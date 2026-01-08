إنفيديا تدخل سباق سيارات الأجرة ذاتية القيادة

- تعتزم إنفيديا إطلاق خدمة سيارات أجرة ذاتية القيادة بالذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركاء، بدءًا من العام المقبل، مع تطوير سيارات تعتمد على "الذكاء الاصطناعي الاستدلالي" لتحاكي سلوك السائق البشري. - عرضت إنفيديا قدراتها التقنية بالتعاون مع مرسيدس-بنز، حيث جابت سيارة "مرسيدس سي.إل.إيه" شوارع سان فرانسيسكو، وتخطط لاستخدام مستشعرات LiDAR في سيارات الأجرة الذاتية. - يشهد سباق السيارات ذاتية القيادة مرحلة جديدة مع دخول شركات كبرى مثل وايمو وتسلا، حيث تتباين الرؤى حول أفضل السبل لتحقيق قيادة ذاتية كاملة.

تعتزم شركة إنفيديا إحداث نقلة نوعية في سوق السيارات ذاتية القيادة، عبر إطلاق خدمة سيارات أجرة تعمل بالذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع أحد شركائها، اعتبارًا من العام المقبل. وعلى هامش مشاركته في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الدولي في لاس فيغاس CES، كشف جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لإنفيديا، عن توجه الشركة لتطوير سيارات تعتمد على ما يُعرف بـ"الذكاء الاصطناعي الاستدلالي"، القادر على تحليل ظروف المرور واتخاذ قرارات تحاكي سلوك السائق البشري.

وقال هوانغ: "الأمر لا يقتصر على استقبال بيانات المستشعرات والتحكم بعجلة القيادة أو المكابح أو التسارع، بل يتعلق بالقدرة على الاستدلال واتخاذ القرار المناسب". وأوضح أن إنفيديا تستهدف إتاحة هذه التقنية في السيارات الخاصة بين عامي 2028 و2030. وقبل أسابيع من انطلاق المعرض، عرضت الشركة قدراتها التقنية من خلال تجربة عملية بالتعاون مع شركة مرسيدس-بنز، حيث جابت نسخة إنتاجية من سيارة "مرسيدس سي.إل.إيه" الجديدة شوارع سان فرانسيسكو المزدحمة، ملتزمة بقواعد المرور وإشارات السير وحقوق المشاة. وخلال رحلة استمرت نحو 45 دقيقة، اضطر السائق الاحتياطي إلى التدخل في عدد محدود من الحالات.

في البيئات الحضرية المعقدة، يتعين على أنظمة القيادة الذاتية التمييز بين المشاة الذين ينوون عبور الطريق وأولئك الذين يقفون على الأرصفة. ولهذا الغرض، تعتمد سيارة مرسيدس سي.إل.إيه على عشر كاميرات وخمسة مستشعرات رادار لرصد محيطها. كما تخطط إنفيديا لاستخدام مستشعرات الليزر (LiDAR) في أسطول سيارات الأجرة الذاتية لمسح البيئة المحيطة بدقة أعلى. وتسعى إنفيديا إلى تسويق منصتها التقنية وبرمجيات القيادة الذاتية لعدد متزايد من شركات تصنيع السيارات خلال السنوات المقبلة.

بعد موجة تفاؤل سادت قبل نحو عقد بشأن قرب حدوث ثورة شاملة في قطاع التنقل الذاتي، واجهت الصناعة تحديات تقنية وتنظيمية أخّرت تحقيق هذا الوعد. غير أن العام الماضي شهد تجدد الزخم، مع توسعات وإعلانات لافتة من شركات التكنولوجيا وصناعة السيارات، مدفوعة بالتقدم السريع في قدرات الذكاء الاصطناعي وانخفاض تكاليف الحوسبة.

وتُعد شركة وايمو، التابعة لـ"غوغل"، من أبرز اللاعبين في هذا المجال، إذ تشغّل نحو 2500 سيارة أجرة ذاتية القيادة في عدة مدن أميركية، وأعلنت أخيرًا خططًا للتوسع في أوروبا. في المقابل، يسعى إيلون ماسك إلى حجز موقع لشركة تسلا في هذا السوق الناشئ، من خلال نهج مختلف يعتمد حصريًا على الكاميرات بدل مستشعرات الليزر الأعلى كلفة. ويتيح هذا الخيار لتسلا تقديم خدمات نقل ذاتي بتكلفة أقل، إلا أن خبراء ومنافسين يشككون في قدرة أنظمة تعتمد على الكاميرات فقط على تحقيق قيادة ذاتية آمنة وموثوقة في جميع الظروف.

مع دخول شركات كبرى مثل إنفيديا ومرسيدس-بنز ووايمو وتسلا على خط المنافسة، يبدو أن سباق السيارات ذاتية القيادة يشهد مرحلة جديدة، أكثر نضجًا من الناحية التقنية، وأكثر ارتباطًا بالحسابات الاقتصادية والتشريعية. وبينما تتباين الرؤى حول أفضل السبل لتحقيق قيادة ذاتية كاملة، يتجه القطاع تدريجيًا نحو نماذج تشغيل تجارية قد تعيد رسم مستقبل النقل الحضري خلال العقد المقبل.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)