين لشركائها، وتطلب منهم الالتزام بها". لكنه أضاف أن "كل شركة مسؤولة عن تصرفاتها"، معبراً عن أمله في أن تحسن سوبر مايكرو التزامها بالقوانين حتى لا تتكرر مثل هذه القضايا.